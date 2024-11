Musikerin trifft Musikerin: Coco Jones & Ayra Starr

Mit 14 Jahren wurde Coco Jones dank ihrer Rolle als Teenie-Gesangssensation Roxie im Disney-Film „Let It Shine“ aus dem Jahr 2012 über Nacht zum Star. Dieser Höhenflug war jedoch nur von kurzer Dauer. Jones wurde von einem Label unter Vertrag genommen und dann fallen gelassen, bevor sie 16 Jahre alt war. Die Branche wusste nicht, was sie mit dem jungen Mädchen mit der großen Stimme anfangen sollte. Sie war zu temperamentvoll, zu selbstbewusst, zu Coco.

Aber in dieser kurzen Zeit hatte Jones es bereits geschafft, ein anderes Mädchen auf der anderen Seite der Welt zu berühren. Eine junge Nigerianerin namens Oyinkansola Sarah Aderibigbe suchte in Disney-Filmen nach einer Anleitung, um ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Und sie sah Jones‘ Roxie als Vorbild.

Aderibigbe begann zu singen und nahm später den Künstlernamen Ayra Starr an. Ihr Debütalbum „19 And Dangerous“ aus dem Jahr 2021 (und sein Deluxe-Pendant aus dem Jahr 2022) brachte die Hit-Songs „Bloody Samaritan“ und „Rush“ hervor – wobei letzterer auf der Liste der Lieblingslieder von Präsident Obama zum Jahresende stand. Ihre Mischung aus fröhlichem Afropop und gefühlvollem Gesang brachte sie in den Mainstream.

Enge Verbundenheit

Jones hat sich inzwischen mit der EP „What I Didn’t Tell You“ aus dem Jahr 2022 wieder aufgebaut. Herausragende Titel wie „Double Back“ und „ICU“ spiegeln die reinen Ursprünge des R&B wider – schwindelerregende Melodien, liebeskranke Texte, vollmundiger Gesang. Letztgenannter Song brachte ihr einen Grammy für die beste R&B-Performance ein. Sie hat vor kurzem eine neue Single, „Sweep It Up“, herausgebracht und bereitet die Veröffentlichung eines Albums Anfang nächsten Jahres vor.

Vor nicht allzu langer Zeit lud Jones Starr zu einem Abendessen in London ein. Sie lernten sich kennen und schlossen Freundschaft; sie schwärmten davon, eines Tages zusammenzuarbeiten. Und dann taten sie es: Starr holte Jones und die brasilianische Sängerin Anitta für Gastauftritte in dem ermutigenden Crew-Cut „Woman Commando“ von Starrs neuestem Album „The Year I Turned 21“ ins Boot.

Als Jones und Starr sich für ihr „Musikerin trifft Musikerin“-Interview zusammenschließen, wird deutlich, wie verbunden sie einander sind. Während sie sich unterhalten, stehen die Sängerinnen eng beieinander und fragen sich gegenseitig, wie sie sich in dieser Welt zurechtfinden. Im Laufe des Gesprächs nehmen sie uns mit auf eine Reise durch Misserfolge, Familie, schlaflose Nächte, Dating und wie sehr sich ihr Leben in so kurzer Zeit verändert hat.

„Okay, Beyoncé hat es auch geschafft“

Starr: Ich habe dich wann kennengelernt – ’23 oder ’22?

Jones: Mädchen, ich hab keine Ahnung mehr.

Starr: Du hattest ein Dinner in London und hast mich eingeladen. Du hast mir gesagt, dass du „Away“ kennst. Ich sagte: „Was?“

Jones: Weil das mein Lieblingslied ist.

Starr: Ich war so glücklich. Dann habe ich dich auf jedem roten Teppich gesehen.

Jones: Nein, wirklich. Und dann haben wir immer wieder gesagt: „Mädel, wir müssen etwas zusammen machen“, und dann haben wir tatsächlich zusammen aufgenommen, was so ein Knaller ist. Was waren deiner Meinung nach einige der Dinge, bei denen du im Jahr ’23 dachtest: „Wenn ihr nur wüsstet, was ich durchmache …“?

Starr: Die Leute sehen nur das eine Prozent. Es braucht ein Dorf. Es braucht mehr als ein Dorf. Es braucht eine Nation hinter uns. Es gibt viele Dinge, auf die ich eingehen kann – von Aufnahmen nach Shows, weil ich viele Shows gemacht habe. Manchmal schaue ich einfach auf mein Mikrofon, bevor ich auf die Bühne gehe, so wie: „Gott, rette mich.“ Was ist mit dir?

Jones: Manchmal denke ich: Verdammt, sie werden es einfach nie sehen. Aber dann denke ich: Okay, Beyoncé hat es auch geschafft …

Starr: Verpasste Flüge und dies und das ist passiert. Fünf Minuten vor dem Auftritt ist etwas mit meinem Outfit passiert. Oder die Haare sind nicht so, wie ich sie haben will. Wisst ihr, wie es ist, wenn man tatsächlich krank ist und auftreten muss?

„Ich lerne gerade, was ein Burn-Out ist“

Jones: Ja. Kurz bevor man auf die Bühne geht, sagt man so etwas wie (atmet tief durch, stößt Laute in perfekter Tonhöhe aus): “Heyyy.“ Wann war der Zeitpunkt, an dem du dachtest: „Oh, verdammt, das nimmt mich jetzt wirklich gefangen. Und das kostet mich ein bisschen mein Privatleben?“

Starr: Jedes Mal, jeden Tag. Aber ich bin so dankbar, dass ich eine Familie habe, die mich versteht. Wenn ich nach Hause komme, lebe ich immer noch bei meiner Familie. Meine Brüder machen Lärm, spielen Videospiele. Das Haus ist immer noch ein richtiges Zuhause, sehr voll. Ich danke Gott für meine Freunde. Wir haben Gruppenchats – bevor ich etwas anziehe, heißt es: „Soll ich das anziehen?“ Aber sie verstehen es. Manchmal verschwinde ich einfach, wenn es zu viel wird. Werden Sie jemals überwältigt?

Jones: Oh ja, absolut, ich lerne gerade, dass es ein Burnout ist, so nach dem Motto: „Oh, Mädchen, du bist einfach erschöpft. Du brauchst eigentlich nur ein Nickerchen und vielleicht eine Mahlzeit.“ Ich habe auch das Gefühl, dass ich versuche, bewusster zu sein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mir die Energie ausgeht, weil ich mich nicht um mich selbst gekümmert habe.

„Ich möchte einfach nur introvertiert sein.“

Als du dein Album veröffentlicht hast, dachtest du da: Okay, das hier wird den Leuten gefallen? Und warst du dann überrascht?

Starr: Ich probiere gerne verschiedene Dinge aus, also hatte ich verschiedene Klänge. In einem Moment mache ich eine Afro-Dance-Platte, im nächsten komme ich ins Studio und habe Lust auf Funk. Mir wird schnell langweilig. Die Auswahl der Songs für das Album war also schwierig; es war, als würde man versuchen, all diese verschiedenen Klänge in eine Geschichte zu integrieren. Chris Martin hat mir etwas gezeigt. Er zeichnete eine Schachtel. Er sagte: „Das ist dein Album. Wenn es dir schwerfällt, Songs auszuwählen, oder wenn es dir schwerfällt, zu verstehen, was genau das Album aussagen will, dann achte einfach darauf, dass alles in diese Box passt. Schreibe einfach die Emotionen auf, die du fühlst, schreibe die Songtitel auf und achte darauf, dass es in diese Geschichte passt.“ Und das ergab einfach Sinn.

Jones: Hast du den Titel für dein Album “The Year I Turned 21″ selbst gewählt?

Starr: Ja [lacht].

Jones: Was bedeutet das für dich? Was ist da passiert?

Starr: Mein Debütalbum hieß „19 And Dangerous“, und für das zweite wollte ich auch eine Zahl haben. Also dachte ich, vielleicht „21 and Bad“? „21 and … Good“? [Lacht.] Ich hasse es, dass die Leute das jetzt immer von mir erwarten. Die Leute sagen: „OK, jetzt 23, Ayra … lass es uns wissen.“ Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas tun muss, einfach nur, um eine Handlung für das nächste Album zu haben. Das ist zu viel Druck, bitte. Ich möchte einfach nur introvertiert sein.

„Ich dachte, ich würde die nigerianische Hannah Montana sein.“

Jones: Als du jünger warst und dir Sachen auf Disney angesehen hast, dachtest du da: Oh, das bin ich?

Starr: Ich dachte, ich würde ein Disney-Kind sein. Ich würde die nigerianische Hannah Montana sein, ich würde ein Superstar sein. Ich hatte kein schwarzes weibliches Vorbild, jedenfalls nicht auf Disney. Aber du hast es geschafft. Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit „Let It Shine“ aufgewachsen bin.

Jones: Wirklich?

Starr: Mädchen, lass mich dir sagen, veräppel mich nicht. Du weißt, dass wir das alle geguckt jaben. Nigeria ist ein großes Disney-Land. Ich bin mit „Hannah Montana“ aufgewachsen. Wir sind auch sehr religiös. „Let It Shine“ war wie ein Evangelium, also warteten wir darauf. In Nigeria gibt es manchmal Stromausfälle, und ich betete einfach: „Ich bete, dass wir heute Strom haben.“

Jones: Das gibt es nicht.

Starr: Ich flehte meine Mutter an, den Generator anzuschalten. Ich erinnere mich, wie ich mich hinsetzte, um „Let It Shine“ zu sehen. Ich erinnere mich, wie ich dich sah … und jetzt bist du in meinem Lied.

Jones: Das ist verrückt. Ich wusste nicht, was es für die Menschen bedeuten würde. Ich war 14.

„Ich hatte nie jemanden, der so aussah wie ich.“

Starr: Du warst 14 in „Let It Shine“? Oh, du warst ein Baby … Fühlst du dich jungen schwarzen Mädchen gegenüber verantwortlich?

Jones: Ja, definitiv. Ich denke, so wie ich beeinflusst wurde, beeinflusse ich auch jemanden. Ich habe das Gefühl, dass ich so viele Große vor mir habe, die mir viel beigebracht haben. Die mir viel darüber beigebracht haben, authentisch zu sein, unerschrocken zu sein, was auch immer das ist, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dass ich eine großartige Formel habe, weißt du?

Starr: Das gefällt mir.

Jones: Hast du auch das Gefühl, Verantwortung zu haben?

Starr: Ja. Ich meine, das haben wir alle, auf eine Art und Weise. Ich sehe, wie die Welt sich gerade formt und gestaltet, und da liegt definitiv Verantwortung. Ich hatte nie jemanden, der so aussah wie ich. Alle jungen Mädchen, nigerianischen Mädchen, sogar die älteren nigerianischen, afrikanischen Frauen, sagen: „Oh mein Gott. Wir haben einen Popstar. Wir haben einen afrikanischen Popstar.“ Ich fühle mich also sehr verantwortlich.

Jones: Ich möchte es dem nächsten jungen Schwarzen Mädchen einfacher machen, hierher zu kommen. Ich möchte, dass es einfach normaler ist, dass wir die Hauptrollen in Dingen spielen, dass wir an der Spitze der Charts stehen, dass wir auf der Titelseite von Zeitschriften sind, dass wir überall sind … Als ich jünger war, habe ich an dieser Sache namens „Disney Dreamers Academy“ teilgenommen, und da sind all diese verschiedenen erfolgreichen Leute und all diese Kinder, und man spricht einfach mit ihnen über das, was man tut.

Ich möchte eine Version davon machen, aber für schwarze Mädchen. Ich setze mich sehr für psychische Gesundheit ein. Es wird einen Therapeuten geben. Es wird einen Glamour-Raum geben. Die Mädchen können lernen, was sie tun müssen, denn ich denke, dass dies ein Teil meines Vermächtnisses ist, das ich hinterlassen möchte. Wenn ich all dieses Wissen habe und diese Lektionen auf die harte Tour gelernt habe, und ich diese Informationen nicht weitergeben und ihnen zeigen kann, wofür habe ich das dann getan?

„Beyoncé-Vibes. Alles, was sie anfasst, mwah.“

Starr: Das gefällt mir so gut. Vermächtnis … das ist eine knifflige Frage, denn ich möchte alles machen und definitiv als die Person bekannt sein, die alles gemacht hat und es gut gemacht hat.

Jones: Beyoncé-Vibes. Alles, was sie anfasst, mwah. Ich habe noch eine lustige Frage. Antworte so ehrlich, wie du magst: Wie war es, auf Partys zu gehen und zu daten?

Starr: Das ist schwierig, weil man sehr vorsichtig sein muss, wem man seine Energie schenkt. Und ich bin so froh, dass ich nicht wirklich auf Dates war, bevor ich mit der Musik anfing. Ich wusste nicht wirklich, was mir entgeht. Jetzt, wo ich so lange gewartet habe, um mit Leuten auszugehen, habe ich sehr hohe Ansprüche. Wenn es schwierig ist, diese zu erfüllen, heißt es bye-bye. Aber ich habe auch keine Zeit für mich selbst, geschweige denn für einen Typen.

Jones: Würdest du jemandem aus deiner Branche daten, weil er das alles versteht?

Starr: In meiner Traumwelt wäre es niemand aus der Branche. Wahrscheinlich so etwas wie ein Milliardär. Auf einer Yacht. In Dubai. In einem Tanga. (Lacht) Und du?

Jones: Ich habe meine „Oh mein Gott. Was ist mein Leben? Was ist passiert?“-Phase durchgemacht. Aber ich habe auch überlebt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich wie ein ganz normales Mädchen verabreden konnte.

Starr: Das gefällt mir. Ich bin so neidisch.

Jones: Ich habe das Gefühl, dass ich eine wirklich gute Vorstellung davon hatte, was ich wollte. Als ich dann relevanter wurde, wurden auch die Optionen relevanter. Ich wünsche dir einen Milliardär, weißt du.

Starr: Das war nur ein Scherz. Das ist mir nicht so wichtig, weil ich mein eigenes Geld verdiene.

Jones: Mädchen, aber es ist doch nichts falsch daran, dass er deinem Kaliber entspricht.

Starr: Natürlich, hallo! Wir müssen uns gegenseitig geistig anregen. Ich fühle mich sehr zu intelligenten Menschen hingezogen. Intelligent, selbstbewusst und süß …

Jones: Und dann eine Yacht in Dubai haben. Lass mich das richtig verstehen. Wir müssen das wiederholen. Wir müssen uns wirklich mal treffen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Du bist so weise, Alter.

Starr: Schau dich an. Danke.

Interview: Delisa Shannon