Musikerin trifft Musikerin: Christina Aguilera und Raye

Raye, die ein schwarzes, figurbetontes Versace-Kleid trägt, kann ihr Lächeln kaum verbergen, als sie an das legendären Christina-Aguilera-Riff in „Burlesque“ denkt. Sie wissen schon, das am Ende ihrer „Show Me How You Burlesque“-Nummer, bei dem ihre Stimme auf einer Tonleiter Purzelbäume schlägt? Ja, Raye kennt diese Stelle perfekt. „Wenn ich sage, dass ich diesen Lauf studiert habe, dann habe ich diesen Lauf studiert“, sagt Raye. „YouTube, ich. Das Wohnzimmer. Tür zu. Abspielen, zurückspulen. Abspielen, zurückspulen.“

Zufälligerweise sitzt Raye gerade in Aguileras Wohnzimmer und bewundert die farbenfrohen Kunstwerke an ihren Wänden (an einer hängt ein ikonisches Banksy-Gemälde). Sie stehen kurz vor ihrem ersten Treffen und Raye geht schnell die Liste mit Fragen durch, die sie an die Diva hat.

„Sie ist bereit“, sagt eine Stimme aus der Ferne. Sekunden später stolziert Aguilera eine burgunderrote Treppe hinunter, die zu ihrer Bluse passt. Unten an der Treppe wartet Raye aufgeregt. „Du siehst wunderschön aus!“, sagt Aguilera und beugt sich zu ihr, um sie zu umarmen.

In Aguileras Heimstudio posieren die Sängerinnen eine Stunde lang für Fotos. Der Raum ist klein, aber er fühlt sich ein wenig wie ein Aguilera-Museum an, geschmückt mit der Sammlung von Grammy- und Latin-Grammy-Trophäen der Sängerin für Klassiker wie „Beautiful“ und „Ain’t No Other Man“ – alles Lieder, mit denen Raye in Tooting, ihrem Heimatstadtteil im Süden Londons, aufgewachsen ist. Aguilera hat auch gerahmte Fotos von einflussreichen Sängerinnen wie Etta James, eine von Rayes Lieblingskünstlerinnen und ein Jazz-Einfluss, der Aguilera zu Rayes Musik brachte. (Raye hat gerade ihr Konzertalbum „Live at Montreux Jazz Festival“ veröffentlicht.)

„Wir wollten schon immer miteinander reden, aber wir haben versucht, es für das Interview aufzuheben!“

Obwohl sie sich nicht kennen, tauschen sie Geschichten aus, als wären sie alte Freunde. „Wir wollten schon immer miteinander reden, aber wir haben versucht, es für das Interview aufzuheben!“, scherzt Raye. Während ihres Gesprächs kommen die beiden über ihre Liebe zu Live eingespielten Instrumenten, die Wichtigkeit, das richtige Team zu finden, und Tipps für die Aufnahme der besten Vocals ins Gespräch. (Irgendwann holt Aguilera einen Stapel Papier mit Fragen hervor, die sie Raye stellen möchte.)

Bevor Raye geht, warum versuchen wir nicht eine Duettversion dieses „Burlesque“-Riffs? „Darauf war ich nicht vorbereitet!“, sagt Aguilera lachend. Die beiden stimmen sofort in samtige Harmonien ein, als hätten sie sich wochenlang auf diesen Moment vorbereitet. Sie versuchen nicht, die verrückten hohen Töne des Liedes zu treffen; sie lassen ihre Stimmen einfach miteinander schweben. „Das könnte ich noch zehnmal machen!“, sagt Aguilera.

Aguilera: Vielen Dank, dass das das gemacht hast und hier bist. Ich bin einfach so beeindruckt und begeistert von deinem Talent und deiner Stimme. Ich bin so ein Fan.

Raye: Das kann ich nicht glauben. Und danke, dass wir in deinem schönen Zuhause sein dürfenen. Es ist wirklich eine Ehre.

„Im Hollywood Bowl mit den L.A. Philharmonikern machen. Ich war wie ein Kind im Süßwarenladen.“

Aguilera: Ich bin neugierig auf deinen Prozess. Wie bringst du dein Orchester von Stadt zu Stadt?

Raye: Ich liebe Musiker. Das ist das Wichtigste auf der Bühne, selbst wenn die Bühne ein bisschen angestaubt aussieht. Ich habe eine Kernband von fünf Leuten, die mich überall hin begleiten. Außerdem ist es wichtig, wenn man unterwegs ist, dass man nur Menschen um sich hat, die man liebt, vor denen man weinen kann und bei denen man sich einfach sicher fühlt. Seit wir angefangen haben, Bläser auf der Bühne zu verwenden, bin ich wie besessen.

Aguilera: Ich konnte die Show im Hollywood Bowl mit den [L.A.] Philharmonikern machen. Ich war wie ein Kind im Süßwarenladen, wo ich nur dachte: Oh mein Gott. Orchesterarrangements von „Genie in a Bottle“. Ich liebe es, wie du [mit] deiner Musikalität und Kunstfertigkeit einfließen lässt. Es geht in erster Linie um Musik. Als ich dich live gesehen habe, dachte ich: Was? Oh, sie wird eine lange Karriere vor sich haben. Ich fühlte mich davon angezogen, weil du so vielseitig bist. Woher kommen all diese Jazz-Einflüsse und was ist der musikalische Hintergrund deiner Familie?

Raye: Ich habe das Gefühl, dass wir alle nur Schwämme sind. Was wir hören und in uns aufnehmen, ist unbewusst das, was wir wieder ausspucken. Ich habe mir die ganz Großen angehört. Ella [Fitzgerald], Etta [James], Dinah Washington und Dionne Warwick – sie hat mir einmal getwittert, und ich wäre fast gestorben.

„Es kostet so viel, eine gute Show auf die Beine zu stellen und Leute zu haben, die ihre Zeit außerhalb ihrer Familien opfern, um mit dir unterwegs zu sein.“

Aguilera: Aber wenn man sich für Jazz entscheidet, muss man das stimmlich auch unterstützen können. Ich liebe dein Vibrato. Ich höre gerne echten Sängern zu, die sich bei einer Live-Performance für die Feinheiten entscheiden, die in jede stilistische Wahl einfließen. Es ist eine Sache, es auf einer Platte zu machen, aber man fordert sich bei jeder großen Performance selbst heraus, um zu sehen, wie man das neu gestaltet. Gibt es jemanden, mit dem du sehr eng zusammenarbeitest? Denn diese Arrangements sind kein Kinderspiel.

Raye: Ich habe diesen Tourmanager, der mit mir zusammenarbeitet, seit ich angefangen habe, Shows zu machen. Und er liebt Musik und spielt ein paar Instrumente. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir überall zusammen hinreisen und die Arrangements machen. Wir machen alles auf einem Laptop, während wir unterwegs sind.

Aguilera: Er ist dein Tourmanager?

Raye: Er war früher Session-Musiker. Er heißt Pete Clements. Und er ist unglaublich. Aber jetzt ist er mein musikalischer Leiter. Vor drei Jahren sah es eine Zeit lang etwas düster aus. Viele Leute hatten schon lange mit mir zusammengearbeitet, und ich konnte gerade so genug bezahlen. Es kostet so viel, eine gute Show auf die Beine zu stellen und Leute zu haben, die ihre Zeit außerhalb ihrer Familien opfern, um mit dir unterwegs zu sein. Ich habe mit Pete und allen anderen gesprochen und gesagt: „Leute, bleibt einfach bei mir.“ Und wir haben es durchgezogen.

Aguilera: Es ist alles eine Frage der festen Kernmannschaft. Man kann noch so talentiert und großartig sein, aber man braucht das richtige Unterstützungssystem.

„Ich denke, die wichtigste Gabe eines Künstlers oder einer Künstlerin ist es, zuhören zu können.“

Raye: Woher weiß man, dass man die richtige Person hereinlässt? Vertrauen ist so wichtig und das Gefühl, sich in der Gegenwart von Menschen sicher zu fühlen. Woher weiß man, wem man vertrauen kann?

Aguilera: Das weiß man nie so genau. Ich verlasse mich da ganz auf mein Bauchgefühl. Dieses Geschäft ist verrückt. Ich denke, die wichtigste Gabe eines Künstlers oder einer Künstlerin ist es, zuhören zu können. Mit der Zeit lernt man eine Menge dazu, und die Zeit gibt einem immer Recht. Man muss seinen Freiraum und seine Energie schützen.

Raye: Gab es in Ihrer Karriere jemals Momente, in denen du das Gefühl hattest, die Kontrolle zu verlieren?

Aguilera: Wenn man sich wirklich für etwas interessiert, ist man ein Kontrollfreak. Und es ist wirklich schwer, die Kontrolle abzugeben. Als ich in dieses Geschäft einstieg, gab es einen wirklich großen Pop-Boom, und es war sehr spezifisch, wie ein Label wollte, dass ein Popstar aussieht und klingt. Ich wollte es so sehr.

Die erste Platte, die ich gemacht habe, feiert bald ihr 25-jähriges Jubiläum. Es ist verrückt. Ich erfinde das Material jetzt auf eine Weise neu, aber das war eine Platte in einer Zeit, in der mir gesagt wurde: „Oh, so kannst du nicht singen. Du singst zu viel. Wir machen keine Läufe oder freie Improvisationen.“ Ich hatte das Gefühl, dass meine Stimme unterdrückt wurde. Es gibt Situationen, in denen man keine kreative Kontrolle hat oder in denen einem die Hände gebunden sind. Das ist einfach kein Ort für einen Künstler. Wenn ich das Gefühl habe, dass mir die Hände gebunden sind und ich keine Luft zum Atmen bekomme, dann fange ich an zu leiden.

„Mir wurde aus einer sehr männlichen Perspektive gesagt, wie eine Frau sich verhalten oder klingen, aussehen oder fühlen sollte.“

Raye: Das ist so verrückt. Ich fühle mich unwohl in meiner Haut. Haltet einfach den Mund und lasst mich singen. Wie bist du damit umgegangen, eine starke Frau zu sein, als es nur irgendwelche Gatekeeper und sexistische Männer gab?

Aguilera: Es gab eine Zeit, als ich als Teenager in New York lebte, auf der Suche nach einem Plattenvertrag, Couch-Hopping … Ich war bei vielen Gesprächen unter erwachsenen Männern dabei, und das war, bevor man das Gefühl hatte, bei irgendetwas ein Mitspracherecht zu haben. Man versucht, niemanden zu verärgern, denn, glaub mir, wenn die falsche Person, die sich unangemessen verhält, Wind davon bekommt, ist man selbst schuld. Das habe ich auch alles durchgemacht. Mir wurde aus einer sehr männlichen Perspektive gesagt, wie eine Frau sich verhalten oder klingen, aussehen oder fühlen sollte. Ich war ständig von männlichen Studiobetreibern und Produzenten umgeben. Und jetzt sieht die Branche ganz anders aus. Auch wenn die sozialen Medien und die ganze Aufmerksamkeit manchmal viel sind, können wir einander mehr aus unserer Perspektive sehen.

Raye: Liest du Kommentare?

Aguilera: Auf keinen Fall. Ich kann mich nicht ständig mit diesem Aspekt beschäftigen. Das kann ich einfach nicht, buchstäblich. Ich muss bei Verstand bleiben, möchte mein Leben leben – ich möchte mich nicht von den Meinungen der Leute beeinflusst fühlen. Ich finde das so schädlich.

Raye: Das kann ich verstehen, girl. Was sind deine fünf Lieblingslieder, die du geschrieben hast und auf die du besonders stolz bist?

Aguilera: Linda Perry, damals, als sie „Beautiful“ und all das gemacht hat. Sie hat viel mit mir an diesen Platten gearbeitet. Sie hat mich ermutigt, einen Song namens „I’m OK“ zu machen. Er war auf „Stripped“, über meine Gedanken zu meiner Kindheit und meiner seltsamen Beziehung zu meinem Vater und über das Chaos und den Missbrauch, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Es ist so ein zärtliches Lied, und ich weine buchstäblich auf der Platte. Ich wollte so verletzlich und offen wie möglich sein. „Oh Mother“ ist eines, das ich meiner Mutter auf „Back To Basics“ gewidmet habe, über uns, wie wir das durchstehen. Aber Nummer drei wäre „Fighter“, einfach weil meine Fans diesen Begriff für sich übernommen haben. Mann, sie haben so unglaubliche Geschichten.

„Ich habe einen mathematischen Ansatz.“

Raye: Ich muss hier mal einhaken, denn dein großer Auftritt in „Burlesque“ … als ich das zum ersten Mal hörte – und ich habe den Film bestimmt schon zwölf Mal gesehen – war ich einfach total begeistert. Ich habe so lange gebraucht, um meine Stimme dazu zu bringen, das hinzukriegen. Und selbst die Art und Weise, wie du den Song abgeschlossen hast, war so ekelhaft gut. Ich meine das als Kompliment. Machst du solche Dinge aus dem Stegreif? Oder machst du zehn Durchläufe und wählst den aus, den du am meisten liebst?

Aguilera: Ich bin ziemlich programmiert, wenn es um sowas geht. Ich liebe es, auf den Punkt zu kommen und wirklich zu perfektionieren, was wir tun, und auf alle Mikrodetails der kleinen Notenplatzierungen einzugehen. Ich habe einen mathematischen Ansatz, bei dem ich, wenn man versucht, auch mit einem Toningenieur zu kommunizieren, so etwas wie (singt) „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht“ singe.

Raye: Ich flippe aus.

Aguilera: Man braucht auch den richtigen Toningenieur, um die Textur und den Ton zu bekommen, den man in seiner Stimme haben möchte. Ich habe viel Blech in meiner Stimme. Sie hat viel Biss. Je mehr man über sein Instrument weiß, desto mehr Kopfschmerzen bereitet es, weil man einfach so wählerisch ist und nicht jeder damit zurechtkommt.

RS: Raye, was ist dein Lieblingslied von Christina?

Raye: Es ist unfair, mich zu bitten, mich für einen Song zu entscheiden, aber ich würde sagen, dass mich als Kind „Candyman“ wirklich inspiriert hat, weil du die 60er- und 50er-Jahre zusammengeführt hast. Du bist eine der wenigen Personen, die es geschafft haben, es auf so frische Weise in den Mainstream zu bringen. Ich erinnere mich, dass ich von den drei Perücken im Video mit drei verschiedenen Haarfarben besessen war. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Gibt es einen Song von mir, den du magst?

Aguilera: Ich habe einige. Das erste Mal hörte ich dich mit „Escapism“. Die Art, wie du diesen Song geschrieben hast! Natürlich hast du eine tolle Stimme, aber allein wie clever der geschrieben ist und wie du all die Wortspiele eingebunden hast. Und es klang nicht zu gezwungen. Es war mühelos clever und einfach so cool. Wie kam es zu „070 Shake“?

Raye: Das kam zustande, weil die Tontechnikerin, mit der ich an meinem Album gearbeitet habe, auch die Tontechnikerin von Shake ist. Sie ist einfach eine Künstlerin, die sich von Künstlern und Künstlerinnen inspirieren lässt. Und sie macht keine Promo; sie gibt ihr Album beim Plattenlabel ab und sagt: „Das ist es, was ihr bekommt.“ Als ich sie kennenlernte, war ich gerade in einer Phase, in der ich Musik produzierte, die ich hasste. Sie sagte etwas sehr Wirkungsvolles zu mir: „Wenn du deine Musik nicht magst, warum machst du das dann?“ Sie ist so authentisch und so talentiert.

Aguilera: Ich bin auch ein großer Fan von ihr. Ein Song von deinem Album, den ich wirklich liebe, ist „Oscar Winning Tears“. Der ist der Hammer. Das ist die Art von Song, bei dem ich das Gefühl habe, dass es Spaß machen würde, ihn zu singen.

Raye: Du würdest den Song zu deinem eigenen machen.

Aguilera: Macht es Spaß, sich da reinzubeißen und … [knurrt]?

[…]

Interview: Tomás Mier

Das ganze Gespräch zwischen Christine Aguilera und Raye lest ihr in der Dezemberausgabe des ROLLING STONE.