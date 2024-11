ROLLING STONE im Dezember – Titelthema: Musikerin trifft Musiker

Themen der Dezember-Ausgabe

Musikerin trift Musiker

In der RS-Reihe gibt es wieder spannende Begegnungen zwischen Künstler:innen unterschiedlicher Generationen und Genres

Bruce Springsteen & Zach Bryan

Zwei große US-Songwriter über die Gefahren des Ruhms, Country und den schwierigen Zustand der Nation

Von Brian Hiatt

Christina Aguilera & Raye

Zwei grandiose Sängerinnen über Barfußauftritte und das Akzeptieren von Unvollkommenheiten

Von Tomás Mier

Chilly Gonzales & Marcus Wiebusch

Der Pianist/Rapper und der Kettcar-Kopf über Cancel Culture und die komplizierte Werk-Autor-Trennung

Von Birgit Fuß

Leon Bridges & Natalia Lafourcade

Zwei alte Seelen über ihre Reisen durch die moderne Welt – und die Liebe zu einem guten Mezcal

Von Julyssa Lopez

Charlotte Brandi & International Music

Ruhrpott-Gipfel: Ein Gespräch über eine unterschätzte Region in einer Dortmunder Kneipe

Von Ralf Niemczyk

The Cure

Was bedeuten The Cure heute – und wie war ihr einziges Konzert zum neuen Album?

Von Jens Balzer & Sassan Niasseri

Craig Thompson

Nach vielen persönlichen Krisen kehrt der Graphic-Novel-Star („Blankets“) mit „Ginsengwurzeln“ zurück zur eigenen Geschichte

Von Max Florian Kühlem

Bryan Ferry

Hausbesuch bei einer Legende: Interview mit Bryan Ferry in London

Von Robert Rotifer

The Mix

Kim Deal & Pixies

Zufällige Koinzidenz: Die Pixies und ihre frühere Bassistin Kim Deal veröffentlichen kurz nacheinander neue Platten. Zwei Interviews

Von Sassan Niasseri

Sophia

Die Sängerin und Songschreiberin Sophia verdankt ihren Erfolg TikTok – und erzählt, was das Internet mit einer Künstlerin macht

Von Mia Mödlhammer

Chuck Prophet

Nach einer Krebsdiagnose verliebte sich Chuck Prophet in eine Cumbia-Gruppe – und erfand sich neu

Von Jörg Feyer

HISTORY: Foreigner

Vor 40 Jahren erschien „Agent Provocateur“, das fünfte Album von Foreigner – mit dem Über-Hit „I Want To Know What Love Is“

Von Arne Willander

Q&A: Soap&Skin

Die Songschreiberin Anja Plaschg über Coverversionen, Lana Del Rey und ihren neuen Kinofilm

Von Jürgen Ziemer

Spliff

Die Platten der legendären Spliff, einst Nina Hagens Band, werden erstmals auf Vinyl und im Streaming wiederveröffentlicht. Reinhold Heil erinnert sich

Von Markus Brandstetter

PLUS

Lone Justice, Jeremie Albino und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von Father John Misty und 76 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: The Beatles

Hanns Peter Bushof und Arne Willander über die größte Popband aller Zeiten

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Here“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: New Noises im Dezember

Wir lassen es im Advent nicht nur besinnlich angehen, sondern auch zünftig bluesrockig und sogar sonnig-entspannt

1. The Weather Station „Neon Signs“

Tamara Lindeman beweist mit ihrem kunstvollen Jazz-Folk-Pop einmal mehr, dass ihr in der kanadischen Musiklandschaft gerade niemand das Wasser reichen kann.

2. Jeremie Albino „Our Time In The Sun“

Noch ein Kanadier: Blues, Folk und Soul gehen bei diesem Songschreiber eine ekstatische, mit Retro-Sounds angereicherte Verbindung ein.

3. Mayflower Madame „A Foretold Ecstasy“

Von dunkler Romantik durchzogen sind die aus Dream-Pop und Shoegaze gespeisten Songs dieses Duos aus der Hauptstadt Norwegens.

4. The Innocence Mission „Midwinter Swimmers“

Die Eheleute Karen und Don Peris haben mal wieder ein Album aufgenommen, das voller wundervoll entrückter Folk-Lieder steckt.

5. The Sheepdogs „Handle My Biz“

Die kanadischen Southern-Rock-Adepten lassen es entspannt angehen und laden im Chorus zum Mitsingen ein.

6. White Denim „Light On“

Eine der besten amerikanischen Rockbands demonstriert eindrucksvoll, dass sich Experimentierfreude und Eingängigkeit nicht ausschließen.

7. Early James „Steely Knives“

Wie Jeremie Albino einer von Dan Auerbachs Schützlingen, aber einer von bluesgetränkter Stimm-Urgewalt.