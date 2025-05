Nadja Abd el Farrag: Vergangenheit bis auf weiteres gelöscht

„Ruhe in Frieden“: Dieter Bohlen trauert um Nadja Abd el Farrag

Bis über ihren Tod hinaus scheint Nadja Abd el Farrag von der dunklen Seite des Showbusiness umgeben zu sein. Jüngste Entwicklung: Ihr Instagram-Profil ist komplett leergeräumt. Alle Bilder, Videos und Texte sind verschwunden. Kommentarfunktion deaktiviert.

Was bleibt, ist eine Abschiedsnote mit Foto und Kerze in schwarz-weiß. Neben ihrem Geburts- und Todesdatum die karge Zeile: „Das war ihr Lieblingsbild.“

Dahinter steckt nach eigenem Bekunden der Hamburger Impressario und Multi-Unternehmer Andreas Ellermann, der sich zuletzt als Gönner und später Wegbereiter von Abd El Farrag gegeben hatte. So will er in den nächsten Tagen ihre Beerdigung ausrichten. Angeblich im „kleinsten Kreis“.

Nadja Abd el Farrag auf Instagram:

Im Interview mit dem TV-Sender RTL lässt er wissen: „Jetzt brauchen die Leute, diese Promis da, auch nicht auflaufen, um da noch mal eine Instagram-Story zu machen.“ Es hätte vielmehr handfeste Solidarität für die gesundheitlich und finanziell angeschlagene Abd El Farrag gebraucht. „Jetzt ist es zu spät“.

Dabei steht Ellermann selber im Feuer. So hatte er nach ihrem Tod am 9. Mai (der am 12. Mai weithin bekannt wurde) noch Werbevideos für seine eigenen Aktivitäten auf dem besagten Instagram-Profil platziert. Offensichtlich besaß er im stillen Vertrauen den Zugang dazu.

Nach heftiger Kritik für sein „Trauer-Business“ von Seiten der Fans entschloss er sich zum radikalen Schnitt, nachdem er seine Promi-Kritiker als „Heuchler“ bezeichnete. Niemand hätte mal in „seine Portemonnaie gefasst“, im Gegensatz zu ihm.

Andreas Ellermann in der Kritik

„Wir haben alle Beiträge gelöscht. Es kam in den letzten Tagen viel Kritik gegen mich, dass ich auf dem Instagram-Profil von Nadja Werbung für meine Projekte und mich gemacht habe“, sagt er semi-empört in der „Bild“-Zeitung. „Das hat mich sehr bestürzt und betroffen gemacht.“

Er erklärt nicht, warum dafür gleich der gesamte Kanal geleert worden ist. Das Entfernen seiner Promo-Clips hätte ja gereicht. Nur soviel: „Eine Agentur hat alles gesichert und wenn Nadja in Ruhe und Frieden beigesetzt wurde, werden wir überlegen, was damit geschieht.“

Über den Tod von Nadja Abd el Farrag zieht sich so sich das Fremdbestimmte und die Steuerung ihrer Person weiter.