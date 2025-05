Nadja „Naddel“ Abd el Farrag ist tot: Fragen zur Todesursache

Nadja Abd el Farrag, auch bekannt als „Naddel“, ist laut „Bild“-Informationen im Alter von 60 Jahren gestorben. Sie sei am 9. Mai in einer Hamburger Klinik verstorben. Doch was ist passiert? Auch dazu gibt es erste Informationen.

Naddel wurde 60 Jahre alt: Das soll die Todesursache sein

Die Todesursache soll Organversagen gewesen sein, heißt es laut ersten Berichten. In den vergangenen Jahren ging es Naddel zunehmend schlechter. Sie hatte nicht nur extrem an Gewicht verloren, auch ihr Alkoholkonsum soll ihr zugesetzt haben. Schon 2018 offenbarte sie selbst in ihrer Biografie „Achterbahn“, dass sie an Leberzirrhose erkrankt sei.

Damals schrieb sie: „Ich nahm den Rat des Arztes nur halbherzig an, reduzierte meinen Konsum auf ein bis zwei Gläschen Wein pro Woche und war überzeugt, dass bei diesen geringen Mengen keine Schädigung zu erwarten war. Aber anscheinend war selbst das noch zu viel für meine gestresste Leber, wie die neuesten Werte anzeigten.“

Sie selbst erklärte aber auch, dass die schlechten Leberwerte durch Medikamente kommen würden, die sie gegen ihre ADHS-Erkrankung einnehmen musste. Was das Organversagen verursacht hat und ob es eine Folge von jahrelangem Alkoholkonsum sein könnte, ist bislang nicht bestätigt.

Am 5. März 2025 wurde „Naddel“ 60 Jahre alt – kurz vorher sagte sie noch über ihr Leben: „Meine Zukunft sieht nicht rosig aus. Ich bekomme gerade mal 200 Euro Rente“. Wie die „Bild“ erfahren haben will, habe sie zuletzt wieder bei ihrer Mutter gewohnt. Zudem soll sie wieder getrunken haben.

Woher kennt man Nadja Abd el Farrag?

Bekannt wurde Nadja Abd el Farrag als Lebensgefährtin von Dieter Bohlen. Das Paar war von 1989 bis 1996 und dann später von 1997 bis 2001 liiert. Von 1999 bis 2000 moderierte sie das RTL2-Erotikformat „Peep“. 2004 nahm „Naddel“ zudem als Promi-Camperin am RTL-Dschungelcamp teil.