Nas und Wu-Tang Clan live in Berlin 2023: Tickets, Termine & Vorverkauf der „N.Y. State of Mind Tour“

Nas und der Wu-Tang Clan gehen 2023 gemeinsam auf Welttournee. Die „N.Y. State of Mind Tour“ ist die Fortsetzung einer gleichnamigen Konzertreihe, die 2022 ausschließlich in den USA stattfand. Zwischen dem 9. Mai und dem 22. Oktober 2023 spielen die HipHop-Ikonen insgesamt 32 Shows in Neuseeland, Australien, Europa und Nordamerika. Am 5. Juni kommen sie für einen Termin nach Deutschland – in die Parkbühne Wuhlheide nach Berlin. Zwischen dem 2. und dem 13. Juni sind sie außerdem in sieben anderen europäischen Städten zu sehen. Eine Einstimmung liefert das Aftermovie zur ersten Hälfte der Tour.

Der Ticketvorverkauf startet am 3. März 2023. Schon vorher gibt es allerdings gestaffelte Presales (1. März und 2. März).

Im November 2022 ist die dritte Platte der von Nas 2020 gestarteten „King’s-Disease“-Reihe erschienen. „King’s Disease III“ ist sein insgesamt 16. Studioalbum. Der Wu-Tang Clan veröffentlichte sein bisher letztes Album mit neuem Material 2015. „Once Upon a Time in Shaolin“ ist allerdings auf eine Auflage von einem Stück limitiert gewesen. Der aktuellste allgemein verfügbare Langspieler der Gruppe ist ihr 2014 erschienenes „A Better Tomorrow“.

Termine

02.06.2023 Stockholm – Avicii Arena

03.06.2023 Copenhagen – Royal Arena

05.06.2023 Berlin – Parkbühne Wuhlheide

06.06.2023 Amsterdam -Ziggo Dome

07.06.2023 Paris – Accor Arena

09.06.2023 Dublin – 3Arena

12.06.2023 Glasgow – OVO Hydro

13.06.2023 London – The O2