Wu-Tang-Clan: Einziges Exemplar von Privatalbum versteigert

Nach 15 Jahren veröffentlicht Sängerin Diana Ross eine Platte mit neuen Songs. „Thank You“ sei in erster Linie ihren Fans gewidmet und erscheint am 10. September.

Grammy, Oscar, Golden Globe – es gibt kaum einen Preis, für den Diana Ross nicht zumindest nominiert gewesen wäre. Nach einer erfolgreichen Karriere als Sängerin, zunächst als Lead-Sängerin der Supremes, dann Solo, folgte ab 1972 auch eine Schauspielkarriere. Jetzt, nach über 15 Jahren Pause, veröffentlicht Ross ihr 25. Studioalbum „Thank You“. Neues Album wurde bei Ross Zuhause aufgenommen „Thank You“ entstand während der Corona-Pandemie und wurde im Heimstudio der 77-jährigen aufgenommen. Mit dem Album wolle Ross vor allem Liebe, Inklusivität und Gemeinschaftsgeist vermitteln. Außerdem sei die Platte ihren Fans gewidmet: „Ich widme dieses Album euch, meinen Hörer*innen. So wie ihr…