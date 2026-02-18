Natalie Cole: Die 10 besten Songs

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

„This Will Be“ (1975)

Coles Debütsingle ist sonnig und frech, mit strahlenden Bläsern und einer freudigen Gesangsperformance, die dazu beitrug, dass der Song zu einem festen Bestandteil von Rom-Coms wurde.

Er gewann 1976 den Grammy für Best Female R&B Vocal Performance — das erste Mal, dass die 1968 eingeführte Auszeichnung nicht an Aretha Franklin ging. Im selben Jahr gewann Cole den Grammy als Best New Artist.

„Sophisticated Lady (She’s a Different Lady)“ (1976)

Akzentuiert von Bläserstößen und getragen von einer selbstbewussten Performance Coles war diese leicht funkige Ode an eine „hip slick sister known throughout the land“ die erste Single aus Coles zweitem Album „Natalie“.

„I’ve Got Love on My Mind“ (1977)

Eine strahlende Klavierballade, die sich zu einem bewegenden Call-and-Response-Höhepunkt aufbaut, der ebenso sehr vom Gospel wie von romantischer Sehnsucht beeinflusst ist; dieser Track aus „Unpredictable“ erreichte Platz fünf der Hot 100.

„Our Love“ (1978)

Diese langsam aufblühende Ballade aus Coles Album „Thankful“ von 1978 beginnt mit einer schlichten Klavierlinie und entfaltet sich zu einer sanften Euphorie, während Cole in das obere Register ihrer Stimme greift, die Streicher anschwellen und sie hoffnungsvoll über die Möglichkeit von Liebe und Befreiung singt.

„Someone That I Used to Love“ (1980)

Ein wehmütiger Torch-Song, geschrieben von den Pop-Midas Gerry Goffin und Michael Masser, wurde dieser Song aus dem 1980er-Album „Don’t Look Back“ für Cole zu einem Überraschungserfolg in den Adult-Contemporary-Charts.

„I Live for Your Love“ (1987)

1983 ging Cole für sechs Monate in eine Entzugsklinik, und sie begann ihr Comeback mit dem Album „Dangerous“ von 1985. Doch „Everlasting“, das 1987 erschien und ihre erste Veröffentlichung bei EMI-Manhattan Records war, leitete ihre Rückkehr ins Rampenlicht ernsthaft ein. Diese wunderschöne Ballade mit einer leidenschaftlichen Performance Coles erreichte 1988 Platz zwei der Adult-Contemporary-Charts.

„Pink Cadillac“ (1988)

Coles spritziges Cover der Bruce-Springsteen-B-Seite verhalf ihr erstmals seit einem Jahrzehnt zur Rückkehr in die Top 10 der Hot 100.

„Miss You Like Crazy“ (1989)

„Someone That I Used to Love“, diese schmerzliche, einsame Ballade — die die R&B- und Adult-Contemporary-Charts anführte — zeigt Coles Fähigkeit, aus den schlichtesten Gefühlen maximale Pop-Kraft herauszuholen.

„Unforgettable“ (1991)

„Es ist traurig, dass mein Vater nie wirklich wusste, dass ich den Wunsch hatte zu singen“, sagte Cole 1988 der „The New York Times“. „Als ich bereit war, mich hinzusetzen und mit ihm darüber zu sprechen, was ich wirklich mit meinem Leben machen wollte, war er weg.“

1991 veröffentlichte Cole die Standardsammlung „Unforgettable… With Love“. Eine Sammlung von Standards, gekrönt von diesem „virtuellen Duett“ mit ihrem Vater. Der zarte, zugleich bewegende Track wurde ein durchschlagender Hit. Er dominierte das Radio und gewann bei den Grammy Awards 1992 die Auszeichnungen für Song und Record of the Year.

„5 Minutes Away“ (2006)

2006 veröffentlichte Cole „Leavin’“, ein Album, das ihre Pop-Bandbreite zeigte. Coverversionen von Fiona Apple und Kate Bush standen neben Versionen von Songs, die von Aretha Franklin und Des’ree populär gemacht wurden.

Dieser sanft rollende Track, den Cole gemeinsam mit Dallas Austin schrieb, ist eine weise Betrachtung über Liebe und Leben. Akzentuiert von trockenen Bläsern und gekrönt von einem mitreißenden Call-and-Response.