Neil Young: 20 Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

Neil Young hat über 50 Jahre lang Songs geschrieben. Doch selbst mit bald 50 Alben gibt es eine Menge Tracks, die im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten sind. Einige stammen von Alben, die nie erschienen, andere wurden nur ein paar Mal live gespielt, bevor sie komplett verschwanden. Hier sind 20 unserer liebsten weniger bekannten Songs, die entweder unveröffentlicht oder unterschätzt sind.

„Kansas“

Neil Young schrieb Songs in einem solchen atemlosen Tempo in den mittleren 1970ern, dass er unmöglich alle veröffentlichen konnte, obwohl er im Schnitt ein Album pro Jahr herausbrachte. Diese sanfte Liebesballade wurde während der Sessions zu Homegrown aufgenommen. Einer LP, die er zugunsten von Tonight’s the Night verwarf. Einem Album, das selbst über ein Jahr im Regal gelegen hatte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Viele der Homegrown-Songs tauchten auf späteren Alben auf. Doch „Kansas“ blieb im Archiv und erschien erst wieder auf Youngs akustischer Solotour 1999. Die Studioaufnahme wurde 2020 veröffentlicht, als Homegrown endlich herauskam.

„Pushed It Over the End“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neil Young schockierte die Fans im Bottom Line in New York am 16. Mai 1974, als er ein einstündiges Überraschungsset spielte, das fast ausschließlich aus unveröffentlichten Songs bestand. Es bleibt eines seiner größten Bootlegs und verdient eines Tages eine offizielle Veröffentlichung.

Das Konzert eröffnete mit einem Song, den er als „Citizen Kane Jr. Blues“ ankündigte, der aber später „Pushed It Over the End“ genannt wurde, als er im Sommer desselben Jahres auf der CSNY-Stadiontour wieder auftauchte.

Es ist ein sanfter, verträumter Song. Angeblich inspiriert von Patty Hearst, der für die meisten Songwriter ein Karrierehöhepunkt gewesen wäre. Für Neil war es nur etwas, das er ein Jahr lang ein paar Mal spielte und dann für immer über Bord warf.

„Out of Control“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Crosby, Stills, Nash & Youngs Reunion-Album von 1999, „Looking Forward“, ist ein unendlich vergessbares Werk und im Grunde nur ein Vorwand für eine lukrative Reunion-Tour.

Aber die LP schenkte uns „Out of Control“. Der Song war ein regelmäßiges Highlight auf Youngs Akustiktour Anfang des Jahres, und die CSNY-Version brachte ihm nicht viel. Hören Sie die reduzierte Fassung, um zu erkennen, wie er hätte klingen können.

„Stringman“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Menschen, die nicht tief in Neil Youngs Geschichte stecken, waren etwas irritiert, als er sein 2007er Album Chrome Dreams II nannte – aus dem einfachen Grund, dass er nie etwas namens Chrome Dreams veröffentlicht hatte.

Die Hardcore-Fans wussten jedoch, dass dies der Titel eines 1977 shelved Albums war, das zugunsten von American Stars ’n Bars zurückgestellt wurde. Einer der Höhepunkte der LP war die eindringliche Klavierballade „Stringman“, die er ein paar Mal auf einer Tour 1976 mit Crazy Horse spielte und dann wieder bei seiner MTV-Unplugged-Aufzeichnung 1993. Es ist ein Fanliebling, obwohl er es in den vergangenen 21 Jahren nur zweimal hervorgeholt hat.

„I’m the Ocean“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neil Young und Pearl Jams gemeinsames Album „Mirrorball“ (1995) wurde innerhalb weniger Tage aufgenommen und ist ein Hit-oder-Miss-Werk, aber die Kraft des siebenminütigen „I’m the Ocean“ ist unbestreitbar. Es ist ein psychedelischer, ausgedehnter Jam, der ein Highlight von Youngs und Pearl Jams viel zu kurzer Europatour jenes Sommers war. Die drei Mitglieder von Crazy Horse waren nicht begeistert, als er sie 1995 für Pearl Jam sitzenließ – und sie fanden es wahrscheinlich nicht gut, dass sie „I’m the Ocean“ 1997 spielen mussten –, doch sie machten trotzdem einen großartigen Job.

Hier geht’s weiter: