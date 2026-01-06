Premiere! Neil Youngs erste Live-Aufnahme mit Crazy Horse

In den letzten Tagen des Jahres 2025 veröffentlichte das Team der Neil Young Archives still und leise eine Aufnahme des Konzerts von Neil Young und Crazy Horse vom 25. Februar 1970 in der Music Hall in Cincinnati, Ohio, als „Wintersonnenwende“-Geschenk für die Fangemeinde. Das Tonband kursierte jahrelang als geliebtes Bootleg aus dem Mischpult. Doch es klang noch nie so makellos wie jetzt.

Ein historisches Dokument aus dem Jahr 1970

Es handelt sich um ein bemerkenswertes 16-Songs-Set, das die Premiere von „Don’t Let It Bring You Down“ enthält, kombiniert in einem Medley mit „The Old Laughing Lady“, die erste Aufführung von „Come On Baby Let’s Go Downtown“. Sowie Neil Youngs erste bekannte Live-Version von Joe Londons „It Might Have Been“, das er später für Oceanside/Countryside aufnahm.

Noch wichtiger ist jedoch: Dies ist das allererste Mal, dass eines seiner Konzerte mit Crazy Horse überhaupt auf Band festgehalten wurde. 1969 spielten sie in Clubs in ganz Nordamerika, um „Everybody Knows This Is Nowhere“ zu promoten. Das war noch bevor Neil Young Crosby, Stills und Nash beitrat und zu einem bekannten Namen wurde.

Fast jeder Veranstaltungsort bewarb ihn 1969 als ehemaliges Mitglied von Buffalo Springfield. Im Warehouse in Providence, Rhode Island, wurde er sogar als „Mell Young von Buffalo Springfield“ angekündigt. Diese Abende sollen legendär gewesen sein, weil dort die bis heute bestehende Verbindung zwischen Neil Young und Crazy Horse entstand – doch keine Sekunde davon wurde aufgenommen, nicht einmal als verrauschtes Bootleg.

Vom Clubmusiker zur Großbühne

Neil Youngs Leben änderte sich für immer in jenem Sommer, als aus Crosby, Stills und Nash plötzlich Crosby, Stills, Nash & Young wurden. Auf einmal spielte er vor ausverkauften Rängen im Greek Theatre in Los Angeles und im Fillmore in New York City, statt vor dem Publikum, das zufällig in La Cave in Cleveland auftauchte, um die neue Band des Typen von Buffalo Springfield zu sehen.

CSNY tourten 1970 intensiv, legten jedoch zu Beginn des Jahres eine kurze Pause ein. Diese nutzte Neil Young, um mit Crazy Horse wieder auf Tour zu gehen. Diesmal in deutlich größeren Hallen als zuvor. Die Tour begann in Cincinnati, und diesmal lief das Tonband direkt vom Mischpult mit.

Jetzt, da Young über Ressourcen und etwas Geld verfügte, würde er nie wieder zulassen, dass eine Tour einfach im Nichts verschwindet wie der Crazy-Horse-Run von 1969. (Eine Ausnahme bildet die berüchtigt exzessive UK-Tour zu „Tonight’s the Night“ im Jahr 1973, doch Bootlegger fingen dieses Versäumnis auf.)

Höhepunkte des Konzerts

Das Konzert lohnt sich in seiner Gesamtheit. Doch „Down by the River“ ist besonders wild und dauert fast 20 Minuten. Auch „Cinnamon Girl“ ist ein absolutes Muss, da der originale Crazy-Horse-Gitarrist Danny Whitten im Gesangs- und Gitarrenmix sehr präsent ist. Neil Young hat dieses Lied im Laufe der Jahrzehnte mit zahllosen anderen Gitarristen gespielt. Aber niemand spielte es wie Danny Whitten.

In seinen Memoiren „Waging Heavy Peace“ aus dem Jahr 2012 äußerte Neil Young später Bedauern darüber, dass er Whittens Part in der Originalaufnahme von „Cinnamon Girl“ zurückgemischt hatte. „Er sang die hohe Stimme, und das kam richtig stark rüber“, schrieb Neil Young. „Ich änderte es, sodass ich die hohe Stimme sang. Und veröffentlichte das so. Das war ein großer Fehler. Ich habe es vermasselt. Ich wusste nicht, wer Danny war. Er war besser als ich. Ich habe es nicht erkannt.“

Ein Ende unter Protest des Publikums

Die Show in Cincinnati endet mit „Cinnamon Girl“, doch das Publikum weigert sich zu gehen und schreit aggressiv nach Zugaben. „Alles, was ich Ihnen sagen kann“, sagt eine nicht identifizierte Stimme auf der Bühne, „ist: Weit draußen … hören Sie, warten Sie bitte einen Moment. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir, wenn wir weitermachen, riskieren, es nicht noch einmal tun zu können. Denn Verträge sind Verträge. Der Vertrag galt bis 23 Uhr, und der Typ war sehr großzügig und hat uns bis jetzt spielen lassen. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist: So sicher, wie ich hier stehe. Wenn wir weitermachen, können wir es nicht wieder tun. Und so sicher, wie ich hier stehe. Wir werden es wieder tun.“ (Einem Bericht einer Lokalzeitung zufolge dauerte das Konzert 90 Minuten länger als vertraglich vereinbart.)

Dies war eindeutig ein Publikum, das mit dem Konzert zufrieden war. Doch die Kritiken fielen merkwürdig negativ aus. „Indem er sich weigerte, viele der aus dem Publikum gerufenen Wünsche zu spielen, ließ [Neil Young] seine egozentrische Persönlichkeit durchscheinen, indem er die Menge warten ließ, während er mit Worten und losen Akkorden herumstolperte“, schrieb Beth Hedger in der Studentenzeitung „The Kentucky Kernel “der University of Kentucky unter der Überschrift „Young enttäuscht Fans“.

„Diese schlechte Angewohnheit setzte sich fort, als Crazy Horse auf die Bühne kam. Mit wirklich lohnenswerten Songs wie ‚Down by the River‘ und ‚Cinnamon Girl‘ erfreuten er und Crazy Horse das Publikum schließlich doch. Nachdem sie die Bühne verlassen hatten, jubelte das Publikum nach Zugaben. Schließlich murmelte das Management etwas über ihren Vertrag und sagte, sie kämen vielleicht nie wieder nach Cincinnati zurück. Nach der lausigen Show am Mittwoch – wer will sie da schon?“

Bedeutung für das Gesamtwerk

Im folgenden Monat spielten Neil Young und Crazy Horse eine Reihe legendärer Konzerte im Fillmore East gemeinsam mit der Steve Miller Blues Band und dem Miles Davis Quintet. Diese Aufnahmen wurden 2006 offiziell veröffentlicht. Sie bestehen jedoch aus einem Zusammenschnitt von vier verschiedenen Abenden. Das Akustik-Set wurde komplett gestrichen, und auch „Cinnamon Girl“ fehlt aus unerklärlichen Gründen. Übrig blieben lediglich sechs Songs – weniger als die Hälfte einer Show.

Um wirklich zu verstehen, wie ein vollständiges Neil-Young-und-Crazy-Horse-Konzert in der Danny-Whitten-Ära klang, sollte man sich das Cincinnati-Band anhören. Irgendwann verdient es eine offizielle Veröffentlichung – gemeinsam mit den vollständigen Aufnahmen aus dem Fillmore.