Neil Young hat zwei Songs neu eingespielt, die er als Teenager schrieb. Hört die Originalaufnahmen

Im April enthüllte Neil Young, dass sein kommendes Album „Second Song“ neue Aufnahmen von mindestens zwei Songs enthalten wird, die er als Teenager Mitte der Sechziger schrieb – damals tingelte er noch mit seiner Schulband The Squires durch Kanada. Die Titel der Songs nannte er jedoch erst beim Zoom-Q&A am 8. Juli mit Patron-Abonnenten der Neil Young Archives.

Der erste ist „I’ll Love You Forever“, den er mit den Squires am 23. November 1964 im Radiosender CJLX in Fort William, Ontario, aufnahm. „Ein DJ dort wollte mir helfen, eine Platte rauszubringen und sie im Radio zu spielen, denn ich hatte noch nie eine Platte“, sagte Young in dem Zoom-Call. „Also haben wir sie aufgenommen und fertiggestellt.“

Die zarte Liebesballade mit Ken Koblun am Bass und Bill Edmondson am Schlagzeug blieb unveröffentlicht, bis sie 2009 auf der ersten Disc der Box „Neil Young Archives Vol. 1: 1963–1972“ erschien. „Ich habe ihn neu eingespielt, noch einmal gesungen“, sagte Young im Zoom-Call und bezog sich damit auf die jüngsten Aufnahmesessions für „Second Song“ mit den Chrome Hearts. „Wir haben die Originalaufnahme benutzt, sie den Jungs einmal vorgespielt, damit sie den Song kennen, und ihn dann direkt aufgenommen. Es hat sich wirklich gut angefühlt. Die Chrome Hearts klangen großartig dabei.“

Songs aus der Schulzeit

Als nächstes folgte „Casting Me Away From You“, aufgenommen am 15. Oktober 1965 auf dem Dachboden von Youngs engem Freund Comrie Smith in Toronto – kurz bevor die Squires auseinanderfielen. „Comrie Smith war ein Schulkumpel von mir“, sagte Young im Zoom-Call. „Wir haben es bei ihm auf dem Dachboden gemacht. Ich hatte irgendeine Aufnahme davon. Ich habe den Song nie vergessen. Er steckte mir im Kopf.“

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„Casting Me Away From You“ hallte 1968 noch in Young nach, als er den Instrumentaltrack „The Emperor of Wyoming“ aufnahm, der sein selbstbetiteltes Debütalbum eröffnet. Beide Songs teilen dieselbe Melodie. Auch die Zeile „we found things to do in stormy weather“ taucht später wieder auf – in „Long May You Run“ von 1976. Die Originalaufnahme von „Casting Me Away From You“ war bis zur Veröffentlichung von „Neil Young Archives Vol. 1“ im Jahr 2009 nicht öffentlich zu hören.

Zu Beginn des Zoom-Calls erklärte Young, viele der neuen Songs auf „Second Song“ seien „ziemlich lang“ – nicht wegen ausgedehnter Instrumentalpassagen, sondern weil sie viele Strophen hätten. „Es ist einfach eine Ansammlung von Songs, die mir alle eingefallen sind, als ich um die Jahreswende in Colorado war“, sagte er. „Dann bin ich hierher nach Malibu zurückgekehrt und wir haben sie alle aufgenommen, und es lief großartig. Ich hatte fünf Songs. Es ging so schnell, dass wir vier davon am ersten Tag fertig hatten. Am nächsten Tag haben wir noch einen weiteren aufgenommen. Und dann hatten wir keine Songs mehr. Da waren wir, zwei Tage drin, und hatten noch sieben Tage vor uns. Ich sagte zu den Jungs: ‚Lasst mich nachdenken, ich schaue, ob mir noch andere Songs einfallen, von irgendwo, die ich noch nicht aufgenommen habe, und dann sehen wir weiter.‘ Also bin ich in den Archiven gewühlt, ganz weit zurück in die Sechziger.“

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Alt trifft neu

„Diese zwei alten Songs passten einfach zu den neuen“, fuhr Young fort. „Es gab kein Konzept. Das Album hat ein paar alte Songs und viele neue. Rein von der Länge her hätten wir die alten auch weglassen können und trotzdem ein Album gehabt. Aber wir haben sie trotzdem dazugenommen. Darum geht es bei diesem Album: um die neuen Songs im Verhältnis zu den alten. Die alten bieten so etwas wie Reflexion, eine Gegenüberstellung oder so. Sie fügen sich alle zusammen.“

Ursprünglich hatte Young geplant, diesen Sommer mit Sondergast Elvis Costello durch Europa zu touren, doch im Februar sagte er die Termine ab. „Alles ist in Ordnung“, schrieb er seinen Fans. „Ich brauchte einfach eine Pause. Ich höre auf meinen Körper.“

Sein einziger Live-Auftritt in diesem Jahr fand am 22. Mai statt, als er bei David Suzukis 90. Geburtstagskonzert in Vancouver überraschend ein vierköpfiges akustisches Set spielte. Für den 26. September ist er beim Farm Aid im Veterans United Home Loans Amphitheater in Virginia Beach, Virginia, angekündigt. „Ich werde wahrscheinlich kurz vor Farm Aid noch eine Show spielen, um mich warmzuspielen“, sagte Young im Zoom-Call, „und das wird reichen.“