Neu auf Netflix: Die wichtigsten Filme im Juni 2026
Wir präsentieren die besten Netflix-Neuerscheinungen des Monats auf einen Blick.
Netflix bietet eine große Auswahl an Filmen, die laufend um neue Titel ergänzt wird. ROLLING STONE gibt Ihnen jeden Monat einen Überblick über die aktuellen Neuerscheinungen sowie unsere persönlichen Empfehlungen.
Neu auf Netflix: Unsere Empfehlungen
Anatomie eines Falls
15.06.2026
Das Gerichtsdrama der Französin Justine Triet wurde in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet und brachte Sandra Hüller eine Oscar-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin ein. Im Zentrum steht die Schriftstellerin Sandra Voyter (Sandra Hüller), die wegen des mutmaßlichen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht steht.
Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim
27.06.2026
Tolkien trifft Anime: Der Zeichentrickfilm des japanischen Regisseurs Kenji Kamiyama spielt 200 Jahre vor den Ereignissen der „Hobbit“-Trilogie und erzählt die Vorgeschichte der Reiter von Rohan. Nach Jahrzehnten des Friedens führt der legendäre König Helm Hammerhand (Brian Cox) seine Reiter in einen erbitterten Krieg gegen die verfeindeten Dunländer.
Neu auf Netflix: Alle Filme im Juni 2026
01.06.2026
- Creed 3: Rocky’s Legacy
- Rocky Balboa
04.06.2026
- Der Mord an Rachel Nickell (True-Crime-Doku)
- Poldi (Doku)
- Ma Beheen
- Ein Fest fürs Leben
05.06.2026
- Office Romance
- Mexiko 1986
- Die Unbekannte vom Hafen
- The Gunman
- No One Will Know
- Area 51
07.06.2026
- Der Herr der Ringe 1-3
- USA 94: Brasiliens Rückkehr an die Spitze (Doku)
08.06.2026
- Rachels Hochzeit
10.06.2026
- Farben des Bösen: Schwarz
11.06.2026
- Shazam! Fury of the Gods
12.06.2026
- Soy Frankelda
- Maternal Instinct: Der Fall Taylor Parker (True-Crime-Doku)
13.06.2026
- Caddo Lake
15.06.2026
- Das Kanu des Manitu
- Anatomie eines Falls
- One Piece: Alabasta
18.06.2026
- John Q.
19.06.2026
- Color Book
- Jerry und Marge: Die Lottoprofis
22.06.2026
- They See You
24.06.2026
- In the Hand of Dante
25.06.2026
- Moulin Rouge
26.06.2026
- Little Brother
- Chris & Martina: The Final Set
27.06.2026
- Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim