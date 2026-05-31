Neu auf Netflix: Die wichtigsten Filme im Juni 2026

Wir präsentieren die besten Netflix-Neuerscheinungen des Monats auf einen Blick.

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POLAND - 2024/04/03: In this photo illustration, a Netflix logo is displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration b...

Netflix Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett. SOPA Images. All rights reserved.

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Netflix bietet eine große Auswahl an Filmen, die laufend um neue Titel ergänzt wird. ROLLING STONE gibt Ihnen jeden Monat einen Überblick über die aktuellen Neuerscheinungen sowie unsere persönlichen Empfehlungen.

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Neu auf Netflix: Unsere Empfehlungen

Anatomie eines Falls

15.06.2026

Das Gerichtsdrama der Französin Justine Triet wurde in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet und brachte Sandra Hüller eine Oscar-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin ein. Im Zentrum steht die Schriftstellerin Sandra Voyter (Sandra Hüller), die wegen des mutmaßlichen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht steht.

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim

27.06.2026

Tolkien trifft Anime: Der Zeichentrickfilm des japanischen Regisseurs Kenji Kamiyama spielt 200 Jahre vor den Ereignissen der Hobbit“-Trilogie und erzählt die Vorgeschichte der Reiter von Rohan. Nach Jahrzehnten des Friedens führt der legendäre König Helm Hammerhand (Brian Cox) seine Reiter in einen erbitterten Krieg gegen die verfeindeten Dunländer.

Neu auf Netflix: Alle Filme im Juni 2026

01.06.2026

  • Creed 3: Rocky’s Legacy
  • Rocky Balboa

04.06.2026

  • Der Mord an Rachel Nickell (True-Crime-Doku)
  • Poldi (Doku)
  • Ma Beheen
  • Ein Fest fürs Leben

05.06.2026

  • Office Romance
  • Mexiko 1986
  • Die Unbekannte vom Hafen
  • The Gunman
  • No One Will Know
  • Area 51

07.06.2026

  • Der Herr der Ringe 1-3
  • USA 94: Brasiliens Rückkehr an die Spitze (Doku)

08.06.2026

  • Rachels Hochzeit

10.06.2026

  • Farben des Bösen: Schwarz

11.06.2026

  • Shazam! Fury of the Gods

12.06.2026

  • Soy Frankelda
  • Maternal Instinct: Der Fall Taylor Parker (True-Crime-Doku)

13.06.2026

  • Caddo Lake

15.06.2026

  • Das Kanu des Manitu
  • Anatomie eines Falls
  • One Piece: Alabasta

18.06.2026

  • John Q.

19.06.2026

  • Color Book
  • Jerry und Marge: Die Lottoprofis

22.06.2026

  • They See You

24.06.2026

  • In the Hand of Dante

25.06.2026

  • Moulin Rouge

26.06.2026

  • Little Brother
  • Chris & Martina: The Final Set

27.06.2026

  • Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim

Weitere Highlights

Jose-Luis Amsler schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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