Neu auf Netflix: Die wichtigsten Filme im Juni 2026

Ranking: Die besten Alben von Aztec Camera und Roddy Frame

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Huey Lewis im Interview: „Die Mundharmonika ist die Antithese zum Techno“

Interview: Mark Frost über die letzten Geheimnisse von „Twin Peaks“

Netflix bietet eine große Auswahl an Filmen, die laufend um neue Titel ergänzt wird. ROLLING STONE gibt Ihnen jeden Monat einen Überblick über die aktuellen Neuerscheinungen sowie unsere persönlichen Empfehlungen.

Neu auf Netflix: Unsere Empfehlungen

Anatomie eines Falls

15.06.2026

Das Gerichtsdrama der Französin Justine Triet wurde in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet und brachte Sandra Hüller eine Oscar-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin ein. Im Zentrum steht die Schriftstellerin Sandra Voyter (Sandra Hüller), die wegen des mutmaßlichen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht steht.

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim

27.06.2026

Tolkien trifft Anime: Der Zeichentrickfilm des japanischen Regisseurs Kenji Kamiyama spielt 200 Jahre vor den Ereignissen der „Hobbit“-Trilogie und erzählt die Vorgeschichte der Reiter von Rohan. Nach Jahrzehnten des Friedens führt der legendäre König Helm Hammerhand (Brian Cox) seine Reiter in einen erbitterten Krieg gegen die verfeindeten Dunländer.

Neu auf Netflix: Alle Filme im Juni 2026

01.06.2026

Creed 3: Rocky’s Legacy

Rocky Balboa

04.06.2026

Der Mord an Rachel Nickell (True-Crime-Doku)

Poldi (Doku)

Ma Beheen

Ein Fest fürs Leben

05.06.2026

Office Romance

Mexiko 1986

Die Unbekannte vom Hafen

The Gunman

No One Will Know

Area 51

07.06.2026

Der Herr der Ringe 1-3

USA 94: Brasiliens Rückkehr an die Spitze (Doku)

08.06.2026

Rachels Hochzeit

10.06.2026

Farben des Bösen: Schwarz

11.06.2026

Shazam! Fury of the Gods

12.06.2026

Soy Frankelda

Maternal Instinct: Der Fall Taylor Parker (True-Crime-Doku)

13.06.2026

Caddo Lake

15.06.2026

Das Kanu des Manitu

Anatomie eines Falls

One Piece: Alabasta

18.06.2026

John Q.

19.06.2026

Color Book

Jerry und Marge: Die Lottoprofis

22.06.2026

They See You

24.06.2026

In the Hand of Dante

25.06.2026

Moulin Rouge

26.06.2026

Little Brother

Chris & Martina: The Final Set

27.06.2026

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim

Weitere Highlights