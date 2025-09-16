Neues Album von Grateful Cat + Release-Party in Berlin

Die Band will der neuen Platte „Ready To Go Anywhere“ mit Humor und Haltung durch das Chaos der Gegenwart navigieren.

Grateful Cat

Grateful Cat Foto: Waterfall Records. All rights reserved.

„Grateful Cat verwandeln relevante Themen der Zeit leichtfüßig in elegante, melancholische Wunderharmonien, die wir sofort mitsingen können.“ (Bernadette LaHengst)

Grateful Cat stellen sich mit ihrem neuen Album die Frage: Wohin gehen wir, wenn unsere Welt verschwindet? Die Antwort auf „Ready To Go Anywhere“ geben Gwendolin Tägert und Franky Fuzz mit zwölf sehr unterschiedlich klingenden Indie-Folk-Songs, die allesamt auf das Mantra des Stücks „Don’t Spread The Hate“ hinauslaufen.

Cover von „Ready To Go Anywhere“ von Grateful Cat
Cover von „Ready To Go Anywhere“ von Grateful Cat

Wie es in einer Mitteilung heißt, geht es auch um intime Momentaufnahmen auf politische Endzeitfrage, Kamikaze-Fahrern auf ihren Lieferbikes, torkelnden Junggesellinnen auf der Penny Lane, viel zu langsamen Menschenmengen und eine schlafende Katze auf dem Schoß.

Beeinflusst ist der mehrstimmige Gesang der Gruppe von 60er-Folk und 90er-Powerpop, Country und Bossa Nova. Wie auch schon bei ihrem Debüt „Stray With Me“ (2023) wurden die neuen Songs in einer Altbauküche in Berlin-Kreuzberg aufgenommen. Für alle, die es nicht eh schon wussten: Der Albumtitel wurde Bob Dylans „Tambourine Man“ entlehnt.

„Ready To Go Anywhere“ erscheint am 17. Oktober. Die Releaseparty findet am 29. Oktober im Lark (Holzmarktstraße 15-18, 10179 Berlin) statt. Als Gast ist Comiczeichner und Universalkünstler FIL im Vorprogramm mit dabei.

