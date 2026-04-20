„No Picnic“: Der beste New York-Film, den niemand kennt

Es war einmal auf der Lower East Side … Ein Autor und Regisseur, dem das Warten auf Hollywood zu lang wurde, begann in seinem eigenen Viertel einen No-Budget-Indie-Film zu drehen. Im Mittelpunkt stand ein allwissender Erzähler, der klang, als wäre er einem Groschenroman entstiegen („Dieser Sommer in der Stadt begann wie jeder andere – kurz nach dem Winter“), und der eine Schwäche für die guten alten Zeiten hatte.

Damals war seine Band 3-Legged Dog der letzte Schrei, und er streifte durch die Straßen wie ein Sieger. Jetzt ist er nur noch ein manisch-depressiver Trottel, der versucht, nicht aus seiner Bude geworfen zu werden, in Bars Jukeboxes auffüllt und mit Typen wie seiner Nachbarin von oben abhängt, einer Aussteigerin, die er den Brooklyn Canuck nennt: „Ihr Herz war noch in Kanada, aber ihre Stimme gehörte ins Gefängnis.“

Die Lower East Side hatte ihre No-Wave-Glanzzeiten hinter sich, doch das Hipster-Flair war noch spürbar – in den schummrigen Clubs, den versifften Bars und den Eckläden an der Straße. Trotzdem deuteten die vielen „Zu vermieten“-Schilder an den alten Stammplätzen des Regisseurs darauf hin, wohin die Reise für das Viertel gehen würde. Oder, um den Antihelden zu zitieren, den er sich ausgedacht hatte: „Around here, the more things change… the more they change.“

Erst Sundance, dann Pizzeria

Also schnappte er sich ein paar Schauspieler und einen Avantgarde-Filmemacher, der nebenbei ein brillanter Kameramann war, und drehte einen Film über den Ort, den er Heimat nannte – bevor er verschwand. Der Film gewann einen Preis beim Sundance, in einer Zeit, als das Festival noch nicht von roten Teppichen und Karrieristen geprägt war. Einige Jahre später gab ihm das Anthology Film Archives einen ordentlichen Kinostart. Dann eröffnete der Typ eine Pizzeria, und der Film geriet in Vergessenheit.



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Ein kluger Mann sagte einmal, jeder Film sei ein Dokumentarfilm seiner eigenen Entstehung – und Philip Hartmans „No Picnic“ ist gleich doppelt eine Chronik: die eines verlorenen Paradieses und einer vergessenen Ära. Des Downtown-New-York der Achtziger, des wirklich unabhängigen Filmemachens, einer Gegenwelt zum „Gier ist gut“-Rausch jener Dekade. Diesen wunderbar körnigen Schwarz-Weiß-Film von 1987, der gerade dank einer beeindruckenden Restaurierung durch die Leute vom Film Desk und einer Premiere beim MoMA-Minifestival „To Save and Project“ wieder zu sehen ist, anzuschauen bedeutet, in einen Moment zurückzukehren, bevor die Gentrifizierung Alphabet City umgepflügt und die Bohémiens verdrängt hat.

Noir-Parable mit Vibe

Wer in diesem halbherzigen Neo-Noir-Versuch eine stringente Handlung sucht, hat das Konzept vielleicht nicht ganz verstanden. Es gibt so etwas wie eine Erzählung: Protagonist Mac (gespielt von David Brisbin, irgendwo zwischen abgeklärt und liebenswürdig gescheitert) jagt einer Frau nach, die er nur von einem Foto kennt – stechende Augen, zeitgeistiger Bubikopf. Aber Hartmans eigenwillige Mischung aus Raymond Chandlers Pulp-Fiction und Jim Jarmuschs poetisch schlenderndem „Stranger Than Paradise“ – damals erst wenige Jahre alt, aber schon ein Meilenstein des amerikanischen Independentkinos – ist vor allem das, was man heute einen „Vibe“ nennt: getränkt in jene monochromen Stimmungen, die man aus Robert-Frank-Fotos und alten Undergroundfilmen kennt.

Gastauftritte von Richard Hell und Steve Buscemi

Peter Huttons Kameraarbeit lässt alles schattig und zugleich seltsam einladend wirken. Details wie die Leuchtschrift des St. Mark’s Cinema oder ein Poster von Mets-Drittbaseman Hubie Brooks („Hubie Doobie Doo“) über der Badewanne in Macs Küche datieren den Film mit traumwandlerischer Präzision. Die „Please Kill Me“-Geschichte der Lower East Side wird von Richard Hell repräsentiert, der einen Song zum Soundtrack beisteuert und in einem Cameo auftaucht. Die DIY-Zukunft verkörpern ein blutjunger Steve Buscemi als Passant, der Mac unbeabsichtigt auf seine Suche schickt, und ein noch jüngerer Luis Guzmán als Stimme der Vernunft. Man würde nie auf die Idee kommen, dass dies dasselbe New York ist, das uns das Yuppie-Restaurant Odeon und Patrick Bateman beschert hat.

Hartman sollte danach nur noch einen weiteren Film drehen: das schrullige Indie-Werk „Eerie“ von 1997, das einmal mehr sein Gespür für aufkeimende Talente belegt – Will Arnett und Felicity Huffman als Bootskapitän beziehungsweise Downtown-Dichterin sind kaum wiederzuerkennen. Sein eigentliches Vermächtnis ist die Gründung von Two Boots Pizza, das bis heute als Institution die ferne Vergangenheit der Lower East Side mit ihrer sich ständig wandelnden Gegenwart verbindet.

„No Picnic“ verdient dennoch seinen Platz im größeren Bild des New Yorker Filmschaffens. Dieses ungestüme Memento mori läuft eine Woche lang im Film Forum – einem Haus, das sich seinen eigenen Ehrenplatz in der New Yorker Kinogeschichte redlich verdient hat – bevor es auf eine kurze Tournee geht. Hingehen, bevor er ein zweites Mal davonschleicht.