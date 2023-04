Nora Tschirner nach Vorwürfen gegen Til Schweiger: ein „absolut offenes Geheimnis“

Immer mehr Filmschaffende zeigen sich solidarisch und prangern mutmaßliche Missstände in der Filmbranche an – insbesondere Til Schweiger ist in die Kritik geraten, weil er 2022 am Set von „Manta Manta 2“ alkoholisiert und gewalttätig aufgefallen sein soll. Nun hat auch Nora Tschirner ein emotionales Video veröffentlicht – sie hatte unter anderem mit dem Schauspieler und Regisseur an „Keinohrhasen“ gearbeitet und offenbar vieles mitbekommen, das sich mit den jüngsten Anschuldigungen deckt.

Nora Tschirner: „Ich hab’ da keinen Bock mehr drauf“

Auf Instagram hat Nora Tschirner ein Video veröffentlicht, in dem sie Stellung zu den Berichten nimmt, die derzeit über Til Schweiger kursieren. Gerade habe sie einen Artikel gelesen und nun einen »Pulsschlag wie ein Kolibri«, so die Schauspielerin, denn vielen Anschuldigungen müsse sie zustimmen. Es gebe Zustände in der Filmindustrie, „die von den Verantwortlichen als null und nichtig erklärt werden“, so Tschirner. Für die Branche sei dies seit Jahrzehnten „ein absolut offenes Geheimnis“. Und sie betont: „Ich hab’ da keinen Bock mehr drauf.“

Schockiert hat Nora Tschirner offenbar auch der Umgang mit den offenen Worten der Beteiligten: „Wenn man sowas hört und noch nicht mal sagt: ,Wir gucken uns das mal genauer an, wir gehen der Sache mal auf den Grund‘, sondern sagt: ,Nee, ist alles cool‘, und damit auch den Mut ignoriert der Leute, die sich das eben in ihren Positionen eigentlich überhaupt nicht leisten können, die ja Angst haben ihren Namen zu sagen, und sich das nicht leisten können, da ein Fass aufzumachen – also das ist echt höhnisch.“

Im Video erklärt Tschirner: „Da mache ich nicht mehr mit. Wenn wir uns jetzt nicht mal die Karten legen als Industrie, was Arbeitsschutz angeht, dann müssen wir uns halt irgendwann fragen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht.“ Sicher ganz bewusst lehnt sich die Schauspielerin nicht zu weit aus dem Fenster und nennt keine Namen, beschuldigt also auch Til Schweiger nicht direkt.

Das komplette Video hier:

Til Schweiger: Gewalttätig am Set?

Von anonymer Seite war Til Schweiger vorgeworfen worden, sich in alkoholisiertem Zustand gewalttätig und übergriffig gegenüber Mitarbeitenden beim Dreh zu „Manta Manta – Zwoter Teil“ verhalten zu haben. Er selbst kommentierte die Vorwürfe nicht, sondern ließ seine Anwältin sprechen. Die Sachverhalte seien ihm „nicht bekannt“. „Im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht an den Sets von Til Schweiger“, zitiert „Spiegel“ eine Person, die sich kritisch geäußert hat.