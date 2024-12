Oasis-Reunion: Gallagher-Mutter wohl komplett desinteressiert

Die anstehende Oasis-Live-Reunion im kommenden Sommer sorgt nun schon seit August 2024 für (positive) Aufregung auf der ganzen Welt. Nun hat Noel Gallagher offenbart, dass die Mutter der Brüder herrlich ungerührt auf die Wiedervereinigungsnews reagierte.

„Meine Mutter hat sich nie darum geschert, nie“

Da Noel Gallagher nun mit einem Foto von sich in der Londoner National Portrait Gallery zu sehen ist, ließ er sich dort auch zur Vernissage der aktuellen Portrait-Ausstellung blicken. Bei der Veranstaltung am 28. November wurde der Sänger und Gitarrist ausgiebig interviewt und wurde wohl auch auf seine Mutter Peggy und ihre Reaktion auf die Live-Reunion von Oasis angesprochen. Gegen die Wiedervereinigung hätte sie angeblich nichts gehabt, so Gallagher – aber wirklich interessiert habe es sie wohl auch nicht. „Meiner Mutter war es scheißegal. Meine Mutter hat sich nie darum geschert, nie. Ihr wisst ja, wie irische Mütter sind“, so der 57-Jährige zur britischen „Sun“. Und: „Als wir ihr sagten, dass wir wieder zusammenkommen, sagte sie: ‚Sicher, das wird schön sein‘. Das war’s.“

Wird Mutter Peggy bei einem der Gigs vor Ort sein?

Dennoch würden er und sein Bruder Liam Gallagher darauf hoffen, dass ihre Mutter zu einer ihrer Shows im nächsten Jahr kommen würde. Noel Gallagher fügten hinzu: „Wir werden versuchen, sie nach Dublin zu holen.“ Diese Aussage traf der Brite Monate nachdem sein Bruder auf der Plattform X über seine Mutter scherzte. Denn nachdem ein Fan ihn fragte, was Peggy von der Wiedervereinigung halten würde, antwortete der Sänger: „Sie ist enttäuscht, dass sie kein Ticket bekommen konnte.“ Auf den Vorschlag, dass er ihr ja eine Freikarte geben könnte, antwortete der 52-Jährige nur: „Gratis? Sei nicht dumm!“

Fans hatten mit dem Ticket-Kauf zu kämpfen

Unter anderem könnte Liam Gallagher mit seiner Gratis-Ticket-Aussage auch auf die zahlreichen Beschwerden der Fans über Oasis’ dynamische Ticket-Preis-System angespielt haben. Die Praxis ermöglichte es den Ticketplattformen bei den Kosten in Echtzeit je nach Nachfrage zu variieren. Als die Karten für die Konzerte in UK und Irland in den Verkauf gingen, mussten Fans aufgrund der hohen Nachfrage teilweise mehrere Hundert Euro bezahlen. Dieses sogenannte „Surge-Pricing“-System sei zwar laut Ticketmaster ein marktkonformes Verfahren, stieß jedoch bei vielen auf Empörung. Oasis ließen im September offiziell verlauten, dass ihr Management in Absprache mit der Plattform dafür verantwortlich sei und die Band keinerlei Kenntnis davon gehabt hätte.