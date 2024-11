Was Füchse besser können als The Cure – laut Liam Gallagher

Dieser Tage ist Liam Gallagher wieder besonders aktiv auf X. Nur zu gerne scheint er auf die Fragen der Leute auf der Social-Plattform zu reagieren und damit auch mal Diskussionen loszutreten. Das neue Aufregerthema dort: The Cure. Und Liam Gallaghers Meinung zu den Gothrockern.

Gallagher hört lieber anderen Klängen zu

Alles fing an, als ein Follower dem Oasis-Mitglied vorschlug: „Höre dir The Cure an.“ Die Antwort des 52-Jährigen ließ nicht lange auf sich warten. Knapp konterte er: „Ich bin nicht depressiv.“ Woraufhin zwar kein Gespräch zu mentalen Themen begann, dafür aber eine Person auf X an ihn schrieb: „Liam, du kannst nicht zu The Cure loshassen.“ Auch hier schien nicht viel Zeit vergehen zu müssen, bis der Brite sein vernichtendes Urteil zur Band von Robert Smith ausspuckte: „Ich hasse sie nicht, ich höre nur lieber zwei Füchsen zu, die um 5.30 Uhr im Gebüsch vögeln.“ Damit war das Gespräch wohl für ihn erledigt. Keine weiteren Kommentare.

Noel Gallagher hat eine andere Meinung

Im Gegensatz zu Liam Gallaghers Anti-Haltung, scheint Noel Gallagher The Cure zu schätzen. Er arbeitete schon mit Robert Smith für einen Remix zusammen. Und als er ihn kennenlernte, konnte Smith selbst gar nicht fassen, dass Gallagher seine Gruppe feiert, woraufhin das Mitglied der High Flying Birds mit den Worten reagierte: Nur weil ich The Cure mag, heißt es nicht, dass ich verdammten Lippenstift tragen muss!“ Weiterhin erklärte Noel Gallagher im „NME“-Interview: „Ich habe ihn ein paar Mal getroffen und er ist ein sehr lustiger Mann. Er ist auch per E-Mail lustig.“