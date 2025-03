Ranking: Die 10 besten Songs des Britpop

So feiern Oasis 25. Jubiläum von „Standing On The Shoulders Of Giants“

Die Brit-Pop-Ära war extrem kurz. Über den genauen Zeitrahmen herrscht Uneinigkeit. Aber die meisten sind sich einig, dass sie um 1991 begann, 1994 ihren Höhepunkt erreichte, als Oasis und Blur beide Alben veröffentlichten, die ihre Karriere prägten, und endete, als die Rolling Stones rechtliche Schritte gegen The Verve einleiteten. Und die Spice Girls auf der Bildfläche erschienen.

Das Ganze dauerte nur etwa fünf Jahre. Aber wenn man sich ein britisches Musikmagazin ansieht, könnte man meinen, es hätte nie geendet. Die Besessenheit von dieser Zeit scheint mit zunehmendem Alter nur noch zu wachsen.

10. Blur, „Coffee & TV“

Blur veröffentlichten ihr sechstes Album, 13, in einer sich schnell verändernden Musiklandschaft. So unterschiedliche Künstler wie Britney Spears, Eminem und Korn dominierten die Charts, während Britpop bereits etwas veraltet wirkte.

Währenddessen zerbrach die Band, weil sie sich nicht auf eine musikalische Richtung einigen konnte. Damon Albarn legte den Grundstein für sein äußerst erfolgreiches Nebenprojekt Gorillaz. Graham Coxon schrieb den herausragenden Song „Coffee & TV“ über seinen Versuch, seine Alkoholsucht zu bekämpfen, indem er Kaffee trank, während er fernschaute.

Er sang das Lied selbst, und es klingt eher nach Blur Mitte der 1990er Jahre als nach allem anderen auf dem Album. Es ist zu einem Fanfavoriten geworden. Und markiert in gewisser Weise das Ende der gesamten Brit-Pop-Ära.

9. Oasis, „Champagne Supernova“

Der letzte Titel auf (What’s the Story) Morning Glory? ist ein siebenminütiges psychedelisches Meisterwerk, das zu einem der bekanntesten Songs von Oasis geworden ist. Obwohl es in ihrem Heimatland nie als Single veröffentlicht wurde.

Selbst Songwriter Noel Gallagher gibt zu, die Bedeutung des Liedtextes nicht zu kennen, und behauptet, dass dieser nie für etwas anderes als eine Sammlung schöner Bilder und kluger Phrasen gedacht war. Dennoch scheinen die Worte jedes Mal äußerst bedeutungsvoll, wenn betrunkene Fans sich in den Armen liegen. „Langsam den Flur entlang/Schneller als eine Kanonenkugel/Wo warst du, als wir high wurden?“

8. Blur, ‚Song 2‘

Blur hatten in Amerika nie einen großen Einfluss. Sie hatten mit den gleichen zwei Problemen zu kämpfen wie die Kinks Jahrzehnte zuvor. Sie tourten hier nicht viel. Und ihre Musik war, um es milde auszudrücken, extrem britisch.

Einige Blur-Klassiker, die fast jedem Briten eines bestimmten Alters bekannt sind, werden den meisten Amerikanern völlig unbekannt vorkommen. Die einzige Ausnahme ist ihr Hit „Song 2“ aus dem Jahr 1997. Wenn Sie jemanden treffen, der noch nie von Blur oder „Song 2“ gehört hat, nennen Sie es einfach „das Lied, das mit ‚woo-hoo‘ beginnt“, und er sollte es sofort erkennen.

Blur spielten das Lied nicht, als sie ihr neues Album The Magic Whip kürzlich bei einem Clubkonzert in London ohne Unterbrechung spielten. Aber als sie nach Brooklyn kamen, gaben sie nach. Und spielten es als letzte Zugabe. Unnötig zu sagen, dass der Laden völlig ausrastete. Woo-hoo!

7. Oasis, „Wonderwall“

Es ist vielleicht ein wenig überraschend, dass dieses Lied nicht weiter oben auf der Liste steht. Schließlich denken die meisten Menschen bei Oasis an „Wonderwall“. Es ist sogar das Lied, das Jay Z spöttisch in Glastonbury spielte, nachdem Noel Gallagher gesagt hatte, er gehöre nicht auf das Festival .

Der Hit von 1995, benannt nach einem obskuren Soloprojekt von George Harrison aus dem Jahr 1968, wurde weltweit ein großer Erfolg. MTV spielte das Video immer wieder und machte die Band so in Amerika bekannt. Die ersten Töne können jede Menge in absolute Hysterie versetzen.

6. Blur, „Parklife“

Man könnte argumentieren, dass der Höhepunkt der Brit-Pop-Bewegung im August 1994 erreicht wurde, als Oasis Definitely Maybe herausbrachten und Blur „Parklife“ als Single aus ihrem gleichnamigen Album veröffentlichten. Das letztgenannte Lied, das vom Londoner Hyde Park inspiriert wurde, schien wie geschaffen dafür, ein rein britisches Publikum anzusprechen.

Darin rezitiert Phil Daniels (bekannt als Jimmy aus dem Film Quadrophenia) die Strophen, während Damon Albarn den Refrain singt. Beavis und Butt-head waren vom Video äußerst enttäuscht. „Was für eine verdammte Sprache spricht er?“, fragte Butthead. Beavis teilte seine Verwirrung. „Ich höre ein paar amerikanische Wörter“, sagte er. „Aber ich kann nicht wirklich verstehen, was er sagt.“ Butthead fasste ihre Gefühle zusammen: „England ist scheiße. Wisst ihr, diese Arschgeigen, die Beatles? Die haben die Musik ruiniert.“

5. Blur, „Girls and Boys“

Die erste Single von Parklife kam im März 1994 heraus. Schoss auf Platz fünf der britischen Charts. Und läutete das größte Jahr des Brit-Pop ein. Der leichte und beschwingte Song ist Blur in ihrer poppigsten Form. Und nach wie vor ein fester Bestandteil ihrer Live-Show.

Das Cover der Single wurde von einer Kondomverpackung übernommen und spiegelt den Ton der Platte wider. „Love in the Nineties is paranoid“, singt Albarn. „On sunny beaches/Take your chances looking for/Girls who are boys/Who like boys to be girls.“ Es sah kurz so aus, als würden Blur das Jahr dominieren. Aber nur einen Monat später veröffentlichte eine neue Band namens Oasis „Supersonic“. Der Krieg war eröffnet.

4. Oasis, „Live Forever“

In vielerlei Hinsicht ist „Live Forever“ der Song, der Oasis ins Leben rief. Noel Gallagher begann 1991, als er für ein Bauunternehmen arbeitete, mit der Arbeit an dem Lied. Inspiriert von „Shine a Light“ der Rolling Stones. Es war eines der ersten Stücke, das die Gruppe aufnahm, nachdem sie sich zusammengefunden hatte, und es verhalf ihnen zu ihrem ersten Plattenvertrag.

Die wunderschöne, mitreißende Hymne war die dritte Single aus ihrem Debütalbum Definitely Maybe, für das sie auf Tour unermüdlich Werbung machten. Sie spielten es bei ihrem ersten Auftritt bei David Letterman. Und gewannen damit eine Menge neuer Fans in Amerika.

3. The Verve, „Bitter Sweet Symphony“

Fast jede Rockgruppe, die jemals gegründet wurde, träumt davon, einen Durchbruchssong wie „Bitter Sweet Symphony“ zu schreiben. Aber für The Verve wurde dieser Traum langsam zu einem Albtraum.

Das Lied verwendete ein Sample des Andrew Oldham Orchestra, das den Hit „The Last Time“ der Rolling Stones aus dem Jahr 1965 spielte, der Allen Kleins Firma ABKCO gehörte. Klein reichte Klage ein und forderte die vollen Rechte an dem neuen Hit. was zu einem langwierigen Rechtsstreit führte, der schließlich außergerichtlich beigelegt wurde.

„Das ist ein echter Anwaltsstreit“, sagte Keith Richards 1999. ‚Wenn die Verve einen besseren Song schreiben können, können sie das Geld behalten.‘ All die Probleme rund um ‚Bitter Sweet Symphony‘ trugen nicht gerade dazu bei, dass die Verve zusammenblieben. Sie trennten sich 1999, obwohl sie sich acht Jahre später kurzzeitig wieder vereinten.

2. Oasis, „Don’t Look Back In Anger“

Bob Dylans Hit Don’t Look Back kam 1967 in die Kinos, und 12 Jahre später veröffentlichte David Bowie seinen Song „Look Back in Anger“. Die Titel wurden im ersten Oasis-Song mit Noel vermischt, der ihn für eine seiner besten Kompositionen hält und den Leadgesang übernimmt. Er hat das Lied seitdem als eine Mischung aus den Beatles und Bob Dylan beschrieben. Noel spielt bei seinen Soloshows nicht viele Oasis-Songs, aber auf dieser Tournee nutzt er es, um die meisten Auftritte abzuschließen. Es ist der perfekte Abschluss für den Abend.

1. Pulp, „Common People“

1988 studierte Jarvis Cocker am Central Saint Martins College of Art and Design, als er sich mit einem wohlhabenden Mädchen aus Griechenland unterhielt, das sich nach eigenen Worten danach sehnte, wie „gewöhnliche Leute“ zu leben.

Die Begegnung und die Formulierung blieben ihm im Gedächtnis. Und inspirierten ihn zu „Common People“, einem riesigen Hit in England, der ein enormes Nachleben hatte und die meisten anderen Songs im Katalog von Pulp in den Schatten stellt.

Der Song ist so ikonisch geworden, dass zahlreiche Menschen versucht haben, die griechische Frau aufzuspüren. Dann wurde berichtet, dass es sich tatsächlich um Danae Stratou handelt, die Frau des griechischen Finanzministers.

Es gab ähnliche Behauptungen über andere Kandidatinnen. Aber niemand scheint es genau zu wissen. Das Geheimnisvolle macht den Song nur noch verlockender. Er ist so kraftvoll, dass sogar William Shatner es geschafft hat, eine großartige Coverversion aufzunehmen.