Oasis-Timeline des Hasses: So zerstritten waren die Gebrüder Gallagher

„Oasis ist fertig“, sagte Liam Gallagher 2019. „Wenn ihr sie verpasst habt, habt ihr verdammtes Pech.“ Fünf Jahre später scheint das Glück auf der Seite der Oasis-Fans zu sein, denn die Brüder Noel und Liam Gallagher planen für das nächste Jahr eine Reunion-Tour.

Das ist eine große Neuigkeit für eine Band, die sich seit 2009 aufgelöst hat – und deren zwei wichtigste Mitglieder jede Chance auf eine Wiedervereinigung so oft dementiert haben, wie Robert Plant die Worte „Led Zeppelin“ ausgesprochen hat. (Die Brüder haben zwar während der Bandgeschichte viel großartige Musik zusammen gemacht, aber der Streit geht im Grunde bis zu Liams Geburt zurück).

Während wir immer noch einige brennende Fragen über die Wiedervereinigung haben, hier eine kurze Zeitleiste all der Male, in denen Noel und Liam gesagt haben, dass Oasis niemals wieder zusammenkommen werden.

[Anmerkung: Nun, nicht ALLE Male, denn diese Liste würde sich möglicherweise der Unendlichkeit nähern und die Serverkapazität des Internets überfordern. Die Gallagher-Brüder haben im Laufe der Jahre in Interviews und in den sozialen Medien ständig darüber gesprochen, wobei Liam seinen Bruder häufig als Kartoffel bezeichnete. „[Ich werde] jeden Tag in der Woche gefragt“, sagte Noel 2016. „Die Leute sagen: ‚Ihr werdet euch definitiv neu formieren – das werdet ihr‘, und ich sage nur: ‚Das ist so verdammt unhöflich.‘ Sie versuchen, mich mit einem Jedi-Gedanken auszutricksen.“ Betrachten Sie dies als Best-of und definitiv nicht als Jedi-Gedankentrick].

August 2011: Laut Noel wird seinem Bruder allein bei dem Gedanken an eine Wiedervereinigung übel

„Liam hat gesagt, dass er bei dem Gedanken daran kotzen muss und dass es nie passieren würde, also muss ich dem nichts hinzufügen“, sagt er dem Rolling Stone. „Ich brauche das verdammte Geld nicht, aber ich denke, es ist eine Schande, dass Songs wie ‚Champagne Supernova‘, ‚Rock and Roll Star‘, ‚The Importance of Being Idle‘ und ‚The Shock of the Lightning‘ nie wieder gespielt werden“, fügt er hinzu. „In einem Stadion. Das erfüllt mich irgendwie mit Traurigkeit. Das Geld ist irgendwie irrelevant.“

Oktober 2011: Liam behauptet, er sei nicht verzweifelt

„Er ist derjenige, der es immer wieder erwähnt“, sagt Liam gegenüber RS. „Ich möchte ihn aus seinem Elend befreien. Aber ich denke, er muss zuerst sein Solo-Ding machen und erkennen, dass er ohne seinen Bruder nicht so gut ist. Er muss das für sich selbst herausfinden. Ich bin bereit dafür – ich bin nicht verzweifelt. Wenn es nicht klappt, ist es mir scheißegal.“

Dezember 2011: Liam würde lieber seine eigene Scheiße fressen

Noch frisch von der bitteren Trennung erzählt Liam der „LA Weekly“: „Ich würde lieber meine eigene Scheiße fressen, als wieder in einer Band mit ihm zu sein. Er ist ein miserabler kleiner Scheißer, wenn du weißt, was ich meine.“

November 2013: Noel sagt: „Wenn es eine Reunion gibt, werde ich nicht dabei sein“

In einem Interview mit RS betont Noel, dass eine Reunion von Oasis auf keinen Fall stattfinden wird. „Ich glaube nicht, dass es irgendwelche unerledigten Angelegenheiten gibt“, sagt er. „Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas ungesagt gelassen haben, verstehst du, was ich meine? Es ist so: Wenn du [Oasis] gesehen hast, dann ist das gut für dich. Wenn nicht, dann ist das ein verdammt harter Brocken. Ich habe die Beatles nie gesehen. Da hast du es also.“

Januar 2015: Noel behauptet, er würde es nur wegen des Geldes tun

„Wenn ich es jemals tun würde, dann nur wegen des Geldes“, bemerkt er in einem Interview mit Q. „Das ist übrigens nicht meine Meinung. Würde ich es für wohltätige Zwecke tun? Auf keinen Fall. Wir sind nicht diese Art von Leuten. Für Glastonbury? Ich glaube nicht, dass [Organisator] Michael Eavis genug Geld hat. Aber würden wir eines Tages wieder zusammenkommen? Solange alle noch am Leben sind und ihre Haare noch haben, ist das immer eine Möglichkeit. Aber nur wegen des Geldes.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In demselben Interview äußert er auch eine häufige Sorge, die viele Bands haben, die eine Reunion in Erwägung ziehen: Was, wenn sie nicht mehr so gut sind, wie sie es einmal waren? „Ich glaube, das ist in der englischen Psyche verankert – diese Vorstellung, dass die glorreichen Tage, das Empire, hinter uns liegen“, sagt er. „Led Zeppelin! The Smiths! The Jam! Sie sollten sich alle reformieren! Aber warum? Damit ein Haufen Leute mittleren Alters im O2 stehen und sagen können: ‚Die sind nicht mehr so gut wie früher.‘ Das wäre dasselbe mit Oasis.“

Mai 2015: Noel wirft Liam vor, den Oasis-Fans falsche Hoffnungen gemacht zu haben

„Er ist ein bisschen unaufrichtig gegenüber den Oasis-Fans, weil er ihnen immer Hoffnungen macht“, sagt er gegenüber RS. „Letzte Woche gab es ein Gerücht, dass wir ein Gentleman’s Agreement [zur Wiedervereinigung] hätten, aber dieses Gerücht kam von seinen Leuten. Es ist eine ‚ihm nahestehende Quelle‘, und ich sage euch, wie nah sie ist: Sie wacht wahrscheinlich jeden Morgen mit ihm auf. Es bleibt mir immer überlassen, in einem Interview die Kinder im Stich zu lassen. Die Leute sagen: ‚Du brichst den Kindern das Herz.‘ Na ja, was soll’s, Mann?“

Mai 2015: Ein Beatle mischt sich ein

Inmitten der öffentlichen Fehde der Gallagher-Brüder meldet sich ihr Held Paul McCartney zu Wort: „Mein Rat an sie? Tut euch einfach zusammen und macht gute Musik.“ Netter Versuch, aber trotzdem nein.

September 2016: Noel sagt: „Vergesst das Geld“

„Um ehrlich zu sein, brauche ich das Geld nicht“, sagt Noel gegenüber RS. Aber das könnte sich ändern, wenn sie in 10 Jahren 50 Millionen Dollar angeboten bekommen: „Oh, ich bin dabei. Ich bin verdammt nochmal dabei.“

Februar 2020: Noel dementiert Liams Behauptung, dass er 100 Millionen Pfund abgelehnt hat

„An alle, die es interessiert: Mir ist kein Angebot von irgendjemandem bekannt, die legendäre Mancunian Rock’n’Roll Gruppe Oasis zu reformieren“, twittert er. „Ich bin mir allerdings bewusst, dass jemand eine Single zu promoten hat, daher vielleicht die Verwirrung.“

Februar 2020: Liam sagt, sie würden nicht einmal den ersten Refrain von „Rock ‚N‘ Roll Star“ überstehen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich denke, wenn wir wieder zusammenkommen, nur um Geld zu verdienen und eine Tour zu machen… müssen wir wieder Freunde werden, verstehst du, was ich meine?“, erzählt er RS. „Wenn wir wieder Freunde werden, dann wird es das Beste seit geschnittenem Brot sein. Aber wenn wir es tun, ohne wieder Freunde zu werden, denke ich, es wäre eine verdammte Zeitverschwendung. Ich glaube nicht, dass wir den ersten Refrain des verdammten ‚Rock N‘ Roll Star‘ überleben würden. Ich glaube, ich würde es ihm am Ende anhängen.“

Mai 2021: Noel hat einfach keine Lust, okay?

„Die Leute stellen mir diese Frage täglich und ich kann nur sagen, dass ich einfach keine Lust habe“, erzählt Noel in der australischen TV-Show „The Project“. „Wenn man in einer Band ist, ist es ein absoluter Kompromiss, also nein, ich glaube nicht, dass ich eine Idee habe, die ich vier Leuten vorlege und die dann sechs Wochen später von jemandem verworfen wird, weil seine Katze Husten hat. Ich mag es also, im Takt meiner eigenen Trommel zu marschieren. Oasis ist fertig, fürchte ich.“

April 2022: Liam sagt: „Sicher, aber nicht jetzt“

„Ich denke gerne, dass Oasis wieder zusammenkommen werden, aber nicht diese Woche“, sagt er gegenüber Esquire und verrät, dass er seinen Bruder seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat. „Die Tür ist bei allem offen. Es würde mich nicht wundern, wenn morgen Außerirdische landen würden. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie bereits hier wären. Es würde mich nicht überraschen, wenn Gott unter uns wandelt. Ich wäre nicht überrascht von allem Möglichen.“

Oktober 2022: Noel fragt rhetorisch: „Würdest du mit deinen Ex-Missus in den Urlaub fahren?

„So komisch es auch klingt, aber Oasis verkaufen heute so viele Platten pro Jahr wie damals, als wir zusammen waren“, sagte er im Podcast Pub Talk. „Wir sind jetzt in den Augen der Leute so populär, wie wir es immer waren. Und ich bin glücklich damit. Wenn wir wieder zusammenkämen, gäbe es einen Zirkus – und das hat keinen Sinn. Lasst es einfach so, wie es ist.“

Februar 2023: Matty Healy betritt den Chat

Der 1975-Frontmann ist zu Gast bei „Q With Tom Power“ und fragt: „Was machen Oasis? Kannst du dir vorstellen, in der vielleicht – im Moment, immer noch – coolsten Band der Welt zu sein und es nicht zu tun, weil du mit deinem Bruder zusammen bist?“ Und damit hört er nicht auf: „Werdet erwachsen. Headline Glastonbury …tu mir einen Gefallen, komm wieder zusammen. Hört auf, herumzualbern.“ Hat seine knallharte Vorgehensweise funktioniert? Nun, nein. Ein paar Monate später sagt Noel zu Spin, dass Healy ein „verdammter Schlappschwanz“ ist, der „darüber hinwegkommen muss, wie scheiße seine Band ist und sich auflösen sollte“. Liam wählt einen sanfteren Ansatz und schreibt: „Es ist unsere Zeit, die wir verschwenden. Wer hat ihn zum Chef der Zeit gemacht?“

April 2023: Noel dementiert „Definitely Maybe“-Jubiläumstour

Noel erzählt der italienischen Zeitung „Corriere Della Sera“ , dass sie das 30-jährige Jubiläum von „Definitely Maybe“ im August 2024 mit einer Neuauflage, aber keiner Tournee feiern werden. „Es gibt einige wunderbare Versionen dieser Songs, einige davon in akustischer Form“, sagt er. „Aber es wird keine Tour geben, wir werden nicht zurückkehren, um sie gemeinsam zu spielen.“

Mai 2023: Noel sagt, dass Liam derjenige sein muss, der anruft

Im Gespräch mit dem britischen Radiosender „Talk Sport“ sagt Noel, dass Liam derjenige ist, der ihn anrufen sollte, um sich wieder zu vereinen. „Nun, ich habe es so ausgedrückt“, sagt er. „Er ruft nicht an … Ich meine, er sollte mich anrufen, denn er redet ständig davon. Man sollte meinen, dass er inzwischen irgendeinen Plan hat …. Er muss nicht mit mir reden. Er will nicht mit mir reden, er ist ein Feigling. Also sollte er einige seiner Leute, seinen Agenten, dazu bringen, meine Leute anzurufen und zu sagen: „Schauen Sie, das ist, was wir denken. Und dann werden wir uns darüber unterhalten. Bis dahin ist er ein wenig unaufrichtig.“

Juni 2023: Noel vergleicht Liam mit „der kleinen Scheißkatze aus dem Scheiß-Shrek“

Im Rolling Stone Music Now-Podcast widerlegt Noel die Vorstellung, dass Liam auf eine Wiedervereinigung aus ist. „Ich habe jetzt akzeptiert, dass das nie verschwinden wird“, sagt er. „Ich habe gesagt, dass, wenn Liam es wirklich will, er mich verdammt noch mal anrufen soll, und er hat mich nicht angerufen, also gehe ich einfach davon aus, dass er es auch nicht will. Nun, ich weiß mit Sicherheit, dass er es auch nicht will, aber er malt gerne dieses Bild von diesem kleinen verdammten Kerl, der mit seinem gepackten Koffer an der Tür sitzt, wie die kleine verdammte Katze aus dem verdammten Shrek, die kleine verdammte spanische Katze mit diesen großen verdammten tränenreichen Augen. Ich werde jetzt gehen und es für euch Fans tun. Ich liebe euch.‘ Es ist wie, nun, ruf mich dann an. Und er hat mich nicht angerufen. Und bis er das tut, wird es verdammt noch mal nichts werden.“

Juni 2023: Noel behauptet, sie hätten nie ein „ernsthaftes“ Angebot erhalten

Als der NME Noel fragt, ob ihm jemals eine gemeinsame Britpop-Tour mit Blur und Pulp angeboten wurde, sagt er: „Es gab nie ein ernsthaftes Angebot, dass ‚The Big O‘ wieder zusammenkommen, aber so ist es.“

Obwohl Blur und Pulp sich wiedervereinigt haben – und der ehemalige Rivale Damon Albarn sogar Oasis dazu ermutigt hat , das Gleiche zu tun – sagt Noel, dass der Fall bei seiner Band anders liegt. „Blur haben sich nie getrennt, oder? Pulp haben sich nie aufgelöst, sie haben einfach andere Sachen gemacht, was die erwachsene Art ist, es zu tun“, sagt er. „Leider war meine verdammte Band alles andere als erwachsen. Es war ein bisschen mehr Crash and Burn.“

August 2023: Noel sagt, dass eine Reunion vom Haarausfall abhängt

Während einer Live-Fragerunde wird Noel gefragt, wer genau an einer Oasis-Reunion beteiligt wäre. „Also ich… Liam… Nun, das ist eine lustige Sache, weil wir jetzt alle in einem bestimmten Alter sind“, sagt er. „Haare waren eine Sache bei Oasis, also müssen wir sehen, wie die Haare von allen aussehen.“ Er deutet auf seine eigenen Haare und sagt: „Ich bin dabei, egal was passiert. Das geht verdammt noch mal nirgendwo hin.“

Februar 2024: Liam bittet seinen Bruder um eine Schachtel Pralinen

„Er weiß, dass ich ihn nicht anrufen werde“, sagt Liam gegenüber der „Sunday Times “über eine Wiedervereinigung mit Noel. „Er ist derjenige, der die Band getrennt hat, also wird er die Anrufe tätigen, und wenn es keine Anrufe gibt, werden wir nicht wieder zusammenkommen. Um fair zu sein, kann ich mir das aber durchaus vorstellen. Jetzt, wo sich die Dinge in seinem Privatleben geändert haben, kann ich mir vorstellen, dass er zurückblickt, nicht wütend zurückblickt und sagt: „Weißt du was? Ich war wirklich gemein zu meinem kleinen Bruder. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich ihm eine Schachtel Pralinen schicke.’“

Februar 2024: Liam schwört, dass er Noel angerufen hat

„Ich habe ihn angerufen!“ erzählt Liam gegenüber „MOJO“. „Nun, meine Leute haben Noels Management-Team angerufen. Wir haben ein Angebot für ein Oasis-Ding auf den Tisch gelegt – weil es uns angeboten wurde – und er sagte nein. Es war eine große Tour, eine Menge Geld. Er hat es abgelehnt. Ich verstehe schon, er lässt sich gerade scheiden. Ich werde das Definitely Maybe Ding machen und eine schöne Zeit ohne ihn haben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

April 2024: Liam sagt, dass es Zeit ist, weiterzuziehen

Liam twittert als Antwort auf Andy Bells Kommentare, dass Oasis „wahrscheinlich“ wieder zusammenkommen werden. (Bell, der die britische Shoegaze-Band Ride leitet, war von 1999 bis 2009 Bassist bei Oasis). Als ein Fan vorsichtig andeutet, dass Bell lediglich das gesagt hat, was Liam selbst in den letzten 15 Jahren immer wieder gesagt hat, dementiert er dies. „Ich habe nie von einer Oasis-Reunion gesprochen“, sagt er. „Es ist vorbei. Wir müssen alle wirklich weitermachen, für unsere eigene mentale Gesundheit.“

Juni 2024: Liam fragt sich, ob Oasis ihren eigenen Adam Lambert angeheuert haben

Auf X behauptet Liam, dass er noch nichts von einer Reunion gehört hat. „Niemand hat es mir gesagt“, sagt er. „Vielleicht holen sie sich einen neuen Sänger, so wie der Typ von Queen.

August 2024: Noel sagt: „Definitiv… vielleicht… nicht

Bei einem Konzert mit den High Flying Birds antwortet Noel auf die Frage eines Fans nach einer Wiedervereinigung: „Wann werden wir euch sehen? Im Jahr 2025 oder 2026? Die Antwort ist weder noch. Ich fasse die Tatsache, dass ihr buht, als ein verdammtes Kompliment auf!“