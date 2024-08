Oasis live 2025: Wie steht es jetzt um eine Deutschlandtour?

„Es ist so weit, es passiert“, posteten die Accounts von Oasis auf Instagram und X. Am 27. August 2024, punktgenau um acht Uhr morgens englischer Zeit wurde bestätigt, was die meisten nach einem mysteriösen Teaser ein paar Tage vorher schon vermutet hatten – die Band möchte im Sommer 2025, nach 16 Jahren Abwesenheit, auf eine „OASIS LIVE ’25 world tour“ gehen. Die ersten bekannt gegebenen 14 Konzerte finden in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin statt.

Nun wachsen auch die Hoffnungen von Oasis-Anhänger:innen in Deutschland. Werden Noel Gallagher, Liam Gallagher & Co. auch bei uns auftreten?

Wiedergutmachung für deutsche Fans

Deutsche Oasis-Fans dürften eine Tour im eigenen Land noch einmal mit besonderer Spannung erwarten. Denn ausgerechnet vor dem Rock am See Festival 2009 in Konstanz zerstritten sich die beiden Gallagher-Brüder und sagten ihren Headliner-Auftritt ab. Direkt im Anschluss folgte die endgültige Trennung. Eine Wiederaufnahme der Tournee in deutschen Städten würde die Geister der Vergangenheit endlich ruhen lassen.

Keine weiteren Konzerte angekündigt

Um die Erwartungen aber ein wenig zu bremsen: Tour-Termine in anderen europäischen Ländern wurden auf der offiziellen Band-Webseite noch nicht bekanntgegeben. Die Auftritte in Wales, England, Schottland und Irland sollen für 2025 zunächst die einzigen bleiben.

Hier findet ihr nochmal eine genaue Auflistung der Konzerte:

04.07.2025 – Cardiff, Principality Stadium

05.07.2025 – Cardiff, Principality Stadium

11.07.2025 – Manchester, Heaton Park

12.07.2025 – Manchester, Heaton Park

19.07.2025 – Manchester, Heaton Park

20.07.2025 – Manchester, Heaton Park

25.07.2025 – London, Wembley Stadium

26.07.2025 – London, Wembley Stadium

02.08.2025 – London, Wembley Stadium

03.08.2025 – London, Wembley Stadium

08.08.2025 – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

09.08.2025 – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16.08.2025 – Dublin, Croke Park

17.08.2025 – Dublin, Croke Park

Tickets für UK- und Irland-Konzerte

Für die Termine in Großbritannien werden Tickets am Samstag, 31. August, ab 9 Uhr (englische Zeit) bei ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com und seetickets.com und für Dublin sind am selben Tag ab 8 Uhr (englische Zeit) bei ticketmaster.ie erhältlich sein.