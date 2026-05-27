Olivia Rodrigo veröffentlicht Tracklist von „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“

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Olivia Rodrigos kommendes drittes Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ wird in zwei Seiten aufgeteilt sein – wie eine LP oder Kassette –, was möglicherweise die Stimmungen der Musik widerspiegelt. Die erste Seite, „Girl So in Love“, enthält sieben Songs, während die Rückseite, „You Seem Pretty Sad“, sechs trägt. Ob hinter der Benennung der Seiten eine tiefere konzeptionelle Bedeutung steckt, wird sich zeigen, wenn das Album am 12. Juni erscheint.

Rodrigo postete die Neuigkeit am Dienstag auf Instagram. Auf dem dazugehörigen Foto trägt sie ein rosafarbenes Babydoll-Kleid und sieht – natürlich – ein wenig traurig aus (oder vielleicht nachdenklich), während sie im Dunkeln nach einer Kinderschaukel greift. Sowohl Sigmund Freud als auch Carl Jung würden wohl zustimmen: Hätte Rodrigo dieses Bild geträumt, könnte sie unbewusst den Wunsch hegen, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen – und wer ihre beiden bisherigen Alben kennt, weiß das ohnehin.

Das Album, dessen Cover sie tagsüber auf einer Schaukel beim Überschlag zeigt, hatte sie im April angekündigt. Seitdem hat sie die Singles „Drop Dead“ und „The Cure“ veröffentlicht. Erneut arbeitete sie mit ihrem langjährigen Kollaborateur Dan Nigro zusammen. „Dan ist einfach ein Genie“, sagte Rodrigo gegenüber Zane Lowe. „Er kennt mich so gut, kennt meine Art zu schreiben und meine künstlerische Richtung. Ich kann ihm einfach einen Song bringen, und er hat diese angeborene Fähigkeit zu sagen: ‚Oh, dieser Song ist gut wegen dem hier. Lass uns das im Song herausarbeiten.’“

Traurige Liebessongs

Über das Album selbst hat sie gesagt, es enthalte „traurige Liebessongs“. „Mir wurde klar, dass alle meine Lieblingsromantik-Songs so schön waren, weil sie einen Hauch von Angst oder Sehnsucht in sich trugen“, sagte sie der britischen „Vogue“.

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„You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ – Tracklist

Girl So in Love

„Drop Dead“

„Stupid Song“

„Honeybee“

„Maggots for Brains“

„U + Me = <3“

„My Way“

„Purple“

You Seem Pretty Sad

„The Cure“

„Begged“

„What’s Wrong With Me“

„Less“

„Expectations“

„Cigarette Smoke“