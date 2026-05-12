FC Barcelonas Olivia-Rodrigo-Übernahme beim El Clásico: „Sie hat uns Glück gebracht“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Olivia Rodrigo war möglicherweise genau der Glücksbringer, den der FC Barcelona brauchte, um an diesem Wochenende gegen Real Madrid die La-Liga-Meisterschaft zu sichern. Am Sonntagabend hob Barças Männerteam die Trophäe nach einem 2:0-Sieg in die Höhe – und trug dabei eine Sonderedition des Trikots mit Rodrigos Logo, das die jüngste Zusammenarbeit des Klubs mit Spotify ziert.

„Vielleicht hat sie uns heute ein bisschen Glück gebracht“, sagte Pedri González nach dem Spiel gegenüber der Presse. „Es ist immer schön, wenn Menschen wie sie den Klub unterstützen. [Olivia] hat eine ganz besondere Energie, von der ich glatt umhauen werden könnte.“

Die Rodrigo-Barça-Kooperation ist die jüngste in Spotifys wechselnden Künstlerpartnerschaften für El Clásico, das Rivalitätsspiel des Klubs gegen Madrid. Zuvor hatte Spotify bereits mit Künstlern wie den Rolling Stones, Travis Scott, Karol G, Coldplay und Ed Sheeran zusammengearbeitet.

Barça Femení macht den Anfang

Die Feierlichkeiten rund um Rodrigo begannen am Donnerstag, als Claudia Pina, Aitana Bonmatí und das FC Barcelona Femení gegen CD Tenerife antraten. In Trikots mit dem Logo der Sängerin sicherte sich Barça einen 3:1-Sieg – der 27. Saisonsieg des Teams –, bevor die Mannschaft noch am selben Abend die Trophäe in Empfang nahm. Am darauffolgenden Wochenende beglückwünschte Rodrigo die Spielerinnen beim Training und ließ sich mit mehreren Teammitgliedern fotografieren.

Am Freitag verwandelte Spotify das historische Teatre Grec in eine Rodrigo-Welt und bot limitiertes Barça-x-Olivia-Rodrigo-Merch an – mit der Schrift und den Designs aus dem kommenden Album der Sängerin, „You Seem So Sad for a Girl So in Love“, das am 12. Juni erscheint.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu den Kollaborationsartikeln zählte ein Retro-Trikot mit Kragen als Hommage an das Teamdesign von 2003 – zu Ehren des Geburtsjahres der Sängerin. Fans konnten außerdem Nike-Hoodies, T-Shirts und Tote Bags kaufen, auf denen der Vereinsslogan „Força Barça“ in der Schrift von „You Seem So Sad“ und den Vereinsfarben prangt, sowie einen limitierten Barcelona-Schal mit dem Namen der Sängerin und dem Klublogo. Das Merch ist im FC-Barcelona-Store erhältlich, geht aber rasend schnell weg – einige Stücke haben bereits den Weg zu eBay gefunden.

Bei der Performance nahm Rodrigo einen Blumenstrauß von einem Fan entgegen und spielte alle ihre Songs mit über einer Milliarde Streams vor 1.500 ausgewählten Fans aus der Region Barcelona. Der Star spielte „Sour“-Klassiker wie „Deja Vu“, „Traitor“, „Drivers License“, „Happier“ und „Good 4 U“ sowie „Guts“-Tracks wie „Vampire“, „Ballad of a Homeschooled Girl“, „Lacy“, „Bad Idea Right?“ und „Get Him Back!“

Erster Auftritt seit Langem

„Ich habe seit langer Zeit keine Show mehr gespielt. Das hier ist meine erste zurück, und ich kann mir keinen besseren Ort dafür vorstellen als mit euch hier“, sagte sie auf der Bühne, gekleidet in Doc Martens und einem Babydoll-Kleid. „Ich glaube, das ist das schönste Venue, das ich je in meinem Leben gesehen habe.“

Der Star stieg sogar ins Publikum hinab und serenierte die Fans bei „Jealousy, Jealousy“, während sie durch die Sitzreihen lief. Außerdem performte sie die Single „Drop Dead“ aus ihrem neuen Album – die sie beim Coachella gemeinsam mit Addison Rae debütiert hatte –, und das Publikum kannte jeden einzelnen Text.

Die El-Clásico-Feierlichkeiten gipfelten in Barças deutlichem 2:0-Sieg über Real Madrid und dem damit verbundenen Titelgewinn – zwei frühe Tore von Marcus Rashford in der neunten Minute und kurz darauf von Ferran Torres machten es möglich. Rodrigo betrat vor dem Spiel das Spielfeld und ließ sich mit mehreren Spielern fotografieren, darunter Barça-Juwel Lamine Yamal, der das Spiel verletzungsbedingt verpasste.

Die Sängerin wurde außerdem beim Feuerwerk nach dem Meisterschaftssieg gesichtet. „forca barca!!!! thx a million 4 having me“, schrieb sie auf Instagram.

Unraveled Tour im Herbst

Die Barcelona-Kooperation folgt einige Wochen nach der Ankündigung ihres kommenden Albums und ihrem Auftritt bei „Saturday Night Live“. Im Herbst wird sie mit der globalen Unraveled Tour auf Tournee gehen.

Ein US-Beitrag aus der Reihe RS Recommends,