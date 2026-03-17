Oscars-Boss packt aus: „Sinners“-Performance lief zu lang, Mikrofon-Pannen und mehr

Während die Oscar-Gewinner noch im Glanz ihrer goldenen Trophäen schwelgen, die Partygäste ihre Kater auskurieren und die Branche bereits spekuliert, welche Filme nächstes Jahr dominieren werden, ist die Oscar-Verleihung 2026 Geschichte.

Hollywoods größten Abend auf die Bühne zu bringen ist keine Kleinigkeit – das weiß Oscars-Showrunner Raj Kapoor nur zu gut. Im Gespräch mit der Associated Press räumte Kapoor ein, dass keine Live-Veranstaltung jemals exakt nach Plan läuft – wie etwa das Unentschieden beim besten Live-Action-Kurzfilm –, zog aber insgesamt ein positives Fazit.

Einer der Höhepunkte des Abends war die Gänsehaut-Performance von „I Lied to You“ aus „Sinners“. Die zentrale Club-Juke-Szene des Films wurde auf der Bühne neu erschaffen – mit prominenter Verstärkung: Miles Caton wurde begleitet von Raphael Saadiq, Buddy Guy, Brittany Howard, Shaboozey, Ballerina Misty Copeland, Eric Gales, Christone „Kingfish“ Ingram, Jayme Lawson und weiteren.

Performance läuft über

Der mitreißende Auftritt dauerte sogar noch an, nachdem die Übertragung in die Werbepause gegangen war. Kapoor sagte, hätte man die Bühne nicht umbauen müssen, hätten die Showrunner die Musiker noch länger weitermachen lassen. „In diesem Segment steckten so viele talentierte Musikerinnen und Musiker, und ich glaube, sie lebten wirklich in diesem Moment und wollten die Party am Laufen halten – die Energie im Saal war elektrisierend. Ich denke, weder das Publikum noch die Künstler auf der Bühne wollten, dass es aufhört“, sagte Kapoor.

Bei den Reden sah die Sache anders aus. Laut Kapoor ist das Ziel, die Oscars unter einer Laufzeit von dreieinhalb Stunden zu halten – die Nominierten wurden daher angehalten, ihre Dankesreden kurz zu fassen.

„Allen Nominierten werden Richtlinien mitgegeben, wie lange sie sprechen dürfen. In vielen Kategorien mit mehreren Nominierten haben wir darum gebeten, dass jemand stellvertretend für alle spricht“, erklärte er. Eine „schwierige Entscheidung“ sei es gewesen, als die Showrunner den Gewinnern des Besten Originalsongs das Mikrofon abdrehten – dem Team hinter dem Hit „Golden“ aus „KPop Demon Hunters“.

Mikrofon abgedreht

„Zu diesem Zeitpunkt der Show sind wir uns des Zeitplans extrem bewusst“, sagte Kapoor. „Und wir wollen allen Nominierten gegenüber fair sein – das macht diese Entscheidung so schwer.“

Größere technische Probleme habe es keine gegeben, verriet Kapoor – wohl aber eine kuriose Situation: Presenter Kumail Nanjiani erfuhr vom Unentschieden in der Kurzfilmkategorie erst kurz bevor er die Bühne betrat. „Er war in diesem Moment einfach die perfekte Person dafür“, sagte Kapoor. „Ich war wirklich beeindruckt, wie er damit umgegangen ist.“

Und was den Gastgeber des Abends betrifft: Selbst Kapoor konnte bei Conan O’Brien nicht immer sagen, ob er ein Stichwort verpasst hatte, dass die Sendung aus der Werbepause zurück war. In dem Moment schien Conan auf der Bühne mit Zuschauern zu plaudern. „Conan ist ein Meister der Improvisation, ein Meister der Reaktion“, sagte Kapoor. „Manchmal konnte ich es ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ich hörte das Stichwort. Aber so, wie Conan diesen Moment spielte, hätte es auch ein geplanter Conan-Gag sein können. Er ist einer dieser Menschen, die so talentiert sind, dass man wirklich nie weiß, was er sich ausgedacht hat.“

Erschöpft, aber glücklich

„Ich fühle mich wirklich gut“, fügte Kapoor gegenüber der AP hinzu. „Man arbeitet so hart daran, etwas auf die Beine zu stellen, und am nächsten Tag ist man völlig erschöpft und kaum in der Lage zu reden. Aber es ist trotzdem ein unglaubliches Gefühl.“