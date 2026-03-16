Oscars 2026: Conan, Barbra, „Sinners“ und eine herrlich chaotische Nacht

Was war noch mal das geheime Revolutionspasswort aus „One Battle After Another“? Ach ja: „Zeit existiert nicht, aber sie beherrscht uns trotzdem.“ Passende Worte für die diesjährigen Oscars – vor allem, wenn man bedenkt, dass Adrian Brody am Rednerpult stand.

Die 98. Academy Awards waren die erste Verleihung seit Jahren, bei der die Rennen echte Spannung hatten: ein Zweikampf zwischen „Sinners“ und „One Battle After Another“, zwei ambitionierten Reisen durch die amerikanische Geschichte. Beide Filme gingen als große Gewinner hervor – das machte den Abend zu einer echten Feier der Kinokultur, zu einer Oscar-Nacht voller Hochs.

Und Tiefs. JEDE MENGE davon.

Aber erst einmal: Wer zum Teufel hat entschieden, die Musik aufzudrehen, während Barbra Streisand spricht? Das war eine schlechte, eine wirklich schlechte Entscheidung. Da versucht eine Legende zu reden, teilt ihre verträumten Erinnerungen an Robert Redford – und man übertönt sie? Schneidet sie mitten im Satz ab? Eine Schande. Das ist die würdeloseste Behandlung, die Barbra von den Oscars bekommen hat, seit sie 1992 bei der Nominierung für „The Prince of Tides“ leer ausging.

Conan und seine besten Momente

Conan O’Brien moderierte zum zweiten Mal in Folge – mit genau der richtigen Portion frecher Respektlosigkeit. Wie er selbst sagte: „Ich bin geehrt, der letzte menschliche Gastgeber der Academy Awards zu sein!“ Er nahm sich Timothée Chalamet vor. „Die Sicherheitsvorkehrungen sind heute Abend streng“, warnte er. „Ich habe gehört, es gibt Bedenken wegen Angriffen aus der Opern- und Ballett-Community.“ Seinen witzigsten Moment hatte er aber auch seinen gemeinsten. Gegen Ende kündigte er an: „Unser nächster Präsentator hat die Oscars des letzten Jahres heldenhaft davor bewahrt, zu kurz zu werden. Bitte begrüßt Oscar-Gewinner Adrien Brody!“

Die Show begann mit Stil: einem Blues-Jam aus „Sinners“, bei dem eine Reihe von Musiklegenden auftrat, darunter Buddy Guy, der fast so alt ist wie die Oscars selbst. (Er wurde 1936 geboren, dem ersten Jahr, in dem die Trophäen offiziell „Oscars“ hießen.) Das All-Star-Ensemble umfasste außerdem Christone „Kingfish“ Ingram, Brittany Howard und Ballerina Misty Copeland – womit das Ballett bei den Oscars mehr Bühnenzeit bekam als Timothée. Eine perfekte Hommage an die musikalische Leistung von „Sinners“ – Ryan Coogler hatte sich sogar eine Gitarre ins Haar geflochten.

Den Oscar für die Beste Nebendarstellerin erhielt der sentimentale Favorit Amy Madigan, 40 Jahre nachdem sie für „Twice in a Lifetime“ nominiert worden war – einem Film, in dem sie Gene Hackmans Tochter und Ally Sheedys Mutter spielt. Sie gewann für ihre beängstigende Verkörperung von Tante Gladys in „Weapons“. Wie rührend war es, ihren Mann Ed Harris zu sehen, der ihr beim Aufrufen ihres Namens einen kokett-verliebten Blick zuwarf – die beiden sind jetzt ein Paar mit passenden Oscars, in der Tradition von Laurence Olivier und Vivien Leigh oder Javier Bardem und Penélope Cruz.

Fehlende Gesichter, große Reden

Sean Penn glänzte durch Abwesenheit – schade, denn er ist bei den Academy Awards so verlässlich unterhaltsam. (Erinnert sich noch jemand an das Jahr, in dem er sich über Chris Rocks Witze auf Kosten von Jude Law aufregte? Komödiantisches Gold.) Und doch hatte sein Nichterscheinen etwas herrlich Spicoli-haftes. Kieran Culkin, der im letzten Jahr mit seiner hinreißenden Rede das Haus zum Toben gebracht hatte, verkündete: „Sean Penn konnte heute Abend nicht dabei sein – oder wollte nicht –, also nehme ich den Preis in seinem Namen entgegen.“ Zur Bestätigung hielt er den Umschlag mit Penns Namen in die Kamera.

Das Rennen um den Besten Hauptdarsteller blieb bis zur letzten Sekunde offen. Doch Michael B. Jordans Sieg war der emotionale Höhepunkt des Abends und krönte den Triumph von „Sinners“. Seine Rede schlug Brücken zwischen Geschichte und Gegenwart, während seine Mutter strahlend zuschaute. Zum Glück versuchte Adrien Brody nicht, ihn zu küssen – die Kamera schwenkte klug weg, als MBJ Halle Berry einen Gruß schickte. Jessie Buckley gewann den Oscar für die Beste Hauptdarstellerin für „Hamnet“ und hielt eine zutiefst bewegende Rede in ihrem Kerry-Dialekt, in der sie ihrem Mann zurief: „Ich will noch 20.000 Babys mit dir haben!“

Ein weiterer Höhepunkt: Autumn Durald Arkapaw wurde als erste Frau überhaupt mit dem Oscar für die Beste Kamera ausgezeichnet – und zugleich als erste Schwarze Gewinnerin in dieser Kategorie. „Alle Frauen im Saal, steht auf“, sagte sie. „Denn ich glaube, ohne euch wäre ich nicht hier. Das meine ich wirklich, vollkommen und von ganzem Herzen.“ Ludwig Göransson gewann für „Sinners“ ebenfalls einen Oscar, für die Beste Filmmusik, und hielt eine berührende Rede darüber, wie sein Vater 1964 in Schweden ein John-Lee-Hooker-Album gekauft hatte. Und nach so vielen Huldigungen an Ryan Coogler war es schön, den Mann selbst den Oscar für das Beste Originaldrehbuch entgegennehmen zu sehen.

Glanzmomente und Patzer

Anne Hathaway lieferte ein brillantes „The Devil Wears Prada“-Bit mit Anna Wintour ab. Hathaway: „Anna, mal kurz gefragt – was hältst du von meinem Kleid heute Abend?“ Wintour: „Und die Nominierten sind …“ Die arme Anne hat auf der Oscar-Bühne zuletzt so verlassen und betrübt ausgesehen, als sie in der Nacht neben James Franco stehen musste.

Jimmy Kimmel kehrte willkommen zurück, um die Dokumentarfilm-Preise zu überreichen. „Wie Sie wissen, gibt es einige Länder, deren Anführer die Redefreiheit nicht unterstützen“, witzelte er. „Ich darf nicht sagen, welche. Nennen wir es einfach Nordkorea und CBS.“ Kumail Nanjiani moderierte ein Unentschieden in der Kategorie Bester Kurzspielfilm, was die alljährliche Frage aufwarf: „Warum genau haben die Oscars eigentlich eine Kategorie für den Besten Kurzspielfilm?“

Nicole Kidman und Ewan McGregor tauchten auf, um sentimental den 25. Jahrestag von „Moulin Rouge!“ zu begehen, und stimmten gemeinsam die Beatles-Nummer „All You Need Is Love“ an. Dabei ist „Trainspotting“ in diesem Jahr übrigens 30 Jahre alt – schade, dass Ewan nicht „Born Slippy“ zum Besten gab. Ein Vergnügen war es, den Cast von „Bridesmaids“ über die Bühne stolzieren zu sehen – Melissa McCarthy, Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph, Ellie Kemper. Leider wurde der Moment durch einen so hölzernen Sketch verschwendet. (Der „Marty“-Witz war ein bizarr obskurer Rückgriff auf ihren Scorsese-Trinkspiel-Gag bei den Oscars 2012.) Dafür durfte Sigourney Weaver in ihrer Komödien-Einlage glänzen: Sie erwischte Kate Hudson dabei, wie sie Baby Yoda kuschelte, und schrie: „Komm von ihm weg, du Miststück!“ Fast so surreal wie Pedro Pascals psychedelisches Hemd.

Priyanka und die Witzeschreiber

Als Priyanka Chopra vor ein paar Monaten bei den Golden Globes gemeinsam mit Blackpinks Lisa auftrat, lautete ihre Ansage: „Eine war in ‚White Lotus‘ und die andere hat einen weißen Jonas geheiratet!“ Gestern Abend, an der Seite von Javier Bardem, hieß es: „Eine ist mit einem Jonas Brother verheiratet, und der andere spricht es ‚YO-nas‘ aus!“ Leute, die Priyanka-Witze für Preisverleihungen schreiben: Gebt euch doch bitte etwas mehr Mühe.

Gibt es sechs Worte, die mehr Freude auslösen als „Bitte begrüßt Oscar-Gewinner Lionel Richie“? Lionel war einmal, zweimal, dreimal froh, dabei zu sein („Na gut, ich bin zurück!“), und erinnerte alle daran, dass er vor 40 Jahren für „Say You, Say Me“ gewonnen hatte: „Geschichten können nicht ohne Musik erzählt werden.“ Den Oscar für den Besten Originalsong gewann der „KPop Demon Hunters“-Hit „Golden“, nach einer mitreißenden Live-Performance. Es war der am wenigsten überraschende Sieg des Abends – umso schwerer zu erklären, warum die Songschreiber so völlig unvorbereitet für eine Rede waren, ehe das Orchester sie im „Takedown“-Stil abwürgte. Unerwünschtester Voice-over des Abends: „Um alle diesjährigen nominierten Originalsongs zu hören, scannen Sie jetzt den QR-Code auf Ihrem Bildschirm!“

Ehrlich gesagt hätte Timothée Chalamet seinen lang ersehnten Oscar eigentlich schon letztes Jahr für seinen Bob-Dylan-Film verdient – in „Marty Supreme“ spielte er einen ähnlichen Frechdachs, nur keinen besonders faszinierenden. Ironischerweise erschien er in einem weißen Anzug mit einem hauchdünnen Schnurrbart, ganz wie Dylan, als dieser vor 25 Jahren seinen Oscar gewann. Aber der Film ging leer aus – entweder gab es einen Backlash aus der Opern- und Ballett-Fraktion, oder die Wähler verbrachten die zweite Hälfte damit zu fragen: „Warte, ist das nicht der lustige Tischtennisfilm? Was suchen wir hier eigentlich für einen Hund?“ Nächstes Jahr mehr Glück, Tim. Vielleicht ein Dylan-Sequel?

PTA gewinnt endlich

„One Battle After Another“ gewann den Oscar für den Besten Film, und Paul Thomas Anderson siegte nach 14 Nominierungen endlich. Er dankte seinem Inspirationsgeber Thomas Pynchon – vermutlich ein Novum bei den Oscars. (Pynchon erschien nicht, es sei denn, er war als Chalamet verkleidet.) „Ich habe diesen Film für meine Kinder geschrieben“, sagte er. „Um mich zu entschuldigen für das Chaos, das wir in dieser Welt hinterlassen, die wir ihnen übergeben.“

Amüsant war es dann aber zu sehen, wie PTA am Ende des Abends in seinen zwanghaften Filmnerden-Modus schaltete. „1975“, erinnerte er uns, „lauteten die Oscar-Nominierten für den Besten Film: ‚Dog Day Afternoon‘, ‚One Flew Over the Cuckoo’s Nest‘, ‚Jaws‘, ‚Nashville‘ und ‚Barry Lyndon‘. Es gibt kein ‚Bestes‘ unter ihnen.“ Er wollte damit offensichtlich zu einer Hommage an seine Mitnominierten überleiten – doch er ließ sich so sehr von diesen berühmten Filmtiteln ablenken, dass er es schlicht vergaß. Ein herzerwärmender Moment. (Außerdem: Entschuldigung, aber ‚Dog Day Afternoon‘ wurde bestohlen. Atticaaaa!)

„Happy Gilmore 2“ wurde für nichts nominiert, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es im Grunde derselbe Film wie „One Battle After Another“. Eine geliebte Neunziger-Ikone ewiger Burschenhaftigkeit dreht eine ernsthafte Komödie über das Älterwerden und das Gefühl, abgehalftert zu sein – kehrt aber zu einer leidenschaftlichen Sache zurück, die sie vor Jahren aufgegeben hatte (Golf für Sandler, die Revolution für Leo), dabei komisch zerknittert und veraltet und peinlich für die Teenager-Töchter? Aber am Ende klappt alles, weil Papa es gut meint und es ein Film ist? (Ich liebe beide Filme, auf sehr unterschiedliche Weise – es ist also ein Kompliment für beide. R.I.P. Bob Barker.)

„In Memoriam“ und Bardot-Skandal

Bis gestern Nacht war Paul Sorvino wohl der berühmteste Filmstar (im Unterschied zu TV-Stars), der je aus der „In Memoriam“-Reihe herausgefallen war – wobei man auch für Alain Delon ein Argument hätte. Doch Brigitte Bardot stahl gestern Nacht die Krone – eine schlicht ungeheuerliche Auslassung. (Auch Regisseur Henry Jaglom fehlte, aber Bardot – das ist ein anderes Kaliber.) Es gibt schlicht keinen Präzedenzfall dafür, einen Filmstar von Bardots Bekanntheit zu übergehen. Das ist noch nie passiert. Vielleicht wurde sie zensiert, weil sie kein Vorbild war – weder vor noch nach ihrem Rückzug aus dem Showgeschäft –, aber das ist ein seltsamer Ort für die Oscars, um plötzlich eine Linie zu ziehen. (Es können nicht ihre rechtspopulistischen Ansichten sein, denn Robert Duvall wurde geehrt.) Wer in einem Godard-Film, einem Olivia-Rodrigo-Song UND „We Didn’t Start the Fire“ vorkommt, ist mehr als qualifiziert. Was ist da passiert?

Wie schon bei den Grammys letzten Monat dehnte sich das „In Memoriam“-Segment zu einem beträchtlichen Teil der Show aus. Billy Crystal, der neunmalige Gastgeber, dem man zuschreiben kann, dass er die Oscar-Nacht zu dem Ritual gemacht hat, das sie heute ist, eröffnete mit einer herzlichen Hommage an Rob Reiner. Schauspieler aus seinen Filmen versammelten sich auf der Bühne – obwohl die Kamera ihre Gesichter nicht einfing, ein bedauerlich ungeschickter Patzer.

Barbra Streisand sorgt für Oscar-Magie

Rachel McAdams würdigte ihre Leinwandmutter Diane Keaton mit den Worten: „Sie trug so viele Hüte – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.“ Sie zitierte auch Keaton beim Singen des Pfadfinderinnen-Lieds „Make New Friends“ – wer sein trashiges Award-Show-Wissen beisammen hat, erinnert sich vielleicht daran, dass Keaton genau dieses Lied sang, als die Golden Globes Woody Allen auf peinlich ungelenke Weise einen Lifetime Achievement Award überreichten. (Das „In Memoriam“-Segment enthielt auch Marcel Ophuls, den Regisseur von „The Sorrow and the Pity“ – und später in der Show war Sigourney Weaver zu sehen – „Annie Hall“ hatte also einen großen Abend. La-di-da, la-di-da.)

Doch was konnte schon mit Barbra Streisands herzzerreißender Hommage an ihren Musenmann Robert Redford mithalten? Sie sprach über ihre Verbindung und beschwor die Art herauf, wie er sie „Babs“ zu nennen pflegte. („Bob, sehe ich aus wie eine Babs?“) Sie nannte ihn „einen intellektuellen Cowboy, der seinen eigenen Weg bahnte.“ Doch als sie anfing, „The Way We Were“ zu singen, war das ein frontaler Angriff auf die Tränendrüsen. Sie hatte sogar ihren eigenen Dirigenten im Gang, weil sie dem Hausorchester zu Recht nicht zutraute, diesen Moment richtig hinzubekommen – eine typisch Streisand’sche Geste, die Redford genossen hätte. StreissFord waren eines der ikonischsten Leinwandpaare des 20. Jahrhunderts in „The Way We Were“ – die Brooklyn-Nervensäge gegen den Santa-Monica-Tennisprofi. (Wie Pauline Kael schrieb: „Es ist schön, Redford mal wieder mit einer Frau zu sehen, nach dem ganzen Geflirte mit Paul Newman.“)

Als Babs ihrem Bob ihren Abschied sang, war das die Art von Oscar-Magie, die nur bei dieser Preisverleihung möglich ist. Man konnte nicht übersehen, wie sie diesen Moment beinahe ruinierten und sie mit dem Soundtrack fast übertönten – und doch konnte man ebenso wenig übersehen, dass Streisand entschlossen war, sich durchzusetzen und Geschichte zu schreiben. Das Beste und das Schlechteste der Oscars, in einem einzigen Moment. Sing weiter, Barbra.