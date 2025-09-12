Ozzy Osbourne: Posthumes Comeback in Kellys „Lego Masters Jr.“

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

S. Craig Zahler im Interview: „Sicherheitsgrenzen erkenne ich nicht an“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Das Finale von Lego Masters Jr. überraschte mit einem posthumen Cameo des „Prince of Darkness“. In der Episode bat Kelly Osbourne ihren Vater Ozzy Osbourne, den jungen Kandidaten eine gruselige Botschaft zu überbringen.

Finale mit Ozzy und Drachen-Set

„Hallo Kelly“, sagte Ozzy auf dem Bildschirm. „Hallo Papa“, antwortete Kelly. „Wir brauchen jemanden, der ein paar Kinder erschreckt. Würdest du das machen?“

„Sehr gerne“, entgegnete Ozzy, bevor er ein wahnsinniges Lachen ausstieß und bei rot flackernden Lichtern verkündete: „Noch eine Stunde, Kinder. Ihr habt nur noch eine Stunde, um eure Bauwerke fertigzustellen – oder sonst!“

Einer der Teilnehmer fragte daraufhin, wer Ozzy überhaupt sei, bevor ein anderes Mädchen erklärte, dass ihr Vater ihn „liebt“. Danach verschwand Ozzy wieder, nicht ohne den Kindern noch viel Glück zu wünschen.

Sein Auftritt erfolgte während der letzten Challenge der Finalfolge, bei der die Kinder ein Ninjago-Set mit einem Drachen und Spezialeffekten bauten. Normalerweise übernimmt Moderator Will Arnett die Aufgabe, die Ein-Stunden-Frist einzuläuten – diesmal erledigte Ozzy das.

Erste posthume Auftritte und Ehrungen

Osbourne war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben, nachdem er sein Leben lang unter Parkinson und weiteren gesundheitlichen Problemen gelitten hatte. Der „Lego Masters“-Auftritt ist sein erster posthumer Gastauftritt. Anfang nächsten Jahres startet zudem die Doku Back to the Beginning: Ozzy’s Last Bow in den Kinos. Eine weitere Dokumentation sowie ein zweites Memoir sind ebenfalls in Arbeit.

Am vergangenen Wochenende ehrten Yungblud und Aerosmith Ozzy bei den MTV VMAs mit einem Medley aus Solo-Songs und Black-Sabbath-Klassikern.