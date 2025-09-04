Jack Osbourne über Suizidgerüchte Ozzys

Jack Osbourne hat in der ersten Folge seines Podcasts seit dem Tod seines Vaters am 22. Juli erzählt, wie er von Ozzys Tod erfuhr und wie er die letzte gemeinsame Woche erlebte.

„Mein Kopf war vor allem dabei, mich um die Familie und meine Kinder zu kümmern und einen Weg zu finden, zu verarbeiten, was gerade passiert ist“, sagte Jack nach einer sechswöchigen Pause.

Er erinnerte sich zunächst an die letzte gemeinsame Woche nach Ozzys Abschiedskonzert „Back to the Beginning“ in England. „Nach dem Auftritt meines Vaters in Birmingham blieb ich eine Woche mit meiner Familie und meinen Kindern im Haus. Es war eine wirklich großartige Woche“, erzählte Jack. Eigentlich habe die Familie nach Portugal reisen wollen, doch seine Kinder bekamen eine Magen-Darm-Grippe, sodass sie die Reise absagen mussten. „Mein Vater war in fantastischer Stimmung. Jeden Tag schlug er die Zeitung auf und las die Kritiken zum Konzert. Ich habe noch nie so sehr dafür gedankt, dass meine Kinder krank waren.“

Die Nachricht vom Tod

Nach dieser Woche reiste Jack zurück nach Los Angeles. Eine Woche später erfuhr er dort vom Tod seines Vaters: „Ich wachte gegen 3:45 Uhr morgens auf, als jemand an meine Tür klopfte. Es war ein Mitarbeiter, der seit 30 Jahren bei uns ist. Als ich ihn durchs Fenster sah, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war. Er sagte mir, dass mein Vater gestorben sei.“

Jack beschrieb seine ersten Gefühle als „nur Traurigkeit und Schmerz… so viele Gedanken“. Doch dann fand er Trost: „Er leidet nicht mehr, er kämpft nicht mehr. Ich wünschte, er wäre noch hier, aber er hatte es schwer. Niemand hat erwartet, dass es so schnell geht. Es stand nicht auf unserem Radar.“

Dankbarkeit und Gerüchte

Jack zeigte sich zugleich dankbar für den Zeitpunkt von Ozzys Tod, so kurz nach dessen Abschiedskonzert: „Es hat fast etwas Perfektes. Er konnte sich in so einer tiefgehenden Weise verabschieden.“

Gleichzeitig wies er Gerüchte zurück, Ozzy habe sich nach dem Konzert das Leben nehmen wollen: „Das ist absolut falsch. Er war glücklich über die Show und freute sich auf die nächste Phase seines Lebens. Und er wollte mehr Zeit in England verbringen, mehr Zeit mit meinen Kindern, mehr Neues entdecken.“

„Er war geliebt“

„Mein Vater war ein besonderer Mensch. Er bedeutete vielen Menschen etwas… der gemeinsame Nenner ist, dass er geliebt wurde. Sehr viele werden ihn vermissen“, sagte Jack.

Zum Abschluss zitierte er sinngemäß einen Satz von Keanu Reeves aus einem Interview mit Stephen Colbert, den er auch bei Ozzys Beerdigung erwähnte: „Ich weiß nicht, was nach dem Tod passiert, aber ich weiß, dass die Menschen, die dich lieben, dich am meisten vermissen.“