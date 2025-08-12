Robert Trujillo hat nach Ozzy-Beerdigung noch Tränen in den Augen

Der Juli 2025 wird ganz sicher als Monat des Ozzy Osbourne in die Geschichte eingehen. Am 05. Juli stand er beim jetzt schon legendären „Back To The Beginning“-Konzert ein letztes Mal mit Black Sabbath auf der Bühne. Am 22. Juli verstarb er dann im Alter von 76 Jahren.

Letzte Woche wurde der Sänger im sehr privaten Rahmen auf dem Gelände seiner Villa in Großbritannien beigesetzt. Dabei nahmen auch Elton John, Mitglieder von Metallica und andere Kollegen und künstlerische Wegbegleiter teil. Zuvor wurde sein Leichenzug in einer Prozession, an der Tausende von Fans teilnahmen, durch Birmingham gefahren.

In der Sendung „Trunk Nation With Eddie Trunk“ auf SiriusXM sprach Robert Trujillo, Bassist bei Metallica und früher Teil von Ozzys Solo-Band , über die bewegende Zeremonie, die ihn offensichtlich noch immer mitnimmt.

„Es war eine kleine Gruppe von Menschen, aber es war sehr, sehr schön“, sagte er. „Und am Ende waren die Reden tatsächlich … Ich meine, es war sehr traurig, aber gleichzeitig waren einige der Reden – wie man sich vorstellen kann – ziemlich lustig. Und es flossen viele Tränen.”

Geezer Butler konnte erst kaum über Ozzy Osbourne reden

Mitglieder von Black Sabbath hielten Reden und laut Trujillo brach Geezer Butler während seiner Rede in Tränen aus. „Es fiel ihm sichtbar schwer zu sprechen, aber dann gelang es ihm, sich wieder zu finden, und er hielt eine beeindruckende Trauerrede.”

Trujillo weiter: „Es hatte zu Beginn des Gottesdienstes geregnet, etwa eine Stunde lang, vielleicht auch länger – ich weiß es nicht mehr genau. Und dann, im Laufe des Gottesdienstes, änderte sich das Wetter und es passierten viele Sachen. Als Kelly [Osbourne] sang, flogen ihre Liedtexte davon. Der Wind blies sie einfach weg. Es war fast so, als hätte Ozzy Spaß mit ihr gehabt. Und als Geezer dann dran war, also wirklich sprechen konnte, kam die Sonne heraus. Ich mache keine Witze. Die Sonne kam tatsächlich heraus, und von diesem Moment an war es wunderschön – ein sehr magischer Moment.“

Der Musiker betonte, dass alles schon sehr traurig gewesen sei, aber es einfach schön war, sich gegenseitig auszutauschen und derart zusammenzukommen. Trujillo: „Es fühlte sich an, als hätte sich damit ein Kreis geschlossen. Und ich bin froh, dass wir hingefahren sind – meine Frau Chloe und ich – und das teilen konnten und diesen Moment mit der Familie und allem erleben durften. Es war sehr schön.“

Metallica waren auch bei der „Back To The Beginning“-Show dabei, wo sie Coverversionen der Black-Sabbath-Songs „Hole In The Sky“ und „Johnny Blade“ sowie einige eigene Hits, darunter auch „Master Of Puppets“, spielten.