Pepsi zieht Festivalsponsoring wegen Kanye West zurück

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Pepsi, seit einem Jahrzehnt Hauptsponsor des Londoner Wireless Festivals, hat am Sonntag seinen Rückzug aus der Partnerschaft bekannt gegeben – als Reaktion auf die Buchung von Kanye West für drei Festivalabende.

Die Entscheidung des Getränkekonzerns fiel nur wenige Stunden nachdem der britische Premierminister Keir Starmer die Veranstalter des Wireless öffentlich kritisiert hatte, weil sie West als Headliner für drei Nächte verpflichtet hatten – seine ersten Auftritte in Großbritannien seit elf Jahren. „Es ist zutiefst beunruhigend, dass Kanye West für das Wireless gebucht wurde, obwohl er in der Vergangenheit antisemitische Äußerungen gemacht und den Nationalsozialismus verherrlicht hat“, erklärte Starmer.

Starmers klare Worte

„Antisemitismus ist in jeder Form abscheulich und muss überall, wo er auftritt, klar und entschieden bekämpft werden. Jeder trägt Verantwortung dafür, dass Großbritannien ein Land ist, in dem sich jüdische Menschen sicher und geborgen fühlen.“

Starmers Aussagen schlossen sich denen des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan an, der gegenüber ROLLING STONE erklärte: „Wir sind der Ansicht, dass die früheren Kommentare und Handlungen dieses Künstlers beleidigend und falsch sind und schlicht nicht die Werte Londons widerspiegeln. Diese Entscheidung wurde von den Festivalveranstaltern getroffen und ist keine Angelegenheit, in die das Stadthaus eingebunden war.“

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Pepsi, das das Festival – offiziell bekannt als „Pepsi MAX Presents Wireless“ – seit 2015 gesponsert hatte, verkündete wenige Stunden nach Starmers Kritik: „Pepsi hat beschlossen, sein Sponsoring des Wireless Festivals zu beenden“, wie der „Guardian“ berichtet. Die Veranstalter haben sich bislang weder zu Wests Verpflichtung noch zu Pepsis Abgang geäußert.

Tickets bereits im Verkauf

Am Sonntagmorgen warb die Festival-Website noch immer für „Pepsi MAX Presents Wireless“. Die Veranstalter haben sich bisher weder zur Buchung Wests noch zum Verlust des Sponsors geäußert. Tickets für das Festival im Juli 2026 sollen am Dienstag in den Verkauf gehen.

Die Kontroverse rund um das Wireless trifft zusammen mit Wests ausverkauftem Comeback auf der nordamerikanischen Bühne im SoFi Stadium in Los Angeles, bei dem er zahlreiche Gäste auf die Bühne holte. Anfang des Jahres hatte West sich in einer ganzseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“ für seine früheren umstrittenen Aussagen und antisemitischen Ausbrüche entschuldigt – öffentlich geäußert hat er sich seitdem nicht.