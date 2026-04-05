Kanye West holt Lauryn Hill und Travis Scott in L.A. auf die Bühne

Vor gut einem Jahr sagte Kanye West, sein damals noch unveröffentlichtes zwölftes Studioalbum „Bully“ fühle sich für ihn persönlich an wie Lauryn Hills wegweisendes Album „The Miseducation of Lauryn Hill“ von 1998.

„Ja, weil man sich auf eine Bar stützt, die jemanden runterzieht – das war schon immer Rap“, sagte Yeezy im Februar 2025 im Podcast „The Download“ bei Justin Laboy. „Das hier ist eher so, wie ich Lauryn Hills Album in Erinnerung habe, wie ich ‚Miseducation‘ in Erinnerung habe. Ich finde, es ist mein ‚Miseducation‘. Es ist mein Gnarls-Barkley-Album. Weil ‚Bully‘ einen Titel und eine Konnotation hat, gegen die viele Menschen sind. Aber ich bin gerade auf einem hyper-nächsten-Level-Frequenz.“

Wests Worte schlossen sich am Freitag, dem 3. April, beim zweiten Comeback-Konzert im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, zu einem Kreis. Mitten in der ausverkauften Show in dem 70.000 Personen fassenden Stadion holte der Rapper und Produzent, der heute als Ye bekannt ist, niemand anderen als Ms. Hill auf die Bühne – sie erschien in einem wallenden Kleid inmitten einer Rauchwolke. Während die beiden auf der kugelförmigen, die Erde nachempfindenden Bühne standen, brach im Publikum tosender Jubel aus, als sie gemeinsam in eine mitreißende Performance von „All Falls Down“ einstiegen.

Ye lächelt, Hill übernimmt

West, der heute als Ye bekannt ist, lächelte während des gesamten Sets – ein seltener Anblick. Ye, ein langjähriger Fan von Hill, samplete einen Track ihres Live-Albums „MTV Unplugged No. 2.0“ – „Mystery of Iniquity“ – für seine Grammy-nominierte Single „All Falls Down“ aus dem Jahr 2004. Damals konnte er das Original-Sample nicht für die offizielle Veröffentlichung freigeben lassen und engagierte Syleena Johnson, um die entsprechenden Passagen neu einzusingen, die dann auf der „The College Dropout“-Version zu hören waren.

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Dann, an jenem Freitagabend, verschwand Ye durch eine Falltür auf der Bühne und überließ Ms. Hill das Feld. Nachdem Hill eine Version von „Doo Wop (That Thing)“ von ihrem Debütalbum dargeboten hatte, kündigte sie an: „Ich hab ein paar Leute mitgebracht.“ Kurz darauf gesellten sich ihre Söhne Zion Marley und YG Marley zu ihr. YG und Hill sangen gemeinsam „Praise Jah in the Moonlight“, seine Debütsingle von 2023, die Mutter und Sohn gemeinsam geschrieben hatten.

Während Ms. Hills Auftritt an der Seite von Ye sowohl das vollbesetzte SoFi Stadium als auch das Netz in Aufruhr versetzte – das Konzert wurde live auf YouTube gestreamt –, hatte Ye im Laufe des Abends noch weitere Gäste im Gepäck. Früher in der Nacht war Travis Scott aufgetaucht, mit Maske und einem Shirt mit dem Aufdruck „Unsane“. Die beiden performten ihren gemeinsamen Track „Father“, der am 28. März 2026 als Leadsingle von „Bully“ erschienen war. Scott lieferte außerdem eine Performance von „Fein“, dem Hit aus „Utopia“.

North West, CeeLo und mehr

Ye legte mit CeeLo Green nach, der den Titeltrack des Albums performte. Yes Tochter North, die bereits am ersten Abend aufgetreten war, ließ sich ein zweites Mal blicken und rappte „Bless Me“ und „Piercing on My Hand“. In einem weiteren besonderen Moment lud Ye André Troutman ein, gemeinsam ihren Track „All the Love“ zu spielen. Wie schon in der Nacht zuvor in Los Angeles verzichtete der sonst so unverblümte Künstler auf jeden Kommentar zu den Kontroversen und dem Gegenwind, der ihm entgegenschlägt – nach Jahren antisemitischer Rhetorik, psychischer Krisen und seiner öffentlichen Entschuldigung in einer ganzseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“ im vergangenen Januar für seine antisemitischen Ausbrüche.

An einem Punkt fragte Ye das Publikum: „Heute Nacht lassen wir das alles hinter uns, stimmt’s, L.A.?“ Ob das wirklich gelingt, bleibt offen – doch der Künstler, der einst als Kanye West bekannt war, und das ausverkaufte Stadion schienen zumindest für diesen einen Abend bereit, genau das zu tun.