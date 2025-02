Preis für Popkultur 2025: Die Nominierten stehen fest

Die Shortlist für den Preis für Popkultur 2025 ist offiziell veröffentlicht worden. In elf Kategorien haben wieder aufstrebende Newcomer:innen und etablierte Größen die Chance auf die begehrte Auszeichnung. Die Preisverleihung findet am 23. April 2025 in der Rheinterrasse Düsseldorf statt und markiert gleichzeitig den feierlichen Auftakt der c/o pop 2025.

Seit 2016 setzt sich der Preis für Popkultur dafür ein, künstlerische Vision, Haltung und Innovationskraft zu würdigen. Gerade für Newcomer:innen kann eine Nominierung oder ein Gewinn die eigene Karriere beflügeln. Auch dieses Jahr hat eine unabhängige Fachjury aus Musik- und Medienexpert:innen die Shortlist erstellt. Die finale Entscheidung liegt nun in den Händen der Mitglieder des Vereins zur Förderung der Popkultur e.V., die bis zur Preisverleihung abstimmen dürfen.

Die Nominierten 2025 – wer gewinnt den Preis für Popkultur?

Lieblingskünstler:in / -band

Apsilon

Berq

Deichkind

Paula Hartmann

Shirin David

Hoffnungsvollste:r Newcomer:in

Berq – „berq“ (Album)

Paula Carolina – „Extra“

Soffie – „Für immer Frühling“

Uche Yara – „yesterday I was in London“ // „homesick“

Zartmann – „dafür bin ich frei“ EP

Lieblingsproduzent:in

Berky

David Stoltzenberg

Jochen Naaf

Olaf Opal

Sophia Butzinger

Lieblingsalbum

Anna Erhard – „Botanical Garden“

Berq – „berq“

ENNIO – „Schlaraffenland“

fastmusic – „I Want to Love, and I Love“

Paula Hartmann – „kleine Feuer“

Lieblingssong

Ebow – „Free“

K.I.Z. – „Frieden“

Paul Wetz – „Ode an den Bass“

Shirin David – „Bauch, Beine, Po“

Soffie – „Für immer Frühling“

Lieblingsvideo

Almost Twins – „Puppeteer“

ÄTNA – „Lucky Dancer“

Deichkind – „Könnt ihr noch?“

Gewalt – „Trans“

Mine – „ICH WEISS ES NICHT“

Beeindruckendste Liveshow

AYLIVA – In Liebe (Tour)

Casper – Live in Bielefeld

Deichkind – Wuhlheide Berlin

Nina Chuba – Glas (Tour)

Peter Fox – Love Songs (Tour)

Gelebte Popkultur

ByteFM

Ein Song Reicht

The Red Flags

Unreleased Berlin

Wacken Open Air

Lieblingspodcast

1 LIVE Ikonen – Casper

BBQ – Der Black Brown Queere Podcast von COSMO

G Spot mit Stefanie Giesinger

Gretels Gasthaus | Songpoeten Podcast

Reflektor. Der Musikpodcast.

Bewegendste Geschichte

Aria Nejati – Paula Hartmann im Interview über Liebe, Ruhm & Privatsphäre

ECHT – Unsere Jugend

Konstantin Nowotny – Die Ärzte, Antilopen Gang, Soffie. Viele Songs gegen rechts sind viel zu nett

Marina Buzunashvilli – Die Bossin

Tahsim Durgun – Top 3 Verstecke, wenn du abgeschoben wirst

Herausragendes gesellschaftliches Engagement

Friede Merz – #MeToo im Jazz

Keychange

Malte Zierden – Eine Taube hat mein Leben verändert

Matthias Hornschuh

Refuge Worldwide

Die Fachjury 2025 – ein hochkarätiges Gremium

Der Verein zur Förderung der Popkultur e.V. setzt sich für eine innovative und diverse Musiklandschaft ein. Mitglieder haben die Möglichkeit, aktiv die Gewinner:innen mitzubestimmen und sich in das Netzwerk aus Künstler:innen und Expert:innen einzubringen. Zudem erhalten sie Zugang zur exklusiven Preisverleihung und weiteren Events des Vereins.

Die unabhängige Fachjury setzt sich aus Expert:innen der Musik- und Popkulturbranche zusammen. Die Nominierten wurden in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt. Vereinsmitglieder konnten Vorschläge einreichen, bevor die Jury in intensiven Sitzungen die finale Shortlist bestimmte.

Elke Kuhlen, Festivalleiterin c/o pop

Josefine Nowack, 2. Vorsitzende im Verein für Popkultur

Katharina Köhler, Musikmanagerin Deichkind

Klaus Fiehe, Moderator, DJ

Marion Brasch, Moderatorin

Nadja Benaissa, Sängerin – No Angels

Nicki Kariuki, A&R Manager Sony Music

Niklas Fischer, Content Creator

Olaf Opal, Musikproduzent

In der Jury wirkte unter anderem Marion Brasch mit: „Es ist toll, dass es einen Preis wie diesen gibt. Für die Nominierten, deren Arbeit damit wertgeschätzt und gefördert wird. Und für uns – das Publikum – die dadurch die Früchte ihrer Arbeit weiter hören, sehen und genießen können.”

Auch für Klaus Fiehe sei die Juryarbeit eine spannende Erfahrung gewesen: „Die Teilnahme als Jurymitglied beim Preis für Popkultur 2025 war mir eine Ehre. Und sie hat mir Spaß gemacht. Kompetente Jury, kontroverse Ansichten, niemand der Nominierten wurde mal so eben durchgewunken. Ich mag die Unbefangenheit, mit der dieser Preis große Namen aus unterschiedlichsten Genres mit weithin noch unbekannten Gesichtern auf Augenhöhe verhandelt. Darin liegt wohl seine Stärke. Deutsche Popmusik hat sich längst von ehemals angloamerikanischen Vorbildern gelöst, sie ist bunt, ihre Dichte ist beträchtlich. Lässt sich das überschauen? Ich glaube, dieser Preis ist ein tatsächlich denkbarer Weg durch den Dschungel.”

Preisverleihung am 23. April 2025 in Düsseldorf

Am 23. April 2025 werden die Preisträger:innen in der Rheinterrasse Düsseldorf gekürt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit MUSIC DÜSSELDORF und der c/o pop statt. Unterstützt wird der Award von YouTube Music, Reservix und D.Live. Mehr Infos gibt es hier und auf den Social-Media-Kanälen des Vereins.