Malte Pittner ist tot: Diese Deichkind-Hymnen bleiben ewig

Malte Pittner starb am 15. Dezember 2025 im Alter von 47 Jahren. Als Mitbegründer von Deichkind prägte er bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2005 den Sound der Band und zeigte sich für einige der größten Hits der Hamburger HipHop-Formation verantwortlich.

Mitarbeit an den ersten drei Alben

Als Musiker und Texter von Deichkind trug er entscheidend zum Erfolg der Gruppe bei – bis private Streitigkeiten 2005 zum Bruch führten. Zwischen 1997 und 2005 wirkte er maßgeblich an den ersten beiden Alben „Bitte ziehen Sie durch“ und „Noch 5 Minuten Mutti“ mit. Auch am dritten Album „Aufstand im Schlaraffenland“, das 2006 erschien, war er beteiligt.

Für diese Hits war er verantwortlich

Während seiner achtjährigen Schaffensphase bei Deichkind war er laut SCHWEIZER HITPARADE für insgesamt sieben Songs als alleiniger Komponist verantwortlich. Auch Jahre nach deren Veröffentlichung hallt sein Mitwirken bei Deichkind nach – einige seiner Tracks zählen noch heute zu den erfolgreichsten und meistgehörten Lieder der Band.

Die sieben Songs im Überblick:

„Bon Voyage (feat. Nina)“ – „Bitte ziehen Sie durch“ (2002)

„Evergreens“ – „Bitte ziehen Sie durch“ (2002)

„Komm schon!“ – „Bitte ziehen Sie durch“ (2002)

„Limit“ – „Noch 5 Minuten Mutti“ (2002)

„Pferd im Stall“ – „Noch 5 Minuten Mutti“ (2002)

„Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)“ – „Aufstand im Schlaraffenland“ (2006)

„E.S.D.B“ – „Aufstand im Schlaraffenland“ (2006)

Auf Spotify erreicht die Party-Hymne „Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)“ auch knapp 20 Jahre und 30 Millionen Streams später noch Platz 4. „Bon Voyage (feat. Nina)“ landet mit 20 Millionen Wiedergaben auf Platz 6, „Limit“ mit 10 Millionen Plays auf Platz 10.

Hier noch mal in den Hit „Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)“ reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von HipHop zu Country

Pittner prägte den Stil der Band in den frühen Jahren, der eine Mischung aus HipHop und Electropunk darstellte. Nach seinem Austritt setzte er seine musikalische Laufbahn in neuem Terrain fort: Ab Herbst 2009 spielte er Gitarre und sang bei der Country-Band Texas Lightning. Seine ehemalige Band Deichkind entwickelte ihren Sound unterdessen weiter – inzwischen gehören auch Einflüsse aus Electroclash und Electronic zu ihrem Markenzeichen.

Neben seiner Arbeit als Musiker war Pittner auch im Werbebereich tätig.

Abschied und Todesursache

Deichkind würdigten ihn in einer ausführlichen Stellungnahme auf Instagram und bat angesichts der traurigen Nachricht um Rücksichtnahme auf Familie und Freunden. In ihrem Statement teilte die Band mit, dass sich Malte Pittner bereits vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe und nun den Folgen seiner „langen Krankheit“ erlegen sei. Um welche Erkrankung es sich handelte, hielten seine ehemaligen Bandmitglieder unter Verschluss.