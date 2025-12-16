Nach Tod von Malte Pittner: So trauert die Musikwelt

Der Tod von Malte Pittner hat die deutsche Musikszene tief getroffen. Der Musiker, der als Mitgründer von Deichkind bekannt wurde und später als Gitarrist der Country-Band Texas Lightning internationale Erfolge feierte, ist nach längerer Krankheit verstorben.

Deichkind gaben die Nachricht am Montag, 15. Dezember, über Instagram bekannt. In dem Beitrag verabschiedete sich die Hamburger HipHop-Gruppe von ihrem ehemaligen Bandmitglied, sprach der Familie und den engsten Freund:innen ihr Beileid aus und bat zugleich um Respekt für die Privatsphäre. „Er war ein genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind.“, so Deichkind.

Musikszene nimmt Abschied

Im Mittelpunkt der öffentlichen Trauer steht der Abschiedsbeitrag der Band selbst. Unter dem Post sammelten sich binnen kurzer Zeit zahlreiche Kommentare aus der Musik- und Kulturszene. Darunter drückten auch Musikproduzent Mousse T. sowie Marti Fischer, der mit Bodo Wartke durch den TikTok-Hit „Barbaras Rhabarberbar“ bekannt wurde, ihre Anteilnahme aus.

Autor und Influencer Ben Bernschneider verabschiedete sich mit den Worten „Bon Voyage, Malte“ und schwarzen Herzen. Auch DJ Martin Welzer würdigte Pittner in einem eigenen Instagram-Post mit Fotos aus dem Jahr 2000 im Studio während der Aufnahmen zu „Arschbombe“. „…und nun auch noch Malte“, schrieb der 55-Jährige. Und weiter: „Mein Beileid an die Familie und Freunde“.

Die Band teilt persönliche Worte zu Gründungsmitglied Pittner:

Hier der Trauerbeitrag von DJ Martin Welzer:

Persönliche Worte von Weggefährt:innen

Auch Rapperin Malonda teilte den Abschiedsbeitrag der Band in ihrer Instagram-Story und drückte ihre Anteilnahme aus. Dazu schrieb sie offen: „Er war so sehr mein Crush. RIP.“ Auch Mitra Kassai, Gründerin von „Oll inklusiv“, sowie Stefanie Tagawa vom Podcast „Klug & Lästerlich“ verbreiteten den Abschiedsgruß weiter. Ebenso meldeten sich Lars alias Protein Panda und Moderatorin Ruth Moschner mit Beileidsausdrücken auf der Plattform zu Wort.

Besonders eng verbunden zeigte sich Jane Comerford, Pittners Kollegin bei Texas Lightning, die ihm in einem eigenen Post sowie in einem offiziellen Statement gedachte: „Ich bin unfassbar traurig. Rest in peace dear friend.“

Von Deichkind zu Texas Lightning

Malte Pittner gehörte 1997 zu den Gründungsmitgliedern von Deichkind und blieb bis 2005 Teil der Band. In dieser Zeit prägte er den frühen Sound der Gruppe maßgeblich mit und wirkte an den ersten beiden Alben „Bitte ziehen Sie durch“ und „Noch 5 Minuten Mutti“ mit. Auch am dritten Album von 2006 war er beteiligt, unter anderem an der bis heute bekannten Party-Hymne „Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)“. In den letzten Jahre hatte sich Pittner aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.