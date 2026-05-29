Preis für Popkultur 2026 in Berlin während Fête de la Musique

Nach einem Jahr Pause von der Hauptstadt wird der Preis für Popkultur in diesem Jahr wieder in Berlin stattfinden. Am 21. Juni wird der Preis in insgesamt zehn Kategorien im Kuppelsaal des Zeiss-Großplanetarium verliehen.

Nominiert sind unter anderem Peaches, Grenzkontrolle, Nina Chuba, Parra for Cuva, der Berliner Queer-Club SchwuZ, Ikkimel sowie der Podcast von Jennifer Weist & Markus Kavka und viele weitere popkulturelle Projekte. Der Preis für Popkultur feiert dieses Jahr 10-jähriges Bestehen. Er versteht sich als eine „Liebeserklärung an kreative Köpfe und mutige Ideen“. Dabei stehen weniger Verkaufszahlen oder Hypes im Mittelpunkt. Stattdessen eher das Bedürfnis, Qualität und Hartnäckigkeit, soziales Engagement und Originalität auszuzeichnen.

In der Kategorie „Lieblingssong“ wird die Wahl der Gewinnerin oder des Gewinners zum ersten Mal mit einem Publikumsvoting auf Instagram kombiniert. Voting-Start ist der 08. Juni.

Preis für Popkultur im Planetarium während der Fête de la Musique

Erstmals wird die Verleihung als Teil der Fête de la Musique veranstaltet, die Berlin am längsten Tag des Jahres alljährlich mit Live-Musik erfüllt. Sie ist ein langjähriger Kooperationspartner des Verein zur Förderung für Popkultur e.V. ist.

Neben der Preisverleihung im Inneren des Planetariums wird es im Außenbereich im Rahmen der Fête de la Musique auch dieses Jahr wieder eine (kostenlos zugängliche) Public Stage mit Musikprogramm geben. Mit dabei sind dann Nadja Benaissa, 6euroneunzig und Baumgart. Nicht zuletzt bietet der Preis für Popkultur der Musikbranche als Event mit Vorempfang und Aftershow-Party die Möglichkeit, sich zu vernetzen.

Dass der Preis trotz aktueller finanzieller Herausforderungen auch im Jubiläumsjahr ausgerichtet werden kann, ist nicht zuletzt auch der Unterstützung durch das Zeiss-Großplanetarium Berlin sowie dem langjährigen Ticketpartner Reservix und weiteren Partnerschaften zu verdanken.

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In den letzten zehn Jahren wurden unter anderem Annette Humpe, Beatsteaks, Berq, Betterov, Blond, Blumengarten, Casper, Danger Dan, Doro Pesch, K.I.Z., Moderat, Nina Chuba, No Angels, Novaa, Paula Hartmann, Peter Fox, Ski Aggu, Suena und Trettmann mit dem Preis für Popkultur ausgezeichnet. Weitere Gewinnerinnen und Gewinner gibt es HIER.