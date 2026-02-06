Nominierungen für den Preis für Popkultur 2026
Die Shortlist für den Preis für Popkultur 2026 steht fest – inklusive Publikumsvoting beim Lieblingssong.
Der Preis für Popkultur geht in die nächste Runde. Im Berliner Club „19:77“ wurden am 5. Februar die Nominierten für die Ausgabe 2026 vorgestellt. Aus einer Vielzahl an Vorschlägen hat eine unabhängige Jury aus Musik-, Medien- und Kulturschaffenden die Shortlist in zehn Kategorien zusammengestellt.
Jetzt liegt die Entscheidung bei den Mitgliedern des Vereins zur Förderung der Popkultur. Sie stimmen in den kommenden Wochen über die Gewinner:innen ab. In der Kategorie „Lieblingssong“ wird das Voting erstmals geöffnet: Hier fließt neben dem Mitgliedervotum auch eine öffentliche Publikumsabstimmung ein. Die Preisverleihung ist für Mitte April geplant.
Seit seiner Einführung im Jahr 2016 positioniert sich der Preis bewusst jenseits von Charts und Verkaufszahlen. Ausgezeichnet werden künstlerische Haltung, gesellschaftliche Relevanz und innovative Ansätze – mit besonderem Augenmerk auf neue Stimmen und Projekte, die die Popkultur weiterdenken.
Shortlist 2026: Die Nominierten
Lieblingskünstler:in / -band:
- Bush.ida
- Mariybu
- Peaches
- Souly
- Wa22ermann
Hoffnungsvollste:r Newcomer:in:
- Brosie
- Fanny
- FAYAN
- Grenzkontrolle
- Justin Hayo
Lieblingsproduzent:in:
- Melane
- Novaa
- Oga Beats
- Parra for Cuva
- VAVUNETTHA
Lieblingsalbum:
- Ikkimel – FOTZE
- Josi Miller – 4 STAGES OF SLEEP
- Megaloh – SCHWARZER LOTUS
- Sophia Kennedy – SQUEEZE ME
- Souly – TRAENCE
- Tristan Brusch – AM ANFANG
Bewegendstes Bild:
- Atomino Sessions Chemnitz – Martin Groß
- BABO – Die Haftbefehl-Story – Sinan Sevinç & Juan Moreno
- Enno Bunger – Kein Mensch startet einen Krieg (Hidden Session) – Nadiia Khatymlianska
- JAMEL – Lauter Widerstand – Martin Groß,
- Souly – Maske Weg
Beeindruckendste Liveshow:
- Beatsteaks – BS30
- BHZ – PABLO FÜR IMMER
- Fuffifufzich in der Elbphilharmonie
- Ikkimel – IKKIMEL & FRIENDS
- Nina Chuba – Arena Tour
Gelebte Popkultur:
- bangerfabrique – Rap, Fashion und Freundinnenschaft
- Kraftklub – Kieztour Reeperbahn
- Rausgegangen – Geheimkonzerte
- SchwuZ Queer Club
- Unreleased Festival
Lieblingspodcast:
- Danke, gut. Der COSMO Podcast über Pop und Psyche
- Deep Doku – Episode: Traumberuf Musik? (rbb)
- Der Soundtrack meines Lebens (VISIONS)
- Kurt Krömer Feelings
- Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz – Episode: Drake vs. Kendrick Lamar
Herausragendes gesellschaftliches Engagement:
- Act Aware e.V.
- Corner Chor – Scheiß AfD Jodler
- Forever Fresh
- Initiative Barrierefrei Feiern
- Widersetzen – Antifa-Allstars
Lieblingssong (Mitglieder- und Publikumsvoting):
- EBOW – Toxisch
- FAYIM – Näher
- Ikkimel – Who’s That
- Jassin – Bitte sei vorsichtig
- MADANii – Dast
- Peaches – Not in Your Mouth, None of Your Business