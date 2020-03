Das Coronavirus macht auch vor Gotham Citys Superhelden nicht halt: Die Dreharbeiten zu „The Batman“ mussten wegen der Pandemie unterbrochen werden.

Gegen COVID-19 hat sogar Bruce Wayne das Nachsehen. Die Dreharbeiten zu „The Batman“ unter der Regie von Matt Reeves müssen für mindestens zwei Wochen unterbrochen werden – das verlautbarte die Produktionsfirma Warner Bros. Pictures am Samstag in einem Statement. „Die Produktion des Warner-Bros.-Pictures-Films The Batman wird ab dem heutigen Tag zwei Wochen lang pausiert", so der Konzern. „Das Studio wird die Situation weiterhin genau im Auge behalten", heißt es in der Stellungnahme weiter. Dreharbeiten in Liverpool Die Dreharbeiten für den Film hatten bereits begonnen, gedreht wurde im britischen Liverpool. Ob dadurch der geplante Filmstart verschoben werden muss, ist bis dato…