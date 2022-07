Pure&Crafted 2022: Pixies und Big Joanie müssen coronabedingt absagen – diese Band springt ein

Auch am Pure&Crafted 2022 geht das Thema Corona nicht spurlos vorbei: Leider mussten die Headliner Pixies kurzfristig absagen, da es einen Covid-19-Fall in der Band gibt. Gleiches gilt für Big Joanie – das britische Punk-Trio musste krankheitsbedingt ebenfalls absagen, um sich in Quarantäne zu begeben.

Pure&Crafted 2022: Die Änderungen im Überblick

Trotz der kurzfristigen Absage haben die Veranstalter ihr Bestes gegeben, einen adäquaten Ersatz zu finden und die Running Order beim Berliner Festival, das heute (01. Juli 2022) im Sommergarten der Messe Berlin stattfindet, entsprechend anzupassen. Für Big Joanie springt nun die Berliner Folk- und Americana-Band St.Beauford ein. Sie werden um 17.15 Uhr auf der 2nd Stage im Marshall Haus zu sehen sein. Auch die Zeiten und Spielorte wurden entsprechend angepasst. Zuschauerinnen und Zuschauer sollten dies bei ihrem Besuch beachten. Altın Gün werden nun als Headliner spielen – ab 21.30 Uhr auf der Main Stage. Dass sie dieser Aufgabe gewachsen sind, daran besteht für ROLLING STONE angesichts ihres bisherigen Erfolgs kein Zweifel.

Hier die neue Running Order beim Pure&Crafted Festival 2022:

Tickets für das Pure&Crafted 2022 gibt es hier im Vorverkauf – auch für Familien mit Kindern lohnt sich der Besuch. In der Kids Area erwarten die Kleinen ein Kids Parcours eine mobile Spielwelt, die Zwergstadt.