Platz 26: „Keep Yourself Alive“ – Queen, 1973

Auf der ersten Queen-Single zeigte Brian May, wo es lang geht. Eine Phalanx aus Gitarren-Overdubs, die harmonisch jaulten und durch überdrehte Effekte Rhythmus und Struktur erhielten. Diese Riffs also, die für ein ganzes Album aus­gereicht hätten, presste er in einen einzigen Song.

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Brian May, Queens Saitenvirtuose, vermutlich der einzige Gitarrist mit einem Abschluss in Astrophysik, ist ein Forschungsreisender. Und auf der Suche nach neuen Effekten. Ein frühes Ziel war es also, „der Erste zu sein, der eine perfekte dreistimmige Harmonie im Studio einspielen kann“. Und Wie er es mit seinem Solo von „Killer Queen“ demonstrierte!

May liebte es, Dutzende von Gitarren-Tracks übereinander zu türmen, um einen Wall of Sound aufzubauen. Und sogar sein Instrument ist das Resultat überbordender Fantasie. Seine wichtigste Gitarre, die „Red Special“ alias „Old Lady“, ist ein selbst gebasteltes Wunderwerk, das May und sein Vater Anfang der Sechziger aus dem Holz einer Kaminverkleidung schnitzten.

Wir berichteten zuvor:

„Queen I“

Queen haben eine Deluxe-Edition ihres Debütalbums „Queen I“ von 1973 angekündigt. Das Werk wurde neu abgemischt, neu gemastert. Und erscheint erweitert in einer 6CD+1LP-Box. Im Handel ab dem 25. Oktober 2024.

Queen-Gitarrist Brian May und Drummer Roger Taylor sind, wie in der Pressemitteilung zu lesen, noch immer mächtig stolz auf den Erstling. „Queen I ist das Debütalbum, von dem wir immer geträumt haben.“

Erstmals erhält ein Queen-Album einen neuen Stereo-Mix

Gleichzeitig kündigten sie an, dass die Klangrestauration von Justin Shirley-Smith, Joshua J Macrae und Kris Fredriksson dem Sound nahekommen, wie die Band es immer wollte.

In die neue Titelliste wurden alternative Aufnahmen, Demos und Live-Songs hinzugefügt, um die vollständigste Version dieses wichtigen Werks zu erstellen. Erstmals erhält ein Queen-Album außerdem einen neuen Stereo-Mix.

Auf dem Reissue von „Queen I“ sind 63 Songs mit 43 neuen Abmischungen enthalten. Darunter das Album in seiner ursprünglichen Titel-Reihenfolge, sowie Demos und Live-Tracks vom ersten Konzert, in London im August 1970. „Mad the Swine“ hat es auch wieder auf die Platte geschafft. Ein 108-seitiges Buch mit Texten und Memorabilia ist ebenfalls im Set.