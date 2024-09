Queen: Brian May erlitt Schlaganfall – was wird aus seinem Gitarrenspiel?

Brian May hat auf Instagram mitgeteilt, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte – und sich nun auf dem Weg der Besserung befindet. Am Mittwoch (04. September 2024) teilte der 77-jährige Queen-Gitarrist mit: „Ich bin hier, um euch vor allem eine Neuigkeit zu überbringen, denke ich. Die gute Nachricht ist, dass ich nach den Ereignissen der letzten Tage wieder Gitarre spielen kann“, begann er. „Ich sage das, weil ich einige Zweifel hatte, denn vor etwa einer Woche gab es ein kleines gesundheitliches Problem. Sie nannten es einen ‚kleinen Schlaganfall‘.“

Er fuhr fort – und erklärte, warum er gewartet hat, bis er mit seiner Genesung weiter fortgeschritten war, bevor er das Update zum Schlaganfall mit seinen Fans teilte. „Ich wollte zu dem Zeitpunkt nichts sagen, weil ich nicht wollte, dass irgendetwas damit zusammenhängt, ich will wirklich kein Mitleid. Bitte tut das nicht, denn das würde meinen Posteingang verstopfen, und das hasse ich. Die gute Nachricht ist, dass es mir gut geht.“

May verriet, dass er zahlreiche alltägliche Dinge meiden muss, bis er wieder ganz gesund ist: „Mir geht es gut und ich tue, was mir gesagt wird, was im Grunde nichts ist. Ich habe Hausarrest, ich darf nicht rausgehen, nicht Auto fahren, nicht in ein Flugzeug steigen, ich darf meinen Puls nicht zu sehr in die Höhe treiben. Aber mir geht es gut.“

Brian May: Zuletzt 2020 im Krankenhaus

Unklar bleibt nur, ob der Schlaganfall Konsequenzen hat auf sein Gitarrenspiel. Anfang des Jahres beendeten Queen eine Reihe von Konzerten in Japan, wieimmer mit Adam Lambert als Frontmann. Derzeit sind keine weiteren Termine geplant, so Brian May genügend Zeit haben wird, sich vollständig zu erholen.

Brian May hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2020 wurde der Gitarrist ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er einen Herzinfarkt erlitten hatte, der durch eine Arterienerkrankung verursacht wurde.