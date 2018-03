Quoten-Desaster: Hat denn keiner mehr Lust auf den „Hobbit“?

Mit seiner „Hobbit“-Trilogie wollte Regisseur Peter Jackson noch einmal an den Erfolg seiner „Herr der Ringe“-Filme anknüpfen. Egal ob man nun von einem künstlerischen Triumph sprechen kann oder nicht: Die erzählerisch etwas aufgeblasenen Prequel-Teile konnten an der Kinokasse nie so sehr überzeugen wie die Oscar-Kracher zu Beginn des neuen Jahrtausends.

Weiterlesen Zum Kinostart von „Tomb Raider“: Das sind die besten Videospielverfilmungen Videospielverfilmungen haben es nicht leicht und die meisten von ihnen sind schlecht. Doch es gibt auch Ausnahmen. Wir zeigen Ihnen die besten Videospielverfilmungen. Anscheinend ist das Interesse bei deutschen Zuschauern auch nicht mehr von Leidenschaft geprägt. Das legen jedenfalls die Einschaltquoten für „Der Hobbit – Smaugs Einöde“ nahe, die RTL bei der Ausstrahlung des Films am Sonntag (18. März) hinnehmen musste. Im Schnitt lockte der Sender mit dem Fantasyfilm nur 1,62 Millionen Zuschauer an. Das reichte für einen miesen Marktanteil von 7,3 Prozent in der Zielgruppe. Wie der Branchendienst „DWDL“ bemerkt, lief es für RTL zuletzt so schlecht an einem Sonntag im Juni 2017.

Misserfolg auch für „Interstellar“

Wer gedacht hätte, dass ProSieben mit der Ausstrahlung von „Interstellar“ die jungen Zuschauer gewinnen konnte, irrt sich allerdings gewaltig. Der Sci-Fi-Kunstfilm von Christopher Nolan, der zum zweiten Mal im Free-TV lief, enttäuschte ebenfalls auf ganzer Linie. Im Schnitt sahen 1,99 Millionen Zuschauer zu. Das langte für einen Marktanteil von 10,6 Prozent in der Zielgruppe.

Mehr Interesse weckten anscheinend der „Tatort“ im Ersten und „The Voice Kids“, die wesentlich bessere Einschaltquoten verzeichnen konnten. Selbst „Kitchen Impossible“ fand mehr Zuschauer als die beiden Hollywood-Erfolgsfilme.

9. Following (1998). Das Regiedebüt Nolans, 70 Minuten, für 6.000 Dollar produziert und in schwarzweiß gedreht. Ein sympathische Film-Noir-Variation. Schon hier gibt es ein Spiel mit verschiedenen Zeitabläufen, Nolans Faible für verschobene Erzählebenen kommt zur Geltung.  Fotostrecke: Von "Interstellar" bis "The Dark Knight": Die neun Filme von Christopher Nolan im Ranking