Radierte Wahrheit: Wie Francisco de Goya Spaniens kollektives Unterbewusstsein erfasste

Francisco de Goya (1746-1828) gilt als Hofmaler und Chronist seiner Zeit, aber in seinen wichtigeren Bildern hat er die menschliche Seele seziert. Manche sagen, dass er in einer Epoche voller Umbrüche zur Radiernadel griff wie andere zur Feder oder zum Schwert. Seine Druckgrafiken – Radierungen, Aquatinten und Lithografien – erzählen von einer Welt im politischen Krisenzustand.

Stimme eines zerrissenen Spaniens

In einem neuen Werkband sind alle 287 Druckgrafiken Goyas vereint – darunter die Serien „Los Caprichos“, „Los Desastres de la Guerra“, „La Tauromaquia“ und „Los Disparates“. Der Band „Goya. The Complete Prints“ enthält auch Zustandsdrucke aus bisher unveröffentlichten Serien. Sie dokumentieren Goyas Experimentierlust.

Geboren 1746 in Fuendetodos bei Zaragoza, ausgebildet in Madrid und Italien, stieg Goya früh in die höchsten Kreise der spanischen Kunstwelt auf. 1786 wurde er Hofmaler, doch Goya verband höfische Eleganz mit schleichender Dissonanz. Spätestens ab den 1790er-Jahren wurde seine Kunst zunehmend subversiver.

Die Caprichos von 1799 markieren den Wendepunkt. Eine Serie surrealer Bildallegorien über Heuchelei, Aberglaube und soziale Korruption. Hier formulierte Goya seinen berühmten Leitsatz: „Phantasie ohne Vernunft erzeugt Ungeheuer.“ Doch erst in den „Desastres de la Guerra“, entstanden zwischen 1810 und 1820, zeigt er sich als Bildberichterstatter des Grauens. Er zeigte die Grausamkeiten des spanischen Unabhängigkeitskriegs aus Sicht der Opfer.

Radierung als Aufschrei gegen Unrecht

In der Reihe „La Tauromaquia“ (1816) erforscht Goya die archaische Faszination des Stierkampfs. Nicht als Glorifizierung, sondern als Spiegelbild von Gewalt, Ehre und Tod. Die späteren „Disparates“ schließlich, zwischen 1815 und 1823 entstanden, lassen alle irdischen Bezüge hinter sich. In diesen nächtlichen Visionen wird der Wahnsinn zum Maß aller Dinge. Das erschreckend wahrhaftig erscheint.

TASCHEN

Goya. The Complete Prints

taschen.com

Hardcover im Schuber, 24.3 x 30.4 cm, 3.78 kg, 600 Seiten

€ 100