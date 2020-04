„Rambo“-Star Brian Dennehy ist tot

Das wird Sie auch interessieren





Neil Ellwood Peart (* 12. September 1952 in Hamilton, Ontario, Kanada, † 7. Januar 2020 in Santa Monica, Kalifornien, USA Foto: Redferns, Fin Costello. All rights reserved.  Fotostrecke: Die Toten 2020 Brian Dennehy ist tot. Der Schauspieler, seit 1982 und dem ersten „Rambo“-Film „First Blood“ dem weltweiten Kinopublikum bekannt, wurde 81 Jahre alt. Ein Autopsiebericht stehe noch aus, aber Dennehy soll eines natürlichen Todes gestorben sein. Das meldet „TMZ“.

Dennehy begann seine Karriere im Fernsehen, er war zu sehen in „Kojak“, „M*A*S*H“, „Dallas“ sowie „Denver-Clan“. Als bösartiger Sheriff Teasle im ersten „Rambo“ wurde er zur Kultfigur – und dem vielleicht populärsten Antagonisten, dem Action-Star Sylvester Stallone sich zu stellen hatte.