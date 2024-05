Aktuell ist Till Lindemann mit Rammstein auf Europatournee, da macht er schon Werbung für ein kommendes Soloprojekt. Auf Instagram schreibt er:

„Art Book 𝘈𝘮 𝘚𝘰𝘯𝘯𝘵𝘢𝘨 𝘮𝘶𝘴𝘴 𝘪𝘤𝘩 𝘴𝘵𝘦𝘳𝘣𝘦𝘯 37 poems by Till Lindemann, illustrated with 15 bound original etchings by Bodo W. Klös. 68 pages handmade paper, thread binding and hardcover in large format. The book is housed in a decorative box (approx. 40 x 50 x 6 cm) with an additional, removable etching in a separate folder. The cassette and the portfolio are covered with dark linen. Each book contains a fragment of the original etching plates.

Another book in small format is inserted into a recess in the bottom of the cassette. The book entitled: „Lieber Fritz, nimm meine Hand“ contains unpublished verses that Till Lindemann wrote to his grandson in 2012 and illustrated himself.

The edition is limited to 99 numbered copies signed by the author and illustrator.

12 copies labelled e.a. I – XII will not go on sale.

To purchase a copy of the book, send an email to the following address: buy1of99@outlook.com“.

„Kunstbuch 𝘈𝘮 𝘚𝘰𝘯𝘯𝘵𝘢𝘨 𝘮𝘶𝘴𝘴 𝘪𝘤𝘩 𝘴𝘵𝘦𝘳𝘣𝘦𝘯

37 Gedichte von Till Lindemann, illustriert mit 15 gebundenen Original-Radierungen von Bodo W. Klös. 68 Seiten Büttenpapier, Fadenheftung und Hardcover im Großformat. Das Buch befindet sich in einer Schmuckkassette (ca. 40 x 50 x 6 cm) mit einer zusätzlichen, herausnehmbaren Radierung in einer separaten Mappe. Die Kassette und die Mappe sind mit dunklem Leinen bezogen. Jedes Buch enthält ein Fragment der Original-Radierplatten.

Ein weiteres Buch im Kleinformat ist in eine Aussparung im Boden der Kassette eingelegt. Das Buch mit dem Titel: „Lieber Fritz, nimm meine Hand“ enthält unveröffentlichte Verse, die Till Lindemann 2012 an seinen Enkel schrieb und selbst illustrierte.

Die Auflage ist auf 99 nummerierte und vom Autor und Illustrator signierte Exemplare limitiert.

12 Exemplare mit den Bezeichnungen e.a. I – XII werden nicht in den Verkauf gehen.

Um ein Exemplar des Buches zu erwerben, senden Sie eine E-Mail an folgende Adresse: buy1of99@outlook.com“

3000 Euro kostet der Spaß, wie das Posting weiter verrät, und das Kunstbuch ist auf 99 Exemplare limitiert. Die Fotos zeigen Lindemann beim Signing, dazu ein Gedichtauszug: „11.30 Uhr, ich fühle, also bin ich“.

Die eher trashig anmutende Bestelladresse – ohne Verlagsangabe, ohne Bestellformular, dafür mit dem Zwang proaktiver Kontaktaufnahme um dann eventuell Feedback zu erhalten – wirkt natürlich etwas amateurhaft. Es darf halt nicht vergessen werden, dass Till Lindemann es aktuell auch schwer haben dürfte, einen renommierten Verlag zu finden – Kiepenheuer & Witsch hat sich von ihm im Zuge der Missbrauchsvorwürfe losgesagt.

Add-Ons wie „Das Buch mit dem Titel: ‚Lieber Fritz, nimm meine Hand‘ enthält unveröffentlichte Verse, die Till Lindemann 2012 an seinen Enkel schrieb und selbst illustrierte“, klingen natürlich harmlos und versöhnlich. Dass aber gerade ein neuer Gedichtband des Rammstein-Frontmanns genau unter die Lupe genommen werden wird, gerade mit Blick auf Sexualfantasien, liegt auch auf der Hand. Bald wissen wir mehr. Kommentieren kann man Lindemanns Posting übrigens nicht.