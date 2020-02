Weil's so schön war, nochmal in einer anderen Version: Lindemanns „Ach so gern“ in einem Experimental-Video

Das Video zur Single „Ach so gern“ hatten Lindemann und sein Kollege Peter Tätgren eigentlich schon im vergangenen Jahr veröffentlicht. Nun wird das brutale Video, bei dem Sänger Till Lindemann ordentlich was auf die Gosche bekommt, erneut herausgebracht – in einer alternativen Fassung, die aus einem einzigen Take besteht. Lindemann: „Ach so gern“: https://www.youtube.com/watch?v=xkEju-deJsE&feature=emb_logo