Am heutigen Mittwoch (15. Mai 2024) absolvierten Rammstein das erste ihrer vier Konzerte in der Dresdner Rinne. Sehen Sie hier Fotos, Videos und die Setlist von „Dresden 1“.

Um Punkt 8 Uhr betraten Till Lindemann, Christoph Schneider, Christian „Flake“ Lorenz, Richard Z. Kruspe und Oliver Riedel die Bühne.

Setlist:

Ramm 4

Links 2-3-4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche zu Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Deutschland

(Remix by Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Encore:

Engel

(with ABÉLARD) (Piano-version; performed on B-Stage)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Ich will

Encore 2:

Rammstein

Adieu

Sonne

(Piano version)

Haifisch

(Haiswing Remix by Olsen Involtini)

Song played from tape

Lügen

(Instrumental)

Videos und Fotos:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rammstein müssen früher auf die Bühne, wie eine Stadtsprecherin gegenüber der „Säschsischen“ mitteilte. Der Auftritt sei „entgegen der ursprünglichen Planungen um eine Stunde vorverlegt“ worden.

Die Begründung: Lärmschutz, der ab 22 Uhr greift. Grünen-Stadträtin Susanne Krause: Rammstein-Gigs seien außergewöhnlich laut und „die Schulkinder in den jungen Stadtteilen Friedrichstadt und Pieschen können nicht einfach ein bisschen länger schlafen.“

Rammstein spielen ab Mittwoch (15. Mai) vier Shows in Dresden und zwar auf dem Open-Air-Gelände in der Flutrinne. Die Stadt befindet sich schon jetzt wegen des erhöhten Besucheransturms im „Ausnahmezustand“. Für den Straßen- und öffentlichen Nahverkehr gibt es mehrere Einschränkungen und Sonderregelungen.

Welche Straßen in Dresden sind betroffen?

Die Stadt Dresden hat bekannt gegeben, dass bis Sonntag, den 19. Mai um Mitternacht die Straßen Pieschener Allee, Messering, Schlachthofstraße sowie der Elberadweg für den Fahrzeugverkehr gesperrt sind. Zusätzlich gibt es Einschränkungen in der Friedrichstraße, auf der Marienbrücke, in der Waltherstraße, Schweriner Straße, Maxstraße und Bautzner Straße, um den Vorrang für den öffentlichen Nahverkehr zu gewährleisten. Neue Haltestellen werden in der Friedrichstraße, auf der Marienbrücke und in der Schweriner Straße eingerichtet. Für diesen Zweck wird stadteinwärts auf der Marienbrücke eine Fahrspur gesperrt. In der Friedrichstraße, Waltherstraße, Maxstraße und Bautzner Straße gelten außerdem Haltverbote.

Mehr zum Thema Rammstein: Exklusives Interview mit Till Lindemann und Flake

Sonderzüge und Parkmöglichkeiten

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) werden nach den Konzerten zusätzliche Züge einsetzen, um den Andrang von den täglich rund 50.000 Konzertbesucher:innen zu bewältigen. Die S1 fährt um 00:33 Uhr nach Meißen und um 00:28 Uhr nach Pirna ab Dresden Bahnhof Mitte. Die RB 30 verkehrt um 00:24 Uhr nach Chemnitz und um 01:05 Uhr nach Freiberg ab Dresden Hauptbahnhof. Zusätzliche Sonderzüge sind auf den Linien S8, RB 33, RE 15, RE 50 und RB 60/61 unterwegs.

Alle Verkehrsteilnehmer:innen werden gebeten, die betroffenen Bereiche großräumig zu umfahren und nach Möglichkeit auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Wer doch nicht aufs Auto verzichten kann, dem wird der P+R-Parkplatz Kaditz an der Washingtonstraße sowie eine frühzeitige Anreise empfohlen. Die Konzerttickets gelten in der sächsischen Landeshauptstadt auch als Tickets für den VVO (Verkehrsverbund Oberelbe) – und zwar vier Stunden vor Einlassbeginn bis vier Uhr am Folgetag.

Dresden ist der erste Deutschland-Stopp auf der „Rammstein Europa Stadion Tour 2024“, Tourauftakt war am 11. Mai in Prag.

Das sind die restlichen Deutschland-Termine der Tour:

11. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

12. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

13. Juli 2024: Frankfurt, Deutschland (Deutsche Bank Park)

26. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

27. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

29. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

30. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)

31. Juli 2024: Gelsenkirchen, Deutschland (Veltins Arena)