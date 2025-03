The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Ranking: Die 10 besten Songs von Leonard Cohen

10. „I’m Your Man“

1988 schenkten nur wenige Menschen Leonard Cohen Aufmerksamkeit. Die wundersame Wiederauferstehung von „Hallelujah“ lag noch Jahre in der Zukunft. Und für viele schien er ein alternder Folksänger aus den 1960er Jahren zu sein, der für den Rest seines Lebens in Clubs auftreten würde.

Doch dann veröffentlichte er I’m Your Man, ein brillantes Album voller Synthiepop-Songs, die von Neonazis über die Kunst des Songwritings bis hin zu dem, worum es bei „Jazz Police“ geht, alles abdecken. Der Titelsong ist ein zutiefst geiler Song purer Lust. „Und wenn du einen Arzt willst“, singt Leonard Cohen, „untersuche ich jeden Zentimeter von dir.“ Er hat ihn seit 1988 bei praktisch jedem Konzert gespielt. Und er bringt die Damen im Publikum immer wieder zum Schnurren.

9. „Anthem“

Leonard Cohen hat in seiner langen Karriere eine unglaubliche Menge großartiger Zeilen geschrieben. Aber nur wenige können sich mit „Forget your perfect offering/There is a crack in everything/That’s how the light gets in“ messen.

Es ist die Schlüsselzeile in „Anthem“. Einem der herausragenden Titel seines 1992 erschienenen Albums The Future. Das Lied spendet seit vielen Jahren Menschen in schweren Zeiten Trost. Darunter auch dem berühmten Blogger und Journalisten Andrew Sullivan.

„[Diese Zeile] ist mir immer im Gedächtnis geblieben“, schrieb er 2005 . „Sie hat mich in einem trostlosen Moment meines Lebens am Leben erhalten. Als ich, wie wir alle manchmal, dachte, dass ich nicht sehen könnte, wie aus dem Dreck, in den ich mein Leben verwandelt hatte, etwas Gutes entstehen könnte.“

8. „Tower of Song“

Viele Menschen waren überrascht, als Leonard Cohen 2008 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Darunter auch Cohen selbst. „Ich erinnere mich an die prophetische Aussage von Jon Landau in den frühen 1970er Jahren“, sagte er. „Er sagte: ‚Ich habe die Zukunft des Rock’n’Roll gesehen. Und sie heißt nicht Leonard Cohen.‘“

Von da an konnte er nicht mehr viel anderes tun, als die Zeilen seines Klassikers „Tower of Song“ von 1988 vorzulesen. Das Publikum lachte über Zeilen wie „Ich schmerze an den Stellen, an denen ich früher gespielt habe“. Aber langsam wurde ihnen klar, dass er eine tiefgründige Aussage über sein Lebenswerk machte. Und das Publikum verstummte.

7. „Dance Me to the End of Love“

Im Mai 1988 beschloss Leonard Cohen, „Heart With No Companion“ ans Ende des Abends zu verschieben. Und seine Show mit „Dance Me to the End of Love“ zu eröffnen. Er muss wirklich gedacht haben, dass es ein guter Schachzug war. Denn soweit wir das beurteilen können, hat er seitdem jedes einzelne Konzert, das er seitdem gegeben hat, damit eröffnet. Und wir sprechen hier von weit über 400 aufeinanderfolgenden Shows.

Das Lied von 1984 wurde auf einem winzigen Casio-Synthesizer geschrieben, den er in einem Touristenladen am Times Square gefunden hatte. Wie die Autorin Sylvie Simmons in ihrer unglaublichen Cohen-Biografie I’m Your Man: The Life of Leonard Cohen berichtet, hatte das Gerät nicht einmal einen Ausgang. Leonard Cohen bestand darauf, dass sie einen Weg finden, sie im Studio zum Laufen zu bringen. Das Ergebnis ist ein Lied, das vielen Cohen-Fans eine Gänsehaut über den Rücken jagt. Weil sie wissen, dass eine magische Nacht voller Musik gerade erst beginnt.

6. „So Long, Marianne“

Lange bevor er auch nur eine einzige Note Musik veröffentlichte, begegnete Leonard Cohen Marianne Ihlen. Einer schönen Norwegerin, die ihm viele Jahre lang als Geliebte und Muse dienen sollte. Sie war mit dem Schriftsteller Axel Jensen verheiratet, als sie sich kennenlernten.

Sie sollte später sein Kind bekommen. Aber die Anziehung zwischen Ihlen und Cohen war stark. Sie fanden schließlich Platz in ihrem Leben füreinander. Sie inspirierte ihn zu vielen seiner leidenschaftlichsten Liebeslieder aus seinen frühen Alben, darunter „So Long, Marianne“.

Er verbrachte Monate damit, es genau richtig hinzubekommen. Das Endergebnis bildet den Auftakt zur zweiten Seite seiner Debüt-LP Songs of Leonard Cohen aus dem Jahr 1967.

5. „Bird on a Wire“

Leonard Cohen litt unter Depressionen, als er auf der griechischen Insel Hydra lebte. Und bemerkte einen Vogel, der allein auf einem Telefonkabel saß. Er begann, ein Gedicht zu schreiben, in dem er sich mit dem einsamen Vogel verglich. Aber es sollte noch lange dauern, bis er daraus einen Song machte, mit dem er zufrieden war.

Während der Songs From a Room-Sessions 1968 in Nashville spielte Cohen das Lied immer wieder durch. Bis er so frustriert war, dass er die meisten Musiker nach Hause schickte und aufgab. Tage vor der letzten Session ging er einfach zum Mikrofon. Und fand spontan eine ganz neue Herangehensweise an die Arbeit. Es wurde zu einem seiner beliebtesten Lieder und über Jahrzehnte hinweg ein fester Bestandteil seiner Live-Show.

4. „Everybody Knows“

„Everybody Knows“ ist wohl der pessimistischste Song in Cohens riesigem Repertoire. Hier sind Dinge, die angeblich jeder weiß. Die Würfel sind gezinkt. Das Boot ist leck. Der Kapitän hat gelogen. Die Armen bleiben arm. Die Reichen werden reich. Die Pest kommt und breitet sich schnell aus.

Es ist ziemlich deprimierend, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass wir diese Parade des Schreckens gemeinsam überleben werden. Im Laufe der Jahre wurde es von allen möglichen Künstlern interpretiert. Von Don Henley über Concrete Blonde bis hin zu Rufus Wainwright.

3. „Famous Blue Raincoat“

Irgendwann in den frühen 1970er Jahren stahl ein Dieb Leonard Cohens alten Regenmantel aus Marianne Ihlens New Yorker Wohnung. Was dann damit geschah, weiß nur Gott allein. Aber der Dieb hatte mit ziemlicher Sicherheit keine Ahnung, dass er ein Objekt stahl, das in die Rock and Roll Hall of Fame gehört. Wenn nicht sogar ins Smithsonian.

Es war genau dieser Mantel, der Leonard Cohen zu einem seiner beliebtesten und geheimnisvollsten Lieder inspirierte. Es ist in Form eines Briefes geschrieben. Möglicherweise an den Bruder des Erzählers, der ihm seine Geliebte Jane ausgespannt hat.

„Famous Blue Raincoat“ hat die Zuhörer seit seinem ersten Erscheinen auf dem Album Songs of Love and Hate aus dem Jahr 1971 in seinen Bann gezogen. Obwohl Cohen zugibt, dass er mit dem Text nicht zufrieden ist.

„Das war ein Lied, mit dem ich nie zufrieden war“, sagte er 1994. „Es ist nicht so, dass ich mich einer impressionistischen Herangehensweise an das Songwriting widersetzt hätte. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich den Text wirklich auf den Punkt gebracht hätte. Ich bin bereit, dem Geheimnis etwas nachzugeben. Aber insgeheim hatte ich immer das Gefühl, dass etwas an dem Lied unklar war.“

2. „Suzanne“

Es gab eine echte Suzanne. Im Gegensatz zu dem, was das Lied andeutet, hatte sie nie Sex mit Leonard Cohen. Die atemberaubend schöne Suzanne Verdal servierte ihm jedoch Tee und Orangen, als er sie und ihren Freund, den renommierten kanadischen Bildhauer Armand Vaillancourt, in ihrem Haus in Montreal besuchte.

Leonard Cohen war gezwungen, wie es im Lied heißt, „ihren perfekten Körper mit seinem Geist zu berühren“. Das Lied begann als Gedicht und wurde erstmals 1966 von Judy Collins aufgenommen. Cohen nahm das Lied im folgenden Jahr selbst auf. Es ist der erste Titel auf seinem Debütalbum. Und der Beginn einer der unglaublichsten Karrieren in der Musikgeschichte.

1. „Hallelujah“

Das Jahr 1984 war eine ziemlich tolle Zeit für Popmusik. Mit neuen Veröffentlichungen von Prince, Bruce Springsteen, Madonna und Van Halen, die die Radiowellen füllten. Inmitten all dieser Größe kam Leonard Cohens Various Positions, das gegen Ende des Jahres mit einem Paukenschlag landete.

Das Interesse an Cohen war so gering, dass Columbia sich zunächst weigerte, es überhaupt zu veröffentlichen, da es der Meinung war, dass es den Aufwand nicht wert sei, Kopien zu drucken und sie an die Geschäfte zu schicken. Kaum jemand schenkte dem kleinen Lied „Hallelujah“, das die zweite Seite der LP einläutete, Beachtung.

Cohen jedoch wusste, dass er etwas Besonderes geschaffen hatte. Er verbrachte ungewöhnlich viel Zeit mit dem Songtext. Feilte an jedem Wort. Und arbeitete 80 verschiedene Entwürfe durch. Als John Cale von Velvet Underground ihn bat, ihm den Songtext zu schicken, damit er ihn covern könne, erhielt er ein 15-seitiges Fax voller verworfener Strophen.

Cale bastelte eine neue Version des Liedes zusammen, die er auf dem Klavier aufnahm. Diese Version coverte Jeff Buckley 1994 auf seiner LP Grace. Und langsam wurde das Lied zu einer absoluten Sensation. So oft gecovert, dass Adam Sandler die Praxis bei der Wohltätigkeitsshow 12/12/12 im Madison Square Garden parodierte.

Kloß im Hals

Mittlerweile kennen selbst Menschen, die noch nie den Namen „Leonard Cohen“ gehört haben, „Hallelujah“. Es ist zu einer modernen Hymne geworden, die überall aufgeführt wird. Von Straßenecken bis hin zu American Idol.

Selbst Menschen, die glauben, sie könnten den Rest ihres Lebens ohne das Lied auskommen, bekommen einen Kloß im Hals, wenn das Scheinwerferlicht bei seinen Shows auf Cohen fällt und er zu singen beginnt: „Ich habe gehört, dass es einen geheimen Akkord gab, den David spielte und der dem Herrn gefiel …“