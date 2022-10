Rapper-Schmuck-Band „Ice Cold“: Hauptsache Bling Bling

Edle Uhren, klobige Gold-Kettchen, diamantenbesetzte „Grillz“: Der HipHop feiert schon seit langer Zeit den immerzu übertriebenen Luxus. Immer nach dem Motto, dass man kompromisslos die Straßenseite des Lebens gewechselt hat. Entstanden ist so auch eine Art eigener Mode-Stil, der kaum ohne die Protagonisten der Rap-Szene gedacht werden kann.

Der TASCHEN-Bildband „Ice Cold. A Hiphop Jewelry History“ erzählt nun mit unzähligen Bildern die gesamte Geschichte des HiphopSchmucks von den 1980ern bis heute . „Ice“ steht hierbei für den Ausdruck der Identität und Selbstdarstellung hinter diesem Dress Code. Angefangen bei frechen Street-Accessoire entwickelte sich der Stil zu einer boomenden Designkultur. Heute sind HipHop-Künstler wie wie Pharrell Williams und Jay-Znicht nicht mehr nur Musiker, sondern auch Performancekünstler und Models. Dabei geht es nicht nur um einen hochindividuellen, wiedererkennbaren Look. Oft stehen auch gewinnbringende Kooperationen mit Künstlern wie Takashi Murakami im Vordergrund.

Die Autorin Vikki Tobak zeigt die Arbeiten von Schmuckpionieren wie Tito Caicedo of Manny’s, Eddie Plein, und Jacob the Jeweler und widmet sich auch kontemporären Künstlern wie Avianne & Co., Ben Baller/IF & Co., Greg Yuna, Johnny Dang, Eliantte. Die Fotos in dem Buch stammen von Meisterfotografen wie Wolfgang Tillmans, David LaChapelle, Danny Clinch, Phil Knott, Raven B. Varona, Al Pereira, Albert Watson und vielen mehr. Das Vorwort wurde von Slick Rick geschrieben. Dazu gibt es Essays von A$AP Ferg, LL COOL J, Kevin „Coach K“ Lee und Pierre „P“ Thomas von Quality Control Music.

TASCHEN

Ice Cold. A Hip-Hop Jewelry History

Vikki Tobak

Hardcover, 25 x 34 cm, 2,86 kg, 388 Seiten

€ 80

taschen.com

ROLLING STONE präsentiert eine Auswahl aus „Ice Cold“

Alle Bilder: TASCHEN