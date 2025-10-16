So schön lebt es sich im Baum

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Baumhäuser haben seit jeher eine magische Anziehungskraft. Sie stehen für Freiheit, Geborgenheit und die Sehnsucht, dem Alltag zu entfliehen. Das Buch „Modern Tree Houses“ zeigt dass diese Faszination längst nicht nur Kindheitsträumen vorbehalten ist.

Die 62 vorgestellten Projekte führen durch Wälder, Städte und Gärten auf der ganzen Welt. Baumhäuser als Orte, an denen sich Design, Nachhaltigkeit und Poesie auf harmonische Weise vereinen.

Von minimalistischen Rückzugsorten über experimentelle Skulpturen bis hin zu luxuriösen Refugien spannt sich der Bogen einer neuen Wohnkultur, die Natur nicht als Kulisse, sondern als Partner begreift.

Zwischen Himmel und Erde: Architektur, die wächst

Manche ruhen sanft auf Stelzen und berühren den Baum kaum, andere scheinen organisch aus dem Stamm herauszuwachsen. Einige schweben frei im Blättermeer, verbunden nur durch schmale Stege oder Seile, während andere den Baum als strukturelles Element integrieren. Gemeinsam ist ihnen der Wunsch, eine neue Beziehung zwischen Mensch und Natur zu gestalten.

In einer Zeit, in der urbane Räume immer dichter werden, wird das Baumhaus zum Sinnbild einer alternativen Lebensweise. Es bietet Rückzug ohne Isolation, Komfort ohne Überfluss und Inspiration ohne Ablenkung.

Design, Kunst und Natur

Gestaltet wurde „Modern Tree Houses“ von der französischen Illustratorin Marie-Laure Cruschi, deren Arbeit zwischen Grafik, Kunst und Typografie oszilliert. Ihre fmodulare Bildsprache verleiht dem Buch einen spielerisch-poetischen Charakter. Begleitet wird sie vom Frankfurter Autor Florian Siebeck, der seit Jahren über Architektur und Design schreibt, sowie vom Berliner Artdirector Benjamin Wolbergs, dessen visuelles Konzept die Projekte eindrucksvoll inszeniert.

TASCHEN

Modern Tree Houses

taschen.com

Hardcover, 23.8 x 30.2 cm, 2.38 kg, 376 Seiten

EUR 50,-