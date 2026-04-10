Josh.

„Wer singt dann Lieder für dich“

Warner (VÖ: 10.4.)

Songwriter-Pop mit Seventies-Country-Pop-Reminiszenzen.

Josh. - Wer singt dann Lieder für dich
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Auf seinem vierten Album habe er die Leichtigkeit des Nonsens gefunden hat, sagt Johannes Sumpich alias Josh. Der Österreicher changiert zwischen launiger Alltagsbeobachtung, leiser Ironie und ganz großem Gefühl. Einen Großteil der Instrumente hat er selbst gespielt und einen Songwriter-Pop arrangiert, der freundlich fließt, im richtigen Moment aber Kante zeigt, was auch am kräftig-raubauzigen Gesang liegt.

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Dank der dezenten Pedal-Steel haben einige Lieder einen modern gewendeten Seventies-Country-Pop-Sound, bei anderen scheint eine Liebe zum Pop der 80er-Jahre durch.

Themen aus dem Artikel:
Review Pop Josh. Wer singt dann Lieder für dich