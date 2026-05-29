„Maximum Pleasure Guaranteed“: eine virtuose Thriller-Serie

Leider ist Frank in seinem Job nur halb so gut, wie er glaubt zu sein. Sonst würde der Privatdetektiv, der angeheuert wird, um schmutzige Details über Paula (Tatiana Maslany aus „Orphan Black“) herauszufinden, damit ihr Ex-Mann (Jake Johnson aus „New Girl“) bessere Karten im Sorgerechtsstreit um ihre Tochter hat, den Typen, der in Paulas Wohnung herumlungert, als diese nicht zu Hause ist, nicht für ihren neuen Boyfriend halten. Und vor allem wäre er nicht kurz darauf tot.

Frank ist aber nicht der Einzige, der in diesem morbiden Thriller stirbt, ohne wirklich zu wissen, warum. Der erste Tote ist ein Sexworker, den Paula immer wieder zu Videochats trifft und der bei einer Online-Session vor ihren Augen zusammengeschlagen wird. Die Polizei will allerdings so lange nicht glauben, dass da wirklich ein Verbrechen stattgefunden hat, bis Paula selbst die Leiche findet.

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David J. Rosen, der Showrunner von „Maximum Pleasure Guaranteed“, hat seine Hausaufgaben im Thriller-Einmaleins gemacht und sich eine Art Best-Of-Hitchcock-Plot ausgedacht, bei dem man sich mal an „Fenster zum Hof“ und mal an „Der unsichtbare Dritte“ erinnert fühlen darf. Und bei dem auch sonst virtuos mit Suspense gespielt wird – zum Beispiel, wenn ein Mann mit einer an den Boden getackerten Hand auf einen Killer wartet oder wenn einen eine köchelnde Tomatensoße an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt. Und als ob das noch nicht genug wäre, beweist die Serie auch noch ein ungewöhnliches Gespür für Nebenfiguren. Das gilt für Paulas irrwitziges Kolleg:innen-Duo, das sich mit ihr bei der Mörderjagd verbündet, ebenso wie für eine von Sportwetten besessene Polizistin, den Psychopathen, der für die meisten der Toten in „Maximum Pleasure Guaranteed“ verantwortlich ist – und ein bisschen auch für Frank. (AppleTV+)