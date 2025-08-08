Lieblingsfilme: „Der unsichtbare Dritte“

Wie gut ist „Der unsichtbare Dritte“ gealtert?

von 
Lieblingsfilme: „Der unsichtbare Dritte“ Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

Arne Willander und Marc Vetter über den Hitchcock-Klassiker von 1959, der maßgeblichen Einfluss auf Filmreihen wie „James Bond“ und Regisseure von Spielberg bis Nolan haben sollte.

